बिहार के छोटे से खपरैल के कमरे से हुई शुरुआत, आज विदेशों में है करोड़ों का टर्नओवर
कटिहार के एक छोटे से गांव के गुल्फराज आज 10 से भी अधिक देशों में मखाना का करोड़ों का कारोबार कर रहे. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 24, 2026 at 5:46 PM IST
कटिहार: "मेरा सपना मखाना को वैश्विक स्तर पर ले जाना था. कटिहार मखाना उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है. यहां निर्यात की अपार संभावनाएं थीं, पर सीधा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था. हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज वर्ष 2026 में हम यहां से सीधे विदेशों में मखाना भेज रहे हैं." 28 साल के युवा उद्यमी गुल्फराज ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं को दरकिनार किया और आज गांव की मिट्टी से निकलकर करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं. विस्तार से पढ़ें उनकी प्रेरणादायक कहानी..
बेहद गरीब परिवार से है ताल्लुक
गुल्फराज का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में मनिहारी प्रखंड के लालबथानी के चढ़की गांव में 1998 में हुआ था. उनके पिता का नाम मोहम्मद सुलेमान था, जो कटिहार में ही राजमिस्त्री का काम करते थे. 2016 में गंगा कटाव के कारण उनके परिपाव को गांव छोड़ना पड़ा, जिसके बाद पूरा परिवार कोढ़ा के चरखी गांव में बस गया.
होनहार छात्र रहे हैं गुल्फराज
गुल्फराज पढ़ाई-लिखाई में अव्वल आते थे. दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने 2019 में बीटेक की डिग्री हासिल की. बीटेक की पढ़ाई के दौरान उनके पिता हर महीने 2500 रुपये उन्हें भेजते थे. लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण गुल्फराज को साल में तीस हजार रुपये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से मिलने लगा.
वहीं साल 2017 में आगे के खर्च के लिए उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी कर ली. टेक्नो हेराल्ड के लिए ऑनलाइन जॉब शुरू किया. महीने का 9 हजार उन्हें मिलने लगा. इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई के पैसों का इंतजाम अपने दम पर किया.
कॉलेज सेमिनार में बदल गई सोच
कॉलेज के दिनों में स्टार्ट-अप को लेकर हुए सेमिनार ने गुल्फराज की पूरी जिंदगी बदल डाली. उन्होंने नौकरी के बजाय व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा. सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने मखाना का कारोबार एक खपरैल के छोटे से मकान से शुरू किया. लेकिन देखते ही देखते उनका कारोबार 22 राज्यों तक फैल गया.
नौकरी छोड़ बिजनेस का रुख
आज गुल्फराज की मेहनत और सोच का नतीज है कि आधुनिक मशीनों और नए फ्लेवर के साथ मखाना विदेशी ग्राहकों तक पहुंच रहा है. बीटेक पूरा करने के बाद गुल्फराज ने पारंपरिक नौकरी के बजाय मखाना उद्योग चुना. उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि बिहार के इस उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाना था. वर्ष 2019 में उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत यह बिजनेस शुरू किया.
बिजनेस के लिए सूद पर लिया पैसा
अपना व्यापार करने के लिए गुल्फराज के पास पैसे नहीं थे. तब उन्होंने बिहार सरकार के स्टार्टअप योजना के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका चयन नहीं हो सका. पिता और चाचा से बिजनेस के लिए बात किया तो उनलोगों ने इसका विरोध किया. परिजनों ने कहा कि इतना पढ़ लिखकर बिजनेस क्यों करना है.
गुल्फराज ने कारोबार के लिए पैसे सूद पर लेने का निर्णय लिया. कुछ पैसे पिता और चाचा से मिले और 2 लाख रुपये 3 प्रतिशत सूद पर लिया. इन पैसों से उसने मखाना का कारोबार शुरू किया. घर के बगल में ही उन्होंने खपरैल का एक छोटा सा गोदाम बनवाया और 70 हजार में मखाना साफ करने वाला हॉलर खरीदा. गुल्फराज ने 90 बोरा मखाना से अपने व्यापार की शुरुआत की.
गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान
शुरुआत में गुल्फराज के पास संसाधन काफी सीमित थे और गांव से सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना बहुत मुश्किल था. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने मखाने की गुणवत्ता सुधारने, उसे आधुनिक रूप देने और विदेशी ग्राहकों की पसंद के मुताबिक अलग-अलग अनोखे फ्लेवर विकसित करने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य पर लगातार बारीकी से काम किया.
गांव से ग्लोबल तक का सफर
बिहार के कटिहार के चरखी गांव के गुल्फराज ने खपरैल के छोटे मकान से सफर शुरू किया था. बीटेक के बाद पारंपरिक नौकरी के बजाय उन्होंने मखाना क्षेत्र चुना. वर्ष 2019 में शुरू हुआ उनका यह प्रयास आज 'मोदी मखाना ब्रांड' के रूप में पहचान बना चुका है. उनका यह उत्पाद आज देश के 22 राज्यों और 10 से अधिक देशों के बाजारों तक पहुंच रहा है.
आवश्यक प्रमुख लाइसेंस और पंजीकरण
गुल्फराज के 'नेशनल मखाना उद्योग' को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मखाने का कारोबार करने के लिए आवश्यक प्रमुख लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त हैं. इनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का केंद्रीय लाइसेंस और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी आयात-निर्यात कोड (IEC) शामिल हैं. इसके साथ ही कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) से संबंधित अनिवार्य पंजीकरण भी उद्योग को प्राप्त है.
सरकारी योजनाओं से मिला सहयोग
इस बड़े उद्योग की स्थापना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का मुख्य योगदान रहा है. इसके साथ ही जिला उद्योग केंद्र (DIC), कटिहार के माध्यम से भी व्यापार को महत्वपूर्ण सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ है. इन सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही कटिहार के इस ग्रामीण स्टार्ट-अप को एक मजबूत औद्योगिक आधार मिल सका.
प्रोसेसिंग प्लांट और विशाल क्षमता
कटिहार में स्थापित नेशनल मखाना उद्योग का आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट 12,000 वर्ग फीट से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. अत्याधुनिक मशीनों से लैस इस बड़े प्लांट में हर महीने लगभग 300 टन कच्चे मखाने का सफलतापूर्वक प्रसंस्करण किया जाता है. इतनी बड़ी क्षमता के कारण ही यह उद्योग देश और विदेशों की भारी मांग को समय पर पूरा करने में सक्षम है.
हजारों मखाना किसानों से जुड़ाव
गुल्फराज का यह उद्योग बिहार के सात प्रमुख मखाना उत्पादक जिलों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. इन जिलों में मुख्य रूप से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं. इन क्षेत्रों के लगभग 1,000 सक्रिय किसानों से मखाने की सीधे तौर पर व्यावसायिक खरीदारी की जाती है, जिससे स्थानीय कृषि व्यवस्था को एक बहुत बड़ा बाजार और नया हौसला मिला है.
बिचौलियों का अंत और उचित मूल्य
किसानों से सीधे मखाना खरीदने के कारण बाजार से बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है. इससे गरीब किसानों को उनकी कठिन उपज का बिल्कुल उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य सीधे मिल पा रहा है. यह मॉडल न केवल किसानों का आर्थिक शोषण रोकता है, बल्कि उनके मुनाफे को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भर भी बना रहा है.
10 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर
युवा उद्यमी गुल्फराज ने अपनी मेहनत से इस ग्रामीण व्यवसाय को बहुत कम समय में एक बड़े कॉरपोरेट स्तर पर पहुंचा दिया है. उन्होंने गर्व से बताया कि उनके इस बेहतरीन कारोबार का वार्षिक टर्नओवर वर्तमान में लगभग 10 करोड़ रुपये पहुंच गया है. एक खपरैल के मकान से शुरू होकर 10 करोड़ तक का यह सफर युवाओं के लिए मिसाल है.
