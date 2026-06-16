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घर वापसी या अलग केंद्र शासित प्रदेश? कश्मीरी पंडित संगठनों के बीच छिड़ी इस नई जंग के पीछे की पूरी कहानी

श्रीनगर के प्रागाश सम्मेलन के बाद कश्मीरी पंडितों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए. रूट्स इन कश्मीर और पनुन कश्मीर ने प्रस्ताव को खारिज किया.

Kashmiri Pandits conclave
यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज (YAIKS) के सदस्यों ने शनिवार, 09 मई, 2026 को जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पक्के पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. (IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : June 16, 2026 at 6:59 PM IST

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श्रीनगरः घाटी से कश्मीरी पंडितों के 'पलायन' के तीन दशक से भी अधिक समय बाद, विस्थापित समुदाय की वापसी, पुनर्वास और न्याय के रास्ते को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. यह वैचारिक मतभेद तब खुलकर सामने आया, जब देश और दुनिया भर के कश्मीरी पंडितों के सात प्रमुख संगठनों ने श्रीनगर में "प्रागाश प्रस्ताव" (Praagaash Resolution) को अपनाया.

इन संगठनों ने सरकारों के साथ एक व्यवस्थित बातचीत करने, सार्वजनिक नीति में समुदाय के दुखों और संघर्ष को पहचान देने और कश्मीर में सम्मानजनक वापसी के लिए एक रोडमैप तैयार करने की मांग की है. हालांकि, इस पहल की अन्य प्रभावशाली कश्मीरी पंडित संगठनों द्वारा तीखी आलोचना की जा रही है. इन विरोधी संगठनों का आरोप है कि इस प्रस्ताव को लाने वाले लोग घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलग मातृभूमि की उनकी बरसों पुरानी मांग को कमजोर कर रहे हैं.

अलग-अलग दृष्टिकोण तब खुलकर सामने आए जब 6 जून से 14 जून तक श्रीनगर में आयोजित एक हफ्ते के हेरिटेज टूर और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "प्रागाश: द फर्स्ट लाइट" का समापन हुआ. आयोजकों ने इसे समुदाय के नेतृत्व वाला पहला वैश्विक हेरिटेज टूर बताया, जिसका उद्देश्य विस्थापित कश्मीरी पंडितों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को उनकी पैतृक मातृभूमि से दोबारा जोड़ना था.

कई प्रतिभागियों के लिए, यह कार्यक्रम उन जगहों पर एक भावनात्मक वापसी जैसा था जिन्हें उन्होंने या उनके परिवारों ने 1989-90 की उथल-पुथल के दौरान पीछे छोड़ दिया था. प्रतिनिधियों ने पुनर्वास, सांस्कृतिक संरक्षण, युवाओं की भागीदारी और समुदाय के भविष्य पर चर्चा के लिए इकट्ठा होने से पहले पूरे कश्मीर में मंदिरों, धार्मिक स्थलों, आश्रमों और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया.

समुदाय के सदस्यों ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक प्रतीकात्मक (सिम्बॉलिक) प्रयास नहीं था, बल्कि कश्मीर में एक सार्थक वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक नए सिरे से की गई कोशिश की शुरुआत थी.

ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के प्रमुख सुरिंदर कौल ने कहा कि प्रतिभागी यह संदेश देना चाहते थे कि दशकों के विस्थापन के बावजूद समुदाय अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि इस हेरिटेज टूर ने कश्मीरी पंडितों को अपनी पैतृक भूमि पर चलने, पवित्र स्थलों से दोबारा जुड़ने और वापसी के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का अवसर दिया.

इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले संगठनों में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जम्मू कश्मीर विचार मंच, कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन-यूएसए, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई, संजीवनी शारदा केंद्र और ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ कश्मीर शामिल थे.

उनके संयुक्त प्रस्ताव में एक औपचारिक व्यवस्था बनाने की मांग की गई है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के कश्मीरी पंडित केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ सीधे बातचीत कर सकें. प्रतिनिधियों का तर्क था कि समुदाय के साथ बातचीत केवल कभी-कभार होने वाली चर्चाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनना चाहिए, जिसमें जवाबदेही और सही प्रतिनिधित्व शामिल हो.

इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक यह थी कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को सरकारी नीति और ऐतिहासिक दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर 'नरसंहार' के रूप में मान्यता दी जाए. इसमें शामिल संगठनों ने कहा कि हालांकि सार्वजनिक चर्चाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक मान्यता के साथ-साथ संस्थागत कार्रवाई भी होनी चाहिए.

