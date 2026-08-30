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आतंकी धमकियों के बीच कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने पूरी तरह 'वर्क फ्रॉम होम' की मांग की

'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' नामक संगठन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र के जरिये कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की धमकी दी थी.

Kashmiri Pandit employees working in Kashmir seek complete work from home after terror threats
जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल (File/ ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : August 30, 2026 at 1:48 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने समुदाय को मिल रही ऑनलाइन धमकियों के कारण पूरी कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की मांग की है.

इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पत्र आने के बाद, जिसमें कर्मचारियों के नाम, फोन नंबर, घर का पता और गाड़ी के नंबर जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी, जम्मू-कश्मीर के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मौखिक रूप से घर पर रहने के लिए कहा गया था. हालांकि, घाटी में मारे गए कश्मीरी हिंदुओं के पुराने मामलों को फिर से खोलने के बाद, उन्हें धमकाने वाला एक नया पोस्टर सामने आया है और धमकियों का सिलसिला जारी है.

2010 में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को बताया कि घाटी में 219 कश्मीरी पंडित मारे गए थे. श्रीनगर स्थित 'कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति' के अनुसार, मरने वालों की संख्या 399 है.

'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (ULC) नाम के एक गुप्त संगठन की ओर से कथित तौर पर दी गई यह नई धमकी, वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू होने के बाद आई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष यूनिट, 'स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (SIA) ने 23 कश्मीरी पंडितों (जिनमें नौ महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे) की हत्या की जांच फिर से शुरू की है. उनकी हत्या 25 जनवरी 1998 को कश्मीर के गांदरबल जिले में कर दी गई थी.

2023 के बाद से, SIA ने टिक्का लाल टपलू, जस्टिस नीलकंठ गंजो, सरला भट्ट, कश्मीरी पंडित कवि-विद्वान सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल सहित कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के पुराने मामले खोले हैं.

लेकिन हाल ही में सामने आए धमकी भरे पोस्टर में बिजबेहरा, गावकादल और हंदवाड़ा नरसंहार का भी जिक्र किया गया, इनकी भी दोबारा जांच की मांग की गई थी. इसमें दावा किया गया कि प्रवासी पंडितों का पलायन भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया एक "पहले से तय कार्यक्रम" था और समुदाय के सदस्यों पर इसका समर्थन करने का आरोप लगाया गया.

कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी और 'ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन' के उपाध्यक्ष रंजन जोत्शी (Ranjan Jotshi) ने कहा कि नई धमकी से समुदाय में डर का माहौल फिर से बन गया है. उन्होंने कहा, "कई कर्मचारियों ने काम पर वापसी कर ली है क्योंकि उन्हें 'शो-कॉज नोटिस' मिलने का डर था. लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगातार मिल रही धमकियों - जिनमें केस दोबारा खुलने के बाद मिली हालिया धमकी भी शामिल है - की वजह से डर का माहौल बना हुआ है."

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि डर की वजह से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में स्थित छोटा अमरनाथ मंदिर में लोगों की भागीदारी कम रही. उन्होंने कहा, "सुरक्षा हमारे लिए मुख्य मुद्दा है. धमकी भरे पत्रों ने हमें परेशान कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें नाम, पते और फोन नंबर जैसी निजी जानकारी होती है. हम किसी भी जोखिम से बचने के लिए अपनी आवाजाही को सीमित करना चाहते हैं."

उनके अनुसार, सड़कों पर आने-जाने से उन पर खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उनके रास्ते और ऑफिस का समय तय होता है.

सुरक्षा घेरे में रहते हैं 6,000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी
कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले करीब 6,000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरक्षा घेरे में ट्रांजिट कैंपों में रहते हैं. पहले मिली धमकी भरी चिट्ठियों के बाद, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन धमकियों के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने और 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी सुविधाओं की मांग की.

कश्मीर में प्रवासी कर्मचारियों और 'ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम' के प्रेसिडेंट सनी रैना ने कहा कि वे अगले हफ्ते जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे. वे घाटी में प्रवासी कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' समेत अपनी कई मांगों को उनके सामने रखेंगे.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में विभागों ने मौखिक रूप से घर से काम करने के लिए कहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि घाटी में सभी प्रवासी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से घर से काम करने की व्यवस्था हो."

बुजुर्ग माता-पिता कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित
रैना ने कहा कि घाटी के बाहर रह रहे उनके बुजुर्ग माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि धमकी भरे पोस्टर आने बंद नहीं हुए हैं. उन्होंने आगे कहा, "किराये पर रहने वाले कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित हैं. अफवाहें फैलने की वजह से उनके माता-पिता भी उन्हें बार-बार फोन करते हैं. हम चाहते हैं कि अधिकारी 2022 से बांटे जा रहे धमकी भरे पत्रों के स्रोत का पता लगाएं."

सनी रैना ने कहा, "कर्मचारियों की निजी जानकारी से पता चलता है कि यह सब समाज के भीतर ही किया जा रहा है."

यह भी पढ़ें- कश्मीरी पंडितों को फिर से आतंकी धमकी, एक चिट्ठी में निजी जानकारी सार्वजनिक की गई

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