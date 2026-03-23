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ईरानियों के लिए कश्मीरियों ने खोल दिया अपना खजाना, तांबे के बर्तनों से लेकर गहनों तक का दान

जम्मू और कश्मीर के बडगाम ज़िले में ईरान संकट के युद्ध प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए एक धार्मिक केंद्र पर लोग दान इकट्ठा कर रहे हैं. ( PTI )

शहर के सबसे बड़े इमामबाड़े, जादीबल (जो एक शिया बहुल इलाका है) में स्वयंसेवक दान जमा कर रहे हैं. स्वयंसेवकों ने बताया कि रविवार से बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान के लिए नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान दान किया है. घाटी के शिया बहुल इलाकों में स्वयंसेवकों के दर्जनों समूहों ने दान इकट्ठा करने के लिए इमामबाड़ों में स्टॉल लगाए हैं. लोग झुमके और तांबे के बर्तनों से लेकर मोटर-बाइक और ज़मीन तक दान कर रहे हैं.

श्रीनगर के जादीबल इलाके में अली ने ईटीवी भारत को बताया, "ईरान स्वतंत्र रूप से युद्ध लड़ रहा है. वहां के लोग दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. इसलिए, हम कश्मीर में उनकी मदद के लिए दान दे रहे हैं."

श्रीनगर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के लोग अमेरिका और इजरायल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान के लिए अपना पैसा, सोना और अन्य कीमती सामान दान कर रहे हैं. रविवार से घाटी के शिया बहुल इलाकों के निवासियों ने नकदी, सोना, तांबे के बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दान करना शुरू कर दिया है. यह दान अभियान तब स्वेच्छा से शुरू हुआ जब शिया बहुल क्षेत्रों के लोग ईरान के युद्ध प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाने के लिए बाहर आए.

इमामबाड़े के मुख्य उपदेशक सैयद गजनफर रिजवी ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रबंधन समितियों के सहयोग से स्वयंसेवक सभी दान का रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिसे नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास भेजा जाएगा. श्रीनगर में रिजवी ने ईटीवी भारत से कहा, "इस्लाम हमें मजलूमों (पीड़ितों) का साथ देना सिखाता है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो. जहां कहीं भी कोई पीड़ित है, हमें उनका समर्थन करना होगा."

ज़ादीबल इमाम बारगाह में दान का सामान जमा करते स्वयंसेवक. (ETV Bharat)

कश्मीर के एक दानदाता डॉ. रऊफ ने ईटीवी भारत को बताया कि यह दान ईरान के लोगों के लिए प्यार का एक प्रतीक है. उन्होंने कहा, "ईरान में युद्ध के कारण हुए भारी नुकसान की तुलना में यह दान बहुत छोटा है, लेकिन यह हमारे प्यार और मानवता के संदेश को उन तक पहुंचाता है." रिजवी और मुंतजिर ने ईटीवी भारत को बताया कि कश्मीर में एकत्र किया गया दान ईरानी दूतावास के खाते में या सीधे शिया नेताओं के माध्यम से भेजा जाएगा.

आम लोगों के साथ-साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के शिया विधायक भी समर्थन के लिए आगे आए हैं. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक आगा सैयद मुंतजिर ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने ईरान के लिए अपना एक महीने का वेतन दान कर दिया है. मीडिया रिपोर्टस में पिछले दो दिनों में कश्मीर से कुल दान की राशि 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं मुंतजिर का कहना है कि अभी सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने बताया कि नकदी के अलावा भारी मात्रा में सोना, तांबा और अन्य सामान जमा हुआ है, जिसकी गणना के बाद ही सही आंकड़ा सामने आ पाएगा.

नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के बाहर भी दान देने वालों का तांता लगा हुआ है. कश्मीर से लोग वहां दान देने पहुंचे हैं क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का वह खाता, जिसे दूतावास ने साझा किया था, अपनी जमा सीमा तक पहुंच गया है. दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी व्यवसायी गुलाम हसन भी दान देने वालों में शामिल थे. हसन ने दूतावास के बाहर ईटीवी भारत को बताया, "दूतावास के अधिकारियों ने हमें एक दिन इंतजार करने के लिए कहा है, जब तक वे दूसरा खाता नहीं खोल लेते."

ईरानी दूतावास के एक अधिकारी नजीब हुसैन ने कश्मीरी दानदाताओं से एक या दो दिन प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है, जिसके बाद उन्हें दान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक नया अकाउंट नंबर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दान जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए पैसा भेजने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कुछ नियम होते हैं.

जम्मू और कश्मीर के बडगाम ज़िले में ईरान संकट के युद्ध प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए एक धार्मिक केंद्र पर लोग दान इकट्ठा कर रहे हैं. (PTI)

कश्मीर से मिल रहे इस सहयोग पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी दूतावास ने दानदाताओं का आभार व्यक्त किया है. दूतावास ने कहा, "हम मानवीय सहायता और एकजुटता के साथ ईरान के लोगों के साथ खड़े होने के लिए कश्मीर के दयालु लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं; इस उदारता को कभी भुलाया नहीं जाएगा. धन्यवाद, भारत."

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