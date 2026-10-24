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बिहार के छोटे से खपरैल के कमरे से हुई शुरुआत, आज विदेशों में है करोड़ों का टर्नओवर

बिहार के गुल्फराज ने किया कमाल ( ETV Bharat )

कटिहार: "मेरा सपना मखाना को वैश्विक स्तर पर ले जाना था. कटिहार मखाना उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है. यहां निर्यात की अपार संभावनाएं थीं, पर सीधा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था. हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज वर्ष 2026 में हम यहां से सीधे विदेशों में मखाना भेज रहे हैं." 28 साल के युवा उद्यमी गुल्फराज ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं को दरकिनार किया और आज गांव की मिट्टी से निकलकर करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं. विस्तार से पढ़ें उनकी प्रेरणादायक कहानी..

बेहद गरीब परिवार से है ताल्लुक