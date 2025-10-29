ETV Bharat / bharat

कक्षाओं में फल-फूल रही कश्मीरी भाषा: जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया कि युवा पीढ़ी के बीच कश्मीरी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए हैं.

Kashmiri language Thrives in Classrooms, Urdu in Civil Secretariat signage Govt Informs JK Assembly
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 7:25 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विधायक इरफान हाफिज लोन और खुर्शीद अहमद शेख द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कश्मीरी और उर्दू भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी चल रही पहलों का विवरण दिया. वागूरा-क्रीरी से विधायक इरफान हाफिज लोन ने सदन में पूछा, "क्या यह सच है कि नई पीढ़ी, विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चे, या तो कश्मीरी भाषा बोलने में असमर्थ हैं या मातृभाषा में पारंगत नहीं हैं; यदि ऐसा है, तो कश्मीरी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?"

प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने कहा, "सरकार ने युवा पीढ़ी के बीच कश्मीरी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने के लिए कई समन्वित उपाय किए हैं. संस्कृति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों ही जम्मू-कश्मीर के युवाओं में भाषाई गौरव और सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं."

जवाब में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी (JKAