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बिहार में बायो मेडिकल कचरे से बन रही 'जानलेवा' सड़क, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

"बायो मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह जहां रहेगा प्रदूषण, संक्रमण और बीमारी फैलाएगा, पूरे ईको सिस्टम को खराब करेगा. बायो मेडिकल कचरे से बनने वाली सड़क जब जल के कॉन्टेक्ट में आएगी तो जल प्रदूषण होगा, दुर्गंध से वायु प्रदूषण और साथ ही बीमारियों का भी खतरा रहेगा." - डॉ रमन कुमार, चिकित्सक, सीमांचल मेट्रो हॉस्पिटल, कटिहार

मेडिकल कचरा खतरनाक : मेडिकल कचरा कितना खतरनाक हो सकता है? इसकी जानकारी के लिए जब कटिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रमन कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेडिकल कचरे का रिहायशी इलाके में इस्तेमाल करना ठीक नहीं. इसको नष्ट करने का सुरक्षित तरीका होता है. खुले में इसे रखना किसी की सेहत के लिए ठीक नहीं है. मेडिकल कचरे से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बीमारियों का खतरा बना रहता है. ये असुरक्षित है और इसके निपटान के लिए प्रॉपर गाइड लाइन है.

"कहिए तो हम एक मिनट में 100 इंजेक्शन, शीशा इस कचरे से निकाल दें. हर रोज यहां कोई न कोई राहगीर जख्मी हो रहा है. किसी को कोई संक्रमण हो गया तो क्या होगा. यहां पर बच्चे आते-जाते हैं, हमें चिंता रहती है. बदबू से हम लोग परेशान हैं. कोई सड़क ऐसे बनती है क्या? ये लापरवाही नहीं घोटाला है." - स्थानीय निवासी, वार्ड नंबर 2, गौशाला मोहल्ला, कटिहार

निगम ने पार की लापरवाही की हद : इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों से की लेकिन वार्डवासियों ने बताया कि ठेकेदार दो टूक कहता है कि उसे ऐसा ऑर्डर नगर निगम से मिला है, जबकि नगर निगम के आयुक्त कहते हैं कि ऐसी शिकायत मिली तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों पर गंभीर कार्रवाई होगी.

मेडिकल कचरे से बन रही सड़क : दो किलोमीटर लंबी सड़क का एक हिस्सा लगभग 1 किलोमीटर तक बनकर तैयार हो चुका है. शेष पर काम चल रहा है. जब भी गांव के बड़े-बुजुर्ग या बच्चे यहां से गुजरते हैं तो पैरों में कभी कांच तो कभी सुई की निडिल चुभ जाती है. कई लोग इसके शिकार भी हो गए हैं. इलाके में दुर्गंध से निकलना दूभर हो गया है. लोग संभावित संक्रमण और खतरे को लेकर डरे हुए हैं.

आजादी के बाद सड़क आई, संकट लाई : यह सिलसिला रोज दोहराया जाने लगा. मेडिकल का जानलेवा कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे ट्रकों में भर-भरकर सड़क में लगने वाली मिट्टी की जगह इस्तेमाल होने लगा. कचरे की दुर्गंध से ये इलाका परेशान हो गया. जो लोग कल तक सड़क की मांग कर रहे थे, खुश हो रहे थे, वहीं लोग आगे आकर कहने लग गए हैं कि - 'ऐसी सड़क से अच्छा सड़क का न होना बेहतर है.'

कटिहार : बिहार में कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में 70 साल बाद ऐतिहासिक काम हो रहा है. गौशाला मोहल्ले में आजादी के बाद पहली बार सड़क बनने जा रही है. लोग काफी खुश थे, लेकिन एक दिन कचरे से भरा ट्रक आया और मि्टटी की जगह अस्पतालों में इस्तेमाल किये गए 'मेडिकल कचरे' को गिराकर चला गया.

मेडिकल कचरे का ऐसे होता है निपटान? : हकीकत ये है कि सड़क को मेडिकल कचरे से बनाया जा रहा है. यह कचरा सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है. इसलिए ऐसे कचरे के निपटान के लिए विशेष रूल बनाए गए हैं. अगर रूल को फॉलो नहीं किया गया तो संबंधित अस्पताल और कॉन्ट्रेक्टर समेत जिम्मेदारों को दंडित भी किया जा सकता है.

