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घर वापसी या अलग केंद्र शासित प्रदेश? कश्मीरी पंडित संगठनों के बीच छिड़ी इस नई जंग के पीछे की पूरी कहानी

यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज (YAIKS) के सदस्यों ने शनिवार, 09 मई, 2026 को जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पक्के पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. ( IANS )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 8 Min Read