बांग्लादेश में कश्मीरी MBBS छात्र की संदिग्ध मौत, JKSA ने विदेश मंत्री से दखल की मांग की
सोपोर निवासी मृतक छात्र अदनान अल्ताफ राथर बांग्लादेश के कुमिला में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहा था.
Published : November 4, 2026 at 8:26 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के निवासी एक मेडिकल छात्र बुधवार को बांग्लादेश में मृत पाया गया. इस दुखद समाचार के उसका परिवार सदमे में है. जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट के शव को भारत वापस लाने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है.
मृतक की पहचान अदनान अल्ताफ राथर के तौर पर हुई है, जो सोपोर के डांगरपोरा के बनपोरा निवासी अल्ताफ अहमद राथर का बेटा था. अदनान बांग्लादेश के कुमिला में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री कर रहा था और अपने आखिरी सेमेस्टर चल रहा था.
परिवार के अनुसार, अदनान करीब 15 दिन पहले अपनी मां निगहत के साथ बांग्लादेश गया था और उसे फाइनल सेमेस्टर की अपनी पहली परीक्षा में शामिल होना था. दो दिन पहले परिवार का उससे संपर्क टूट गया और बाद में उन्हें बताया गया कि वह लापता हो गया है.
एक रिश्तेदार सुहैल ने कहा कि हमें मंगलवार शाम को बताया गया कि एक जलस्रोत के पास अदनान मृत पाया गया है.
JKSA और सुहैल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अदनान 2 नवंबर को देर रात करीब 11:36 बजे अपने कॉलेज कैंपस से एक इंडियन फूड रेस्टोरेंट जाने के लिए निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया. जब उसका पता नहीं चला, तो बुरिचांग पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी (GD) दर्ज की गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
करीब दो दिन की खोज के बाद, 4 नवंबर की सुबह उनका शव मोनिपुर गांव के एक जलस्रोत से मिला, जो उनके कॉलेज से लगभग 500 गज दूर, कुमिला के बुरिचांग उपजिला में ढाका-चटगांव हाईवे के पास है. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कुमिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया.
JKSA ने कहा कि उनकी मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है.
JKSA ने छात्र की मौत पर दुख जताया
जयशंकर को लिखे एक पत्र में, JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने छात्र की मौत पर दुख जताया और उसके शव को वापस लाने के लिए तुरंत राजनयिक और प्रशासनिक मदद मांगी.
खुएहामी ने कहा कि इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, विशेष रूप से अदनान की मां को, जो इस समय बांग्लादेश में हैं और अपने घर से दूर तथा अपने परिवार के तत्काल सहयोग के बिना अपने बेटे को खोने के दुख का सामना कर रही हैं.
विदेश मंत्रालय से जल्द औपचारिकताएं पूरी करवाने की अपील
JKSA ने जरूरी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और संबंधित बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाए. इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधिकारिक स्वीकृतियां, शवलेपन प्रमाणपत्र और परिवहन अनुमति लेना शामिल है.
JKSA ने शोक संतप्त मां के लिए तत्काल रसद, प्रशासनिक और मानवीय सहायता का भी अनुरोध किया. इसने भारतीय उच्चायोग से एक ऐसे अधिकारी को नामित करने का आग्रह किया जो अदनान के पार्थिव शरीर को सुरक्षित भारत वापस लाए जाने तक परिवार के साथ सीधे संपर्क में रहे.
खुएहामी ने कहा, "परिवार की सबसे बड़ी चिंता अदनान के पार्थिव शरीर को वापस लाना है ताकि उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ और उनके धार्मिक और रीति-रिवाजों के अनुसार किया जा सके."
उन्होंने आगे कहा कि JKSA परिवार की मदद करने और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया और राजनयिक औपचारिकताओं की वजह से बेवजह देरी न हो. JKSA ने विदेश मंत्री से अपील की कि वे इस मामले को मानवीय प्राथमिकता के तौर पर लें और यह सुनिश्चित करें कि इस मुश्किल घड़ी में अदनान की मां को सभी जरूरी मदद मिले.
इस बीच, अदनान के परिवार ने भारत सरकार से भी अपील की है कि वह दखल दे और बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द घर लाया जा सके.
परिवार जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार कर रहा है ताकि सोपोर में अंतिम संस्कार किया जा सके.
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