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'छह साल से गायब है हिलाल', पुलिस को शक, 'आतंकी संगठन का बना सदस्य'

श्रीनगर : कश्मीरी युवक हिलाल अहमद छह साल बाद भी लापता है. परिवार का इंतजार खत्म नहीं हुआ है. हर गुजरता दिन उनके लिए वही अनसुलझे सवाल लेकर आता है. उनकी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं. उन्हें लगता है कि उनका हिलाल एक दिन जरूर लौटेगा. वह गंदरबल के ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए थे.

श्रीनगर के बेमिना इलाके के निवासी डार कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रबंधन अध्ययन में पीएचडी करने वाले थे. 14 जून को, वह सुबह-सुबह अपने दोस्तों के साथ गंदरबल जिले के नारनाग जंगलों से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलसर झील तक ट्रैकिंग के लिए निकले थे. उनके दोस्त तो लौट आए, लेकिन डार नहीं लौटे.

डार के मामा निसार अहमद भट ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "क्या आपको उनके बारे में कोई जानकारी मिली है?" भट ने बताया, "हमें उनके लापता होने के बाद क्या हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं है." भट ने दार के बड़े भाई इरशाद अहमद दार के साथ मिलकर नारनाग के जंगलों में महीनों तक खोजबीन की.

नारनाग, गांदरबल का एक पहाड़ी इलाका है जो बेहद खूबसूरत है और हरमुख चोटी और गांगबल झील तक ट्रेकिंग के लिए आधार का काम करता है. ये स्थान ट्रैकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं. नारनाग से ट्रैकर्स खड़ी चढ़ाई वाली बुदशेरी से होते हुए गांगबल घाटी पहुंचते हैं. त्रिंकुंड चोटी से ट्रैकिंग करते हुए गांगबल और नुंदकोल झीलें पहुंचते हैं और फिर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते हैं.कई हफ्तों तक, दार के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने श्रीनगर प्रेस एन्क्लेव में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस व प्रशासन से उसे ढूंढने की गुहार लगाई.

गांदरबल के पुलिस अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान कई दिनों तक परिवार का साथ दिया. ट्रैकिंग के दौरान उसके साथ गए उसके दोस्त भी तलाशी दल का हिस्सा थे.भट ने कहा कि जब तक उनका बेटा वापस नहीं आ जाता या उन्हें उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक परिवार उसके लापता होने की बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा.