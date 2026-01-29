ETV Bharat / bharat

देहरादून के विकासनगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

देहरादून: उत्तराखंड के विकासनगर में दो कश्मीरी युवकों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. पीड़ित युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं और कश्मीर से विकासनगर आए हुए थे.

देहरादून के विकासनगर में शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट: जानकारी के मुताबिक दोनों मुस्लिम कश्मीरी युवक विकासनगर बाजार के डाकपत्थर रोड स्थित एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे. आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने उनके साथ धार्मिक और जातिगत टिप्पणियां कीं. पीड़ितों का कहना है कि इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ते हुए आपत्तिजनक बयान दिए गए और विरोध करने पर दोनों युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया.

मुस्लिमों ने विकासनगर चौकी का किया घेराव: इस हमले में दोनों कश्मीरी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में लोग विकासनगर बाजार चौकी पर इकट्ठा हो गए. मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने घायल युवकों को गोद में उठाकर पुलिस चौकी का घेराव किया और मुस्लिम उत्पीड़न बंद करो जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लगातार धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ.

सर्दियों में कपड़े बेचने आते हैं कश्मीरी व्यापारी: मारपीट में घायल युवकों के रिश्तेदार अब्दुल राशिद महीर ने बताया कि वे लोग हर साल नवंबर से मार्च के बीच उत्तराखंड में कश्मीरी कपड़े बेचने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2008 से यहां आ रहे हैं जबकि पीड़ित युवक पहली बार आए थे. आरोप है कि धर्म के नाम पर युवकों को टारगेट करके हमला किया गया.