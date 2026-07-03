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महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीरी नेताओं ने तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की, आगा सैयद हसन को एयरपोर्ट पर रोका गया

महबूबा और इमरान अंसारी तेहरान के लिए रवाना हो गए. वहीं, आगा सैयद हसन का दिल्ली एयरपोर्ट पर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया.

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महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और शिया नेता इमरान अंसारी ने आज तेहरान में शुरू हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इसी साल 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की हत्या कर दी गई थी.

ईरान ने पीडीपी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और ऑल जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन (एजेकेएसए) के अध्यक्ष और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान अंसारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के सांसद और शिया नेता आगा सैयद रुहुल्लाह, शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मोसावी अल सफावी को आमंत्रित किया है.

महबूबा ने कहा, "तेहरान में आकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है. वे एक ऐसे सम्मानित नेता थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उत्पीड़ितों के लिए संघर्ष किया."

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने बताया कि अल-जॉक्सा के राष्ट्रपति मौलवी इमरान रजा अंसारी ने अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. यह क्षण गहरे शोक, श्रद्धा और चिंतन से भरा हुआ था. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा, "आंखों में आंसू लिए मौलवी अंसारी ने प्रार्थना की और दिवंगत नेता के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके आजीवन धर्म, न्याय, गरिमा और दृढ़ता के प्रति समर्पण को याद किया. उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई की विरासत दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी."

महबूबा और इमरान अंसारी तेहरान के लिए रवाना हो गए, जबकि रुहुल्लाह भारत में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण यात्रा नहीं कर सके. मसरूर अब्बास अंसारी भी यात्रा नहीं कर सके क्योंकि उनका पासपोर्ट 2017 से रद्द है. आगा सैयद हसन मोसावी अल सफावी को गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे से तेहरान जाने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था.

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े अल सफावी ने कहा कि, हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया. ऐसे में वे आज दिल्ली से कश्मीर लौट रहे हैं. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी ने बताया कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें पिछले 9 सालों से पासपोर्ट नहीं दिया गया है.

अब्बास अंसारी ने कहा कि, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं मिलने से उनकी यात्रा को सीमित कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्हें अनगिनत आध्यात्मिक अवसरों से भी वंचित कर दिया गया है. जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि, आज उनका ह्रदय विशेष तौर पर भारी है.

उन्हें 4 जुलाई से शुरू होने वाले शहीद अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी ने एक्स पर कहा, "किसी भी सच्चे प्रशंसक के लिए, ऐसे ऐतिहासिक और भावपूर्ण अवसर पर उपस्थित होना एक बहुत बड़ा सम्मान और जीवन में एक बार मिलने वाला सौभाग्य होता. फिर भी, पासपोर्ट न मिलने के कारण मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं. लाखों लोगों के बीच प्रार्थना में शामिल होने, अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने और इस ऐतिहासिक विदाई समारोह में भाग लेने का अवसर खोना एक ऐसा घाव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. यह एक ऐसा दुख है जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा.

इन नेताओं को निमंत्रण तेहरान स्थित ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के निदेशक मोहसीन कुम्मी द्वारा भेजा गया था. समारोह के विवरण के मुताबिक, ईरान 3 जुलाई, 2026 को शुक्रवार को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला कॉम्प्लेक्स में खुमैनी को अंतिम विदाई देगा. स्मरणोत्सव सत्र 4 जुलाई को तेहरान के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित किया जाएगा और अंतिम संस्कार जुलूस 6 जुलाई को तेहरान में निकाला जाएगा.

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