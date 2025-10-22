बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
बिहार चुनाव में मुजफ्फरपुर में रहने वाली कश्मीरी पंडित भी हिस्सा ले रहे हैं. इस रिपोर्ट में जानिए चुनाव में क्या है उनका नजरिया.
Published : October 22, 2025 at 8:49 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में रहने वाले कश्मीरी पंडित भी उत्साहित हैं. कश्मीर में आतंकवाद से बचकर बिहार में बसा ये कश्मीरी परिवार हर साल चुनाव में हिस्सा लेता है. इस कश्मीरी परिवार का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी वे लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे और बिहार के विकास में भागीदार बनेंगे.
कन्हौली क्षेत्र के 80 वर्षीय पूर्व केमिकल इंजीनियर बीएल लाहौरी कभी कश्मीर में रहते थे. लेकन अब वे मुजफ्फरपुर में रहते हैं. उनकी आंखों में पलायन का दर्द साफ दिखाई देता है. बीएल लाहौरी ने बताया कि वे 1977 में कश्मीर घाटी से पलायन कर यहां आ बसे थे. तब से वे हर चुनाव में सक्रिय रूप से मतदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है. इससे जनता सरकार पर सवाल उठा सकती है और देश की दिशा तय कर सकती है.
आतंक के कारण घर-बार छोड़ा: लाहौरी ने कश्मीर घाटी में 1989 के दौरान फैले आतंक का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय का माहौल इतना भयावह था कि कश्मीरी पंडितों को या तो आतंकियों का साथ देने या घर छोड़ने पर मजबूर किया गया.
"हमारे सामने निर्दोषों की हत्या होती थी. हमारे परिवार को भी अपनी जमीन-जायदाद छोड़कर भागना पड़ा. आज तक हमें उसका मुआवजा नहीं मिला," - बीएल लाहौरी, कश्मीरी पंडित
लाहौरी कहते हैं कि वे मूल रूप से कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं, जो सेब की खेती और मुगलकालीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है. 1977 में वे हैदराबाद की आईडीपीएल कंपनी में केमिकल इंजीनियर के रूप से कार्यरत थे. उसी दौरान मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विस्तार के तहत उन्हें यहां बुलाया गया और तब से वे यहीं बस गए.
परिवार के साथ उत्साहपूर्ण मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. लाहौरी ने बताया कि इस बार उनके परिवार से तीन सदस्य मतदान करेंगे वह स्वयं, बेटा सरत और बहू मीनू कौल. पिछले वर्ष पांच सदस्य वोटर थे, लेकिन बड़ा बेटा और उनकी पत्नी दिल्ली में रहते हैं.
"हम कश्मीरी पंडित हैं और हमेशा मताधिकार का प्रयोग करते हैं. कई लोग कहते हैं कि वोट से क्या होगा, लेकिन हम अपने वोट से सरकार पर उंगली उठाते हैं. जिस प्रत्याशी को पसंद करते हैं, उसे वोट देते हैं, चाहे वे जीतें या हारें."- बीएल लाहौरी, कश्मीरी पंडित
लाहौरी ने बिहार के लोकतांत्रिक माहौल की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर छोड़कर बिहार आने के बाद यहां जितना प्यार और सम्मान मिला, उतना कश्मीर में शायद ही मिलता. पहले हमारे परिजन कहते थे कि बिहार का जो पुराना था, अब वो बदल गया है. बिहार ने जबरदस्त तरक्की की है.
विकास मुख्य मुद्दा, रोजगार छलावा: बिहार चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर लाहौरी का कहना है कि राज्य में विकास सबसे अहम राजनीतिक मुद्दा है. रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, यह बस एक छलावा है. पढ़े-लिखे युवा खुद रोजगार पैदा कर सकते हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर आने की कहानी भी साझा की. उन्होंने कहा कि वे हैदराबाद में नौकरी करते थे. मुजफ्फरपुर में उस समय एक जीएम आए थे, जिन्होंने कहा था कि यहां मिनी इंडिया बनाएंगे. कई राज्यों से लोगों को बुलाया गया. कश्मीर से आदमी नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें यहां 1977 में बुलाया गया.
जलाए गए आलीशान घर का दर्द: शोपियां शहर का जिक्र करते हुए लाहौरी की आंखें नम हो गईं. वे कहते हैं कि वह शहर मुगलों का गढ़ था और सेब के लिए मशहूर. आज भी अपने शहर और घर की याद आती है तो रोना आ जाता है. लाहौरी कहते हैं कि वे अभी तक अपने घर लौट नहीं पाए हैं. 1989-90 में हिंदुओं के खिलाफ बवाल हुआ तो उनका पूरा आलीशान घर जला दिया गया. लाहौरी बताते हैं कि उनके परदादा लाहौर के रहने वाले थे और बड़े जमींदार थे और उनके पास ढेर सारा सोना-चांदी था. जमीन के बंटवारे का केस सरकार से चल रहा है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला.
कश्मीरी पंडित पलायन: 1989-90 में घाटी से लगभग 3-4 लाख कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद के कारण पलायन किया था. मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के शहरों में सैकड़ों कश्मीरी पंडित बसे हैं, जो औद्योगिक और शैक्षणिक कारणों से 1970-80 के दशक में आए. केंद्र सरकार की 'पंडित होमकमिंग' योजना के तहत शोपियां में पुनर्वास के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन मुआवजे में अभी देरी है.
ये भी पढ़ें:
कभी 'नक्सल जन अदालत' की करते थे अध्यक्षता, अब बने लोकतंत्र के पैरोकार, गया का यह गांव कितना बदला जहां दिन में भी जाने से लगता था डर
खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?