प्रस्ताव में एक जांच आयोग बनाने की भी मांग की गई है, जो उन परिस्थितियों की जांच करे जिनकी वजह से समुदाय को इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित होना पड़ा था. इन संगठनों के अनुसार, साल 1989 और 1990 में बढ़ते आतंकवाद, टारगेट किलिंग (चुनिंदा हत्याओं) और डर के माहौल के बीच लगभग 3,5,000 कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इस विस्थापन ने परिवारों को जम्मू, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में तितर-बितर कर दिया, जबकि कई लोग विदेशों में जाकर बस गए.

कॉन्क्लेव में 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम' के तहत और गृह मंत्रालय के अधीन एक 'कश्मीरी पंडित कल्याण बोर्ड' बनाने का भी समर्थन किया गया. आयोजकों ने कहा कि ऐसी संस्था आवास, कल्याण, पुनर्वास और समुदाय की संपत्तियों को वापस पाने से जुड़े मुद्दों पर तालमेल बिठा सकती है. प्रतिभागियों ने उन कश्मीरी पंडितों पर भी ध्यान केंद्रित किया जो अब भी घाटी में रह रहे हैं, साथ ही उन कर्मचारियों पर भी जो 'प्रधानमंत्री विशेष पैकेज' के तहत नियुक्त किए गए हैं. प्रस्ताव में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, अच्छे आवास, नौकरी की बेहतर शर्तों और पारिवारिक कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता की मांग की गई.

एक और प्रस्ताव जिस पर काफी चर्चा हुई, वह था श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक समर्पित टाउनशिप बनाने की मांग. रैनावारी को ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी पंडितों की आबादी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है.

समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि एक सुनियोजित टाउनशिप लौटने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल दे सकती है. साथ ही, इसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान भी बनाए जा सकते हैं, जो कश्मीर में इस समुदाय की मौजूदगी को फिर से जिंदा करने में मदद करेंगे. आयोजकों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के सफल प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स से घाटी में निवेश करने की भी अपील की. उनका तर्क था कि आर्थिक भागीदारी से भरोसा मजबूत होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा.

इस सम्मेलन को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी समर्थन मिला, जो इस सभा में शामिल हुए और उन्होंने इसे समुदाय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया. सिन्हा ने कहा कि यह आयोजन कश्मीरी पंडितों के लचीलेपन और अपनी मातृभूमि से दोबारा जुड़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दशकों के विस्थापन के बावजूद समुदाय के सदस्यों ने बिजनेस और टेक्नोलॉजी से लेकर चिकित्सा, शिक्षा, जनसेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपनी एक खास पहचान बनाई है.

उन्होंने डायस्पोरा (प्रवासियों) के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर में उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि ऐसी पहल भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास को भी मजबूत कर सकती हैं. हालांकि, जहां एक तरफ इस सम्मेलन ने आपसी जुड़ाव और वापसी का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने विस्थापित समुदाय के कुछ हिस्सों के भीतर गहरे मतभेदों को भी उजागर कर दिया. 'रूट्स इन कश्मीर' और 'यूथ फॉर पनुन कश्मीर' ने खुद को इस आयोजन से सार्वजनिक रूप से दूर कर लिया और इसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया.

दोनों संगठनों ने आरोप लगाया कि यह सम्मेलन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलग मातृभूमि (separate homeland) की लंबे समय से चली आ रही मांग को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने उन समूहों की वैधता पर सवाल उठाए जिनके बारे में उनका दावा है कि वे पूरे समुदाय की व्यापक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभा के दौरान दिए गए बयानों पर भी चिंता व्यक्त की.

'यूथ फॉर पनुन कश्मीर' के अध्यक्ष विथल चौधरी ने उन प्रतिभागियों की आलोचना की जो राजनीतिक नेताओं के साथ चर्चा में शामिल हुए, जबकि उनके अनुसार, विस्थापित समुदाय के हजारों सदस्य अब भी न्याय और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने उन दावों पर भी सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि कश्मीर में हालात अब इतने सुधर चुके हैं कि वहां वापस लौटा जा सके.

सामाजिक कार्यकर्ता अमित रैना ने कहा कि कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर विदेशी नागरिकों की टिप्पणियां अनुचित थीं और इससे समुदाय को प्रभावित करने वाले मामले और अधिक उलझ सकते हैं.

'रूट्स इन कश्मीर' के राहुल महनूरी ने दोहराया कि समुदाय की मूल मांगों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. इन मांगों में पीड़ितों के लिए न्याय, विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक ही जगह पर पुनर्वास और प्रस्तावित मातृभूमि के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा शामिल है. इन संगठनों ने हिंसा और विस्थापन के वर्षों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक धार्मिक समारोह आयोजित करने की योजनाओं की भी घोषणा की.

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