विदेशी बाजारों में मखाने की धाक
गुल्फराज का यह कारोबार अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और ओमान समेत कई देशों में फैल चुका है. विदेशी ग्राहकों का स्वाद अलग होने के कारण उनकी टीम ने लगातार आरएंडडी (R&D) की है. उन्होंने अमेरिका के लिए व्हाइट चेडर और अन्य देशों के लिए स्वीट थाई चिली और माला जैसे विशिष्ट लोकल फ्लेवर विकसित किए हैं. इसके लिए उन्होंने विदेशी प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है.
डाक विभाग से मिला बड़ा सहयोग
गुल्फराज बताते हैं, "एक छोटा उद्यमी जो कटिहार के रिमोट एरिया में फैक्ट्री चला रहा है, बिना सहयोग के यह संभव नहीं हो पाता. एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक्स हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, जो भारत सरकार के डाक निर्यात केंद्र (डीएनके) के कारण शॉर्ट आउट हुआ. छोटे उद्यमियों को एक्सपोर्टर बनाने की यह पहल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रही."
"बिहार का मखाना डायरेक्ट अब एक्सपोर्ट हमलोग कर पा रहे हैं. कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि है. हमने कई कंट्रियों में भी जाकर एग्जिविशन में हिस्सा लिया. यहां के जो मखाना है, वह वहां पर लोगों को टेस्ट करवाने का काम किया. टेस्ट को लेकर भी हमें कई चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूसरे देशों में लोगों का टेस्ट भारत से बिल्कुल अलग है."- गुल्फराज, युवा उद्यमी
गांव में ही 30 से 35 लोगों को रोजगार
गुल्फराज के कारोबार का लाभ केवल एक उद्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हुआ है. फैक्ट्री संचालन में लगभग 20 से 25 लोग काम करते हैं. मार्केटिंग और निर्यात टीम मिलाकर कुल 30 से 35 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आजीविका मिली है. वेतन के साथ कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखकर उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया जा रहा है.
कर्मचारियों के सुखद अनुभव
पिछले छह वर्षों से जुड़े इजाज आलम बताते हैं कि वे पहले बाहर एस्कॉर्ट का काम करते थे. घर के पास रोजगार मिलने से उनका जीवन काफी आसान हुआ है. उन्हें बहुत गर्व होता है कि उनका बनाया मखाना विदेशों तक जा रहा है. वहीं एतेशाम पिछले एक साल से यहां कार्यरत हैं. बेरोजगार रहे एतेशाम ने यहीं काम सीखा और अब वे अपने इलाके में सम्मान से कमा रहे हैं.
"मैं एक साल से काम कर रहा हूं. पहले कुछ नहीं करते थे. घर पर रहकर काम करना अच्छा लग रहा है."- एतेशाम,कर्मचारी
"6 साल से काम कर रहा हूं. पहले एक्सपोर्ट का काम करते थे. बाहर रहकर काम करना अलग होता है और घर पर रहकर काम करना बहुत अलग होता है. विदेशों में मखाना जाने से हमें बहुत खुशी होती है."- इजाज आलम,कर्मचारी
सप्लाई चेन का सुदृढ़ीकरण
गुल्फराज अब दूसरे उद्यमियों को व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं. वे नए निर्यातकों को कस्टम पैकेजिंग, फ्लेवर डेवलपमेंट और आरएंडडी (R&D) की सुविधाएं प्रदान कर एक्सपोर्ट में मदद करते हैं. उनका लक्ष्य खेत से वैश्विक बाजार तक की सप्लाई चेन सुधारना है. इससे मखाना क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन को एक नई गति मिल रही है.
परंपरा और मानकों का मेल
बिहार का मखाना अपनी गुणवत्ता और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है. हालांकि, इसे विदेशी बाजार तक पहुंचाने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं था. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों, लाइसेंस, पैकेजिंग, कागजी प्रक्रियाओं, परिवहन और ग्राहकों की पसंद को समझना जरूरी था. गुल्फराज ने इन सभी तकनीकी पहलुओं पर बहुत गहराई से काम किया, जिससे कटिहार का यह पारंपरिक उत्पाद आज वैश्विक मंच पर चमक रहा है.
