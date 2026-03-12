राजस्थान में कश्मीरी स्टूडेंट को जेल भेजे जाने से आक्रोश, श्रीनगर में परिजनों ने किया प्रदर्शन
राजस्थान में 17 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में परिजनों ने श्रीनगर में किया प्रदर्शन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर लगाये ये आरोप.
Published : March 12, 2026 at 4:43 PM IST
श्रीनगर: राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं. यह मांग तब उठी जब यूनिवर्सिटी के 'इंडियन नर्सिंग काउंसिल' (INC) और 'राजस्थान नर्सिंग काउंसिल' (RNC) के साथ पंजीकृत न होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर 17 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
श्रीनगर में छात्रों के परिजनों और भाई-बहनों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने और उन्हें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में भेजने की मांग की.
यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कर रहे एक छात्र की बहन मारूफ़ा ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के पास न तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता है और न ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की. उन्होंने बताया कि उनके भाई ने चार साल पहले एडमीशन लिया था, लेकिन एक साल बाद उन्हें पता चला कि यूनिवर्सिटी के पास नर्सिंग शिक्षा को नियंत्रित करने वाली इन संस्थाओं (INC और RNC) की मंजूरी ही नहीं है.
ताहिर मकबूल नाम के एक अभिभावक ने बताया कि उनके बेटे का दाखिला चार साल पहले सेना के सद्भावना प्रोजेक्ट (Armys Sadhbhavna project) के तहत इस विश्वविद्यालय में हुआ था. उन्होंने कहा, "पंजीकरण की मांग करने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया." उन्होंने मांग की कि छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके चार साल बर्बाद न हों.
अपना नाम न बताने की शर्त पर एक छात्र ने कहा कि उसने भी बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया था, लेकिन एक साल बाद पता चला कि नर्सिंग कोर्स के लिए विश्वविद्यालय के पास INC और RNC की मंजूरी नहीं है.
छात्र ने कहा, "मैंने सेना की 'सद्भावना' योजना के तहत दाखिला लिया था. पिछले चार सालों से हम अपनी डिग्री के पंजीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमारी बात नहीं सुन रहा. इसके बजाय वे पुलिस बुलाकर हमें जेल में डाल देते हैं. अगर विश्वविद्यालय को मंजूरी नहीं मिली, तो हमारी डिग्री और चार साल बेकार चले जाएंगे."
बीएससी नर्सिंग के एक अन्य छात्र आदिल लोन ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि नर्सिंग कोर्स को मान्यता नहीं मिली है, तो वे दूसरे साल में अपना कोर्स बदलना चाहते थे. लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भरोसा किया, जिन्होंने उन्हें कोर्स की मंजूरी मिलने का आश्वासन दिया था. लोन ने ईटीवी भारत को बताया कि इस कोर्स में कुल 55 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 45 कश्मीर से हैं और बाकी राजस्थान के रहने वाले हैं.
छात्रों ने बताया कि 27 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने के कारण राजस्थान पुलिस ने उनमें से 17 छात्रों को गिरफ्तार किया और दो दिनों तक जेल में रखा. मंगलवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया.
मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार गड़िया से जब इस बाबत फोन पर सवला किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर फैसल लोन ने ईटीवी भारत को बताया कि मंजूरी का मामला राजस्थान सरकार और INC (इंडियन नर्सिंग काउंसिल) के पास लंबित है. उन्होंने कहा कि केवल नर्सिंग डिग्री की मंजूरी में राजस्थान के अधिकारियों की ओर से देरी हो रही है, जबकि अन्य सभी कोर्स सुचारू रूप से चल रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने और यूनिवर्सिटी द्वारा उनके निलंबन को वापस लेने की अपील की है. केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बी.एससी. नर्सिंग के पांचवें सेमेस्टर में 50 से अधिक कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास INC और RNC की अनिवार्य कानूनी मंजूरी नहीं है.
उन्होंने आगे बताया कि इन छात्रों का दाखिला सेना द्वारा वित्तपोषित 'जम्मू-कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम' के तहत हुआ था. खुहामी ने कहा, "छात्रों की शिकायतों का समाधान बातचीत से करने के बजाय, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कथित तौर पर दमनकारी और दंडात्मक कदम उठाए, जिसमें विरोध में शामिल 17 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कराना भी शामिल है."
