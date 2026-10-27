आतंकी धमकी भरे पोस्टर सर्कुलेट करने के आरोप में कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर पुलिस की बारामूला टीम ने कश्मीरी पंडित राकेश हांडू को हरियाणा के फरीदाबाद से उनके घर से गिरफ्तार किया है.
Published : October 27, 2026 at 1:18 PM IST
श्रीनगर: कश्मीरी पंडित राकेश हांडू को घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाते हुए धमकी भरे पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
हांडू को उनके साथी कश्मीरी पंडित सदस्य रोहित रैना की शिकायत पर 17 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था.
जम्मू-कश्मीर पुलिस की बारामूला टीम ने उन्हें पकड़ा और उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66F और 84C के तहत केस दर्ज किया है. यह केस बारामूला पुलिस स्टेशन में FIR 151/2026 के तहत दर्ज किया गया है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और धमकी भरे पोस्टरों के पीछे दोनों के बीच 'रंजिश' को कारण बताया.
यह मामला यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC) से जुड़े होने का दावा करने वाले एक सार्वजनिक रूप से सुलभ 'X' अकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के कथित प्रसार से संबंधित है.
अगस्त में, कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सोशल मीडिया पर यूएलसी के धमकी भरे पोस्टर प्रसारित हुए, जिससे डर का माहौल पैदा हो गया था. इन धमकियों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था.
हांडू उन कार्यकर्ताओं में से थे जिन्होंने जांच की मांग की थी. उन्होंने धमकी भरे पोस्टर के पीछे के लोगों की पहचान भी उजागर करने की मांग की थी.
इससे पहले, घाटी में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर कुछ चुनिंदा हत्याएं की गई हैं. अगस्त में, दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में छत्तीसगढ़ के ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूरों की हत्या कर दी गई थी.
59 साल के हांडू ने 2008 में श्रीनगर के हजरतबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे.
पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
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