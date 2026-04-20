'छह साल से गायब है हिलाल', पुलिस को शक, 'आतंकी संगठन का बना सदस्य'
हिलाल अहमद ट्रैकिंग के लिए निकला था, लेकिन लौटा नहीं. परिवार को अब भी उसका इंतजार है.
Published : April 20, 2026 at 5:38 PM IST
श्रीनगर : कश्मीरी युवक हिलाल अहमद छह साल बाद भी लापता है. परिवार का इंतजार खत्म नहीं हुआ है. हर गुजरता दिन उनके लिए वही अनसुलझे सवाल लेकर आता है. उनकी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं. उन्हें लगता है कि उनका हिलाल एक दिन जरूर लौटेगा. वह गंदरबल के ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए थे.
श्रीनगर के बेमिना इलाके के निवासी डार कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रबंधन अध्ययन में पीएचडी करने वाले थे. 14 जून को, वह सुबह-सुबह अपने दोस्तों के साथ गंदरबल जिले के नारनाग जंगलों से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलसर झील तक ट्रैकिंग के लिए निकले थे. उनके दोस्त तो लौट आए, लेकिन डार नहीं लौटे.
डार के मामा निसार अहमद भट ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "क्या आपको उनके बारे में कोई जानकारी मिली है?" भट ने बताया, "हमें उनके लापता होने के बाद क्या हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं है." भट ने दार के बड़े भाई इरशाद अहमद दार के साथ मिलकर नारनाग के जंगलों में महीनों तक खोजबीन की.
नारनाग, गांदरबल का एक पहाड़ी इलाका है जो बेहद खूबसूरत है और हरमुख चोटी और गांगबल झील तक ट्रेकिंग के लिए आधार का काम करता है. ये स्थान ट्रैकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं. नारनाग से ट्रैकर्स खड़ी चढ़ाई वाली बुदशेरी से होते हुए गांगबल घाटी पहुंचते हैं. त्रिंकुंड चोटी से ट्रैकिंग करते हुए गांगबल और नुंदकोल झीलें पहुंचते हैं और फिर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते हैं.कई हफ्तों तक, दार के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने श्रीनगर प्रेस एन्क्लेव में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस व प्रशासन से उसे ढूंढने की गुहार लगाई.
गांदरबल के पुलिस अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान कई दिनों तक परिवार का साथ दिया. ट्रैकिंग के दौरान उसके साथ गए उसके दोस्त भी तलाशी दल का हिस्सा थे.भट ने कहा कि जब तक उनका बेटा वापस नहीं आ जाता या उन्हें उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक परिवार उसके लापता होने की बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा.
2014 और 2018 के बीच अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ इरशाद ने कहा कि उनके और अन्य रिश्तेदारों के लिए हर दिन "बेचैनी" भरा रहता है. उन्होंने कहा, "हमने गांदरबल में हर जगह और जहां भी हमें उसके बारे में कोई अफवाह सुनाई दी, वहां उसकी तलाश की, लेकिन मेरा भाई अभी भी लापता है."
उसके लापता होने के 10 दिन बाद, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 23 जून को कहा कि दार हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हो गया है. हालांकि, परिजनों ने इस दावे का खंडन किया और पुलिस से सबूत मांगे, यहां तक कि उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात भी की.
गांदरबल पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके साथ ट्रैक पर गए दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. खोज दल में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने नारनाग और आसपास के इलाकों के हर रास्ते, झाड़ी और जगह की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. यहां तक कि उसके दोस्तों को भी कई दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया, जबकि जांचकर्ताओं ने हिलाल के लापता होने की जांच की और उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किए. उस समय खोज दल में शामिल अधिकारी अब घाटी के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं और उन्हें आज भी दार एक काले, चमकदार दाढ़ी वाले युवक के रूप में याद है.
हिलाल के भाई इरशाद ने कश्मीर विश्वविद्यालय से एमबीए पूरा करने में उसकी मदद की थी. वह दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था. कोविड-19 महामारी के दौरान, वह घर से काम करने के लिए कश्मीर लौट आया था. उन्होंने कहा, "हम मानसिक रूप से आघातग्रस्त हैं. हम हर दिन उसे याद करते हैं. जब तक वह वापस नहीं आता, हम उसे भूल नहीं सकते."
ये भी पढ़ें : टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला