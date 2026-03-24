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कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की जेल

दोनों को यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत जुर्माने के साथ 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई. उन्हें आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत चार-चार वर्ष की सजा भी सुनाई गई. आईपीसी की धारा 121ए के तहत दोनों को जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई.

सह-आरोपी सोफी फेहमीदा और नाहिदा नसरीन को अमानवीय दंड संहिता (यूएपीए) की धारा 18 के तहत 30 वर्ष के साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. उन्हें आईपीसी की धारा 120बी के तहत भी 30 वर्ष की सजा दी गई.

उन्हें यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत जुर्माने के साथ-साथ 10-10 साल की साधारण कैद की सजा भी सुनाई गई. अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत जुर्माने और अतिरिक्त सजा के साथ-साथ पांच-पांच साल की सजा भी सुनाई. आईपीसी की धारा 121ए के तहत, उसे आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त अवधि की सजा सुनाई गई.

यूएपीए की धारा 18 के तहत अंद्राबी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. आईपीसी की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उन पर कई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

श्रीनगर : कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए आतंकी वित्तपोषण और साजिश के मामले में सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अदालत ने हिरासत में बिताए गए समय के लिए छूट भी दी.यह सजा अदालत के 14 जनवरी, 2026 के फैसले के बाद दी गई है, जिसमें अंद्राबी, फेहमीदा और नसरीन को यूएपीए और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था.अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत के सदस्य थे और सोशल मीडिया और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से उग्रवादी और भारत विरोधी सामग्री फैलाने में शामिल थे.

अदालत ने गौर किया कि संगठन ने जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने और पाकिस्तान में विलय करने की वकालत की. अदालत ने यह भी पाया कि आरोपियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और भाषणों का इस्तेमाल अशांति फैलाने और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए किया.जांच में विदेशी संस्थाओं से संबंध और दुष्प्रचार फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का भी खुलासा हुआ.

अदालत ने उन्हें साजिश रचने, आतंकवादी संगठन का समर्थन करने और राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए दोषी ठहराया. 12 मार्च को सजा सुनाने की सुनवाई के दौरान, एनआईए ने अंद्राबी और उसके साथियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की.

एजेंसी ने अदालत को बताया कि तीनों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और वे एक गहरी साजिश का हिस्सा थे. एजेंसी ने तर्क दिया कि उन्होंने सोशल मीडिया, भाषणों और अपने संगठन का इस्तेमाल विद्रोह भड़काने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया. अभियोजन पक्ष ने पाकिस्तान स्थित संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक आतंकवादी से संबंधों का भी आरोप लगाया, और कहा कि इससे मामला सीमा पार की साजिश में बदल जाता है.एनआईए ने जोर दिया कि राज्य के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कड़ा संदेश देने के लिए कड़ी सजा जरूरी है.

बचाव पक्ष ने आजीवन कारावास की अपील का विरोध किया और तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपियों ने अपने भाषणों या पोस्ट के माध्यम से हिंसा भड़काई थी.दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सजा सुनाने के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी.

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