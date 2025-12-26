ETV Bharat / bharat

कश्मीरी शॉल विक्रेता मारपीट मामला, उत्तराखंड पुलिस ने लिया एक्शन, हिरासत में आरोपी

रुद्रपुर (उत्तराखंड): बीते रोज जम्मू-कश्मीर राज्य के बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद ने उत्तराखंड और हिमाचल में कश्मीरियों की सुरक्षा की मांग उठाई. इसे लेकर उन्होंने दोनों राज्यों को मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में सांसद इंजीनियर रशीद ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता के मारपीट प्रकरण का जिक्र किया. अब इस मामले में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा का सख्त एक्शन लिया है. एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर वायरल वीडियो प्रकरण में FIR दर्ज करते हुए आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के भी निर्देश दिये हैं. मणिकांत मिश्रा ने कहा, संभावित सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस को वीडियो हटवाने के निर्देश दिये हैं.

बता दें, बीती 25 दिसंबर को बिलाल नाम के एक युवक ने काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर कोतवाली काशीपुर में बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया. अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है. काशीपुर पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.