कश्मीरी साहित्य के दिग्गज प्रोफेसर शफी शौक को मिला 'पद्म श्री', 100 से अधिक किताबों के हैं लेखक

प्रोफेसर शौक ने कश्मीरी, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन, संपादन और अनुवाद किया है.

प्रोफेसर शफी शौक.
Mir Farhat Maqbool

January 25, 2026

श्रीनगर: कश्मीर की प्रमुख साहित्यिक हस्ती और एक दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक, प्रोफेसर शफी शौक को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. प्रोफेसर शफी शौक उन 45 पद्म पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं, जिन्हें साहित्य, सामाजिक कार्य, कला-संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री श्रेणियों में दिए जाते हैं. ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा में योगदान के लिए नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है.

श्रीनगर के निवासी, शौक का जन्म 1950 में शोपियां जिले के कपरेन गांव में हुआ था. उन्हें उनके साहित्यिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2007 में भारती भाषा सम्मान पुरस्कार, 2007 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार और 2011 में अहद जरगर पुरस्कार तथा राज्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं.

अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी भाषाओं के प्रशंसित कवि और कथा लेखक, प्रोफेसर शौक ने कश्मीर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की पढ़ाई की और फिर वहीं से अपनी पीएचडी पूरी की. उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय में तीस वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और 2010 में कला संकाय के डीन (अधिष्ठाता) के पद से सेवानिवृत्त हुए.

प्रोफेसर शौक ने कश्मीरी, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन, संपादन और अनुवाद किया है. उनकी पुस्तकों में 'कश्मीरी डिक्शनरी', 'कश्मीरी व्याकरण' और 'कश्मीरी भाषा एवं साहित्य का इतिहास' कश्मीरी भाषा में उनके विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साहित्यिक यात्राओं के लिए कई देशों का दौरा भी किया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रोफेसर शौक ने कहा कि पद्म पुरस्कार मिलना उनके साहित्यिक कार्यों को मिली मान्यता और उनके लिए एक बड़ा सम्मान है. उन्होंने कहा, "मैं इस पुरस्कार के लिए वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के लिए मेरे काम की पहचान है. मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होने के कारण इस सम्मान का अपना अलग महत्व है. इन पुरस्कार विजेताओं में शामिल होने पर मुझे गर्व है."

शौक से पहले, कश्मीरी कवि और लेखक रहमान राही और अमीन कामिल (2005) को भाषा के क्षेत्र में उनके साहित्यिक योगदान के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. जम्मू के बृज लाल भट को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. भट को जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य, सामुदायिक कल्याण और आस्था-संरक्षण की पहल शुरू करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने कश्मीर में युवाओं को जोड़ा है और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा दिया है.

