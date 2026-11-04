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बांग्लादेश में कश्मीरी MBBS छात्र की संदिग्ध मौत, JKSA ने विदेश मंत्री से दखल की मांग की

मृतक छात्र अदनान अल्ताफ राथर ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के निवासी एक मेडिकल छात्र बुधवार को बांग्लादेश में मृत पाया गया. इस दुखद समाचार के उसका परिवार सदमे में है. जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट के शव को भारत वापस लाने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है.

मृतक की पहचान अदनान अल्ताफ राथर के तौर पर हुई है, जो सोपोर के डांगरपोरा के बनपोरा निवासी अल्ताफ अहमद राथर का बेटा था. अदनान बांग्लादेश के कुमिला में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री कर रहा था और अपने आखिरी सेमेस्टर चल रहा था.

परिवार के अनुसार, अदनान करीब 15 दिन पहले अपनी मां निगहत के साथ बांग्लादेश गया था और उसे फाइनल सेमेस्टर की अपनी पहली परीक्षा में शामिल होना था. दो दिन पहले परिवार का उससे संपर्क टूट गया और बाद में उन्हें बताया गया कि वह लापता हो गया है. एक रिश्तेदार सुहैल ने कहा कि हमें मंगलवार शाम को बताया गया कि एक जलस्रोत के पास अदनान मृत पाया गया है. JKSA और सुहैल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अदनान 2 नवंबर को देर रात करीब 11:36 बजे अपने कॉलेज कैंपस से एक इंडियन फूड रेस्टोरेंट जाने के लिए निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया. जब उसका पता नहीं चला, तो बुरिचांग पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी (GD) दर्ज की गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. करीब दो दिन की खोज के बाद, 4 नवंबर की सुबह उनका शव मोनिपुर गांव के एक जलस्रोत से मिला, जो उनके कॉलेज से लगभग 500 गज दूर, कुमिला के बुरिचांग उपजिला में ढाका-चटगांव हाईवे के पास है. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कुमिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया. JKSA ने कहा कि उनकी मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है. JKSA ने छात्र की मौत पर दुख जताया

जयशंकर को लिखे एक पत्र में, JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने छात्र की मौत पर दुख जताया और उसके शव को वापस लाने के लिए तुरंत राजनयिक और प्रशासनिक मदद मांगी.