जिलाधिकारी कटिहार का बयान (ETV Bharat)

मेडिकल कचरे का असुरक्षित इस्तेमाल की मिलेगी सजा? : बायो मेडिकल कचरे से सड़क बनाना कानूनी रूप से बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत गैरकानूनी है. यह कृत्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय है. क्योंकि बायोमेडिकल कचरे से संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा रहता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है.

इस घोटाले का जिम्मेदार कौन? : बायो-मेडिकल वेस्ट को नगर निगम के सामान्य कचरे के साथ मिलाना या बिना ट्रीटमेंट के सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना सख्त मना है. मेडिकल वेस्ट को बिना ट्रीटमेंट किए सड़क का निर्माण करना एक बड़ी लापरवाही है. इस कचरे में इस्तेमाल की गए इंजेक्शन की निडिल और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं जो संक्रमण फैला सकते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

क्या है बायो मेडिकल कचरे का मैनेजमेंट? : बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत ऐसा करने वालों को दंडित करने या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है. मेडिकल कचरे को पहले से निर्धारित इंसीनेरेटर मशीन में नष्ट करना अनिवार्य है, जो कि मेडिकल कचरे से सड़क बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया.

लापरवाह जिम्मेदारों पर एक्शन कब? : यानी एक बात साफ है कि मेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल में लापरवाही नहीं बरती जा सकती. वार्डवासियों की मानें तो पूरी सड़क में इंजेक्शन की निडिल, टूटे-फूटे कांच, सर्जिकल ब्लेड, खून से सनी बैंडेज और संक्रमित मेडिकल कचरा आसानी से देखा जा सकता है. जबकि नियमानुसार ऐसे कचरे को गड्ढा खोदकर डिस्पोज करने का नियम है.

कटिहार में मेडिकल कचरे पर बन रही सड़क (ETV Bharat)

इसका कौन देगा जवाब? : सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ठेकेदार अपने लाभ के चक्कर में इलाके के लोगों को बीमार करना चाहता है? या अस्पताल कचरा निपटान के झंझट से बचने के लिए मेडिकल वेस्ट से फटाफट मुक्ति पाना चाहता है? जवाब जो भी हो, स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

ऐसे बन रही 'जानलेवा' सड़क : एक ओर सड़क बनने के मानकों की भी अनदेखी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल बड़ी लापरवाही और घोटाले की ओर इशारा कर रही है. गिट्टी और मिट्टी की जगह मेडिकल कचरे को डालकर ऊपर से पेवर ब्लॉक बिछा दिए जा रहे हैं. नतीजा यह है कि हल्की बारिश में ही सड़क धंसने लग जा रही है.

''स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब बारिश के बाद इस कचरे से तेज दुर्गंध उठती है. पूरे मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाता है. मेडिकल वेस्ट के संपर्क में आने से कई बच्चों और राहगीरों के पैरों में जख्म तक हो चुके हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है.''- स्थानीय निवासी, वार्ड नंबर 2, गौशाला मोहल्ला, कटिहार

मेडिकल कचरे में इंजेक्शन, सर्जिकल ब्लेड, कांच (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने दिया जांच का निर्देश : इधर कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मेडिकल कचरे के इस तरह के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई और संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत के रिपोर्टर मनीष कुमार से कहा कि सड़क निर्माण हो या कोई निर्माण जो तय मानक हैं उसके आधार पर ही निर्माण होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी.

"नगर आयुक्त को जांच के लिए निर्देश दिया था, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं. चाहे सड़क निर्माण हो या कोई भी निर्माण हो, जो गुणवत्ता के मानक निर्धारित हैं उस आधार पर काम नहीं होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. हमने नगर आयुक्त को बोला भी है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं."- आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

क्या कहते हैं नगर निगम के आयुक्त? : मामले के सामने आने के बाद नगर आयुक्त संतोष कुमार ने जांच का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि ''शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और यदि गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

संतोष कुमार, कटिहार नगर आयुक्त (ETV Bharat)

सड़क पर असमंज में मोहल्ले वासी : गौशाला मोहल्ले के लोग सड़क को लेकर चिंतित हैं. इलाके के लोगों सड़क निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की और गुणवत्ता पूर्ण सड़क बनाने की अपील की. देखना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम मेडिकल कचरे से बन रही सड़क का काम रुकवाकर नए सिरे से सड़क निर्माण मानकों के आधार पर पूरा कराता है.

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