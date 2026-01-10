राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने कश्मीरी व्यक्ति को हिरासत में लिया
फिलहाल व्यक्ति का फोटो और आधार कार्ड सामने आया है. मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 7:35 PM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर मामला सामने आया है. परिसर में प्रवेश करने के बाद नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे एक कश्मीरी नागरिक को तैनात सुरक्षाबलों ने तुरंत हिरासत में ले लिया. जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, वहीं अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने इसकी पुष्टि की है.
एसपी के मुताबिक, एक व्यक्ति गेट D1 से मंदिर परिसर में दर्शन मार्ग से दर्शनार्थी बनकर प्रवेश किया. इंटर करते ही व्यक्ति सीता रसोई के पास बैठकर नमाज पढ़ने लगा. ये सीन देखते ही दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं ने विरोध करते हुए आवाज लगाई तो तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया.
सुरक्षा अधिकारियों की पूछताछ में व्यक्ति खुद को कश्मीर का निवासी बता रहा है. पकड़े गए एक युवक का नाम अबू अहमद शेख (55), निवासी शोपियां (कश्मीर) बताया है.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तीनों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वे अयोध्या क्यों आए थे. परिसर में प्रवेश करने का उनका उद्देश्य क्या था और क्या इसके पीछे कोई पूर्व नियोजित मंशा थी. फिलहाल व्यक्ति का फोटो और आधार कार्ड सामने आया है.
घटना के बाद श्रीराम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है. प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की जांच बढ़ा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी.
एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा राम मंदिर परसिर में घुस कर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है. सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर के रहने वाले 55 वर्षीय अबू अहमद शेख से पूछताछ कर रही हैं.
