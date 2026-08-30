ETV Bharat / bharat

आतंकी धमकियों के बीच कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने पूरी तरह 'वर्क फ्रॉम होम' की मांग की

श्रीनगर: कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने समुदाय को मिल रही ऑनलाइन धमकियों के कारण पूरी कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की मांग की है.

इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पत्र आने के बाद, जिसमें कर्मचारियों के नाम, फोन नंबर, घर का पता और गाड़ी के नंबर जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी, जम्मू-कश्मीर के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मौखिक रूप से घर पर रहने के लिए कहा गया था. हालांकि, घाटी में मारे गए कश्मीरी हिंदुओं के पुराने मामलों को फिर से खोलने के बाद, उन्हें धमकाने वाला एक नया पोस्टर सामने आया है और धमकियों का सिलसिला जारी है.

2010 में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को बताया कि घाटी में 219 कश्मीरी पंडित मारे गए थे. श्रीनगर स्थित 'कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति' के अनुसार, मरने वालों की संख्या 399 है.

'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (ULC) नाम के एक गुप्त संगठन की ओर से कथित तौर पर दी गई यह नई धमकी, वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू होने के बाद आई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष यूनिट, 'स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (SIA) ने 23 कश्मीरी पंडितों (जिनमें नौ महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे) की हत्या की जांच फिर से शुरू की है. उनकी हत्या 25 जनवरी 1998 को कश्मीर के गांदरबल जिले में कर दी गई थी.

2023 के बाद से, SIA ने टिक्का लाल टपलू, जस्टिस नीलकंठ गंजो, सरला भट्ट, कश्मीरी पंडित कवि-विद्वान सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल सहित कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के पुराने मामले खोले हैं.

लेकिन हाल ही में सामने आए धमकी भरे पोस्टर में बिजबेहरा, गावकादल और हंदवाड़ा नरसंहार का भी जिक्र किया गया, इनकी भी दोबारा जांच की मांग की गई थी. इसमें दावा किया गया कि प्रवासी पंडितों का पलायन भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया एक "पहले से तय कार्यक्रम" था और समुदाय के सदस्यों पर इसका समर्थन करने का आरोप लगाया गया.

कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी और 'ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन' के उपाध्यक्ष रंजन जोत्शी (Ranjan Jotshi) ने कहा कि नई धमकी से समुदाय में डर का माहौल फिर से बन गया है. उन्होंने कहा, "कई कर्मचारियों ने काम पर वापसी कर ली है क्योंकि उन्हें 'शो-कॉज नोटिस' मिलने का डर था. लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगातार मिल रही धमकियों - जिनमें केस दोबारा खुलने के बाद मिली हालिया धमकी भी शामिल है - की वजह से डर का माहौल बना हुआ है."

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि डर की वजह से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में स्थित छोटा अमरनाथ मंदिर में लोगों की भागीदारी कम रही. उन्होंने कहा, "सुरक्षा हमारे लिए मुख्य मुद्दा है. धमकी भरे पत्रों ने हमें परेशान कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें नाम, पते और फोन नंबर जैसी निजी जानकारी होती है. हम किसी भी जोखिम से बचने के लिए अपनी आवाजाही को सीमित करना चाहते हैं."