कई देशों तक पहुंचा मखाना
गुल्फराज का यह कारोबार अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया तक पहुंच गया है. उनकी टीम लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है. विदेशी ग्राहकों के स्थानीय स्वाद के अनुसार थाई चिली, माला और व्हाइट चेडर जैसे फ्लेवर विकसित किए गए हैं. इस तरह एक दूरस्थ गांव का यह उद्यम सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ चुका है.
व्यावहारिक चुनौतियां और लॉजिस्टिक्स
गांव में फैक्ट्री चलाना और विदेशों में उत्पाद भेजना सुनने में जितना आकर्षक है, व्यावहारिक रूप से उतना ही चुनौतीपूर्ण है. छोटे उद्यमियों के सामने परिवहन, डिलीवरी और निर्यात संबंधी कागजी प्रक्रियाओं जैसी कई बाधाएं आती हैं. गुल्फराज बताते हैं कि उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक्स थी. कटिहार जैसे सुदूर इलाके से विदेशों तक सामान भेजने की सुगम व्यवस्था करना काफी कठिन कार्य था.
डाक निर्यात केंद्र की पहले से नई उड़ान
ऐसे में भारत सरकार के डाक निर्यात केंद्र (डीएनके) की पहल से गुल्फराज को बड़ी मदद मिली. डाक विभाग के माध्यम से निर्यात प्रक्रिया आसान होने से अब विदेशों तक उत्पाद भेजना काफी सुविधाजनक हो गया है. यह अनुभव उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो छोटे शहरों में काम शुरू करना चाहते हैं. आज सही जानकारी, गुणवत्ता और निरंतर मेहनत से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना मुमकिन है.
स्थानीय उपज में वैश्विक संभावनाएं
गुल्फराज का सफर स्पष्ट करता है कि व्यापार के लिए महानगर या बड़ी पूंजी जरूरी नहीं है. स्थानीय उपज को सही दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से वैश्विक बनाया जा सकता है. यह कहानी बिहार के उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने गांव में रहकर रोजगार पैदा करना चाहते हैं. सही सोच, आधुनिक तकनीक और निरंतर प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े उद्यम खड़े किए जा सकते हैं.
कैसे होती है मखाने की खेती?
सुपर फूड कहे जाने वाले मखाने को खाने लायक बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है. मूल रूप से कमल के पौधे के फूल के बीज होते हैं. इसे विशेष रूप से प्रोसेस करके मखाना तैयार किया जाता है. भारत में इसकी सबसे अधिक खेती बिहार में होती है. इसकी हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया बेहद जटिल है. यह काम केवल अनुभवी किसान कर सकते हैं, जिन्हें पानी में उतरने का अभ्यास हो.
बीजों को इकट्ठा करने के लिए किसानों को तालाब के गहरे पानी में गोता लगाना पड़ता है. हार्वेस्टिंग का यह काम रोजाना सुबह 10 बजे से लगभग दोपहर के तीन बजे तक यानी कि 4-5 घंटे चलता है, जिसमें काफी सावधानी और कड़ी मेहनत लगती है.
बीजों को इकट्ठा करना मुश्किल भरा काम है. इसकी सफाई और स्टोर किया जाता है. बड़े बर्तनों में इसे रखकर हिलाया जाता है. ऐसा करने से मखाने की ऊपरी गंदगी साफ होती है. फिर इस बीज को कई बार पानी से धोया जाता है. साफ बीज को फिर बैग में भरा जाता है.
बीजों को सुखाया जाता है और फिर उन्हें फ्राई किया जाता है. फ्राई करने के बाद मखाना को बांस के कंटेनर में स्टोर किया जाता है. इस प्रोसेस को एक तय समय में पूरा करना अनिवार्य होता है.
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