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आतंकी धमकी भरे पोस्टर सर्कुलेट करने के आरोप में कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ( File Photo/ ANI )

By Moazum Mohammad 2 Min Read

श्रीनगर: कश्मीरी पंडित राकेश हांडू को घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाते हुए धमकी भरे पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

हांडू को उनके साथी कश्मीरी पंडित सदस्य रोहित रैना की शिकायत पर 17 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था.