गृह मंत्रालय के इनपुट पर काठगोदाम में बड़ा एक्शन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा मामला
Child Pornography Case: छात्र को ग्रुप एडमिन तरुण बृजवासी ने ग्रुप में जोड़ा था. जिसमें वीडियो साझा किए जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 7:47 PM IST
रुद्रपुर: चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने के मामले में गृह मंत्रालय के संज्ञान लेने के बाद कुमाऊं यूनिट की साइबर थाना पुलिस हरकत में आ गई है. केंद्रीय साइबर एजेंसी से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नैनीताल के काठगोदाम क्षेत्र में एक एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र के घर दबिश दी. टीम ने छात्र का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
साथ ही परिवार के एक अन्य मोबाइल फोन के इस्तेमाल की भी पड़ताल की जा रही है. मामले में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर छात्र को नोटिस दिया गया है. जांच के दौरान व्हाट्सएप पर TW CLASS नाम से बनाए गए एक ग्रुप में अश्लील वीडियो साझा किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस अब वीडियो के स्रोत, ग्रुप में उनकी भूमिका और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की जानकारी जुटा रही है.
जानकारी के अनुसार, काठगोदाम क्षेत्र के कृष्णा विहार कॉलोनी, दमुवाढूंगा निवासी नीलाभ राज शाही पुत्र दीपेंद्र सिंह शाही के संबंध में केंद्रीय साइबर एजेंसी को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल (CSEAM) से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई. यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी सामग्री को डाउनलोड करने, साझा करने अथवा प्रसारित किए जाने से संबंधित साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर सामने आया.
केंद्रीय साइबर टीम की ओर से मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद कुमाऊं यूनिट साइबर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. शनिवार शाम साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छात्र के घर दबिश दी. टीम में एएसआई सत्येंद्र गंगोला, विनोद बिष्ट, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद उस्मान शामिल रहे. पुलिस ने मौके पर छात्र का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इसके अलावा छात्र की मां के मोबाइल फोन के इस्तेमाल और मामले से संबंधित गतिविधियों की भी पड़ताल की गई.
साइबर कमांडो अपर उप निरीक्षक विनोद बिष्ट और कांस्टेबल मोहम्मद उस्मान ने मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की. इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर TW CLASS नाम से बनाए गए एक ग्रुप की जानकारी सामने आई. बताया गया कि छात्र को ग्रुप एडमिन तरुण बृजवासी की ओर से इस ग्रुप में जोड़ा गया था. आरोप है कि इस ग्रुप में अश्लील वीडियो साझा किए जा रहे थे. साइबर टीम ने जांच के दौरान सामने आए डिजिटल साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल शुरू कर दी है.
पुलिस जांच में आरोपी छात्र के सितंबर 2025 में पोलैंड जाने की जानकारी भी सामने आई है. बताया गया कि वह वहां करीब ढाई महीने तक रहा. अब साइबर पुलिस उसके विदेश प्रवास के दौरान की गतिविधियों और इस मामले से संबंधित किसी संभावित डिजिटल कनेक्शन की भी जांच कर रही है.
केंद्रीय एजेंसी से सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित मोबाइल फोन जब्त किया. मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है. छात्र को नोटिस देने की कार्रवाई भी की गई है. मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-अरुण कुमार, साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक
पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित सामग्री कहां से डाउनलोड की गई? व्हाट्सएप ग्रुप में किस-किसकी भूमिका थी? क्या अन्य लोग भी इस गतिविधि में शामिल थे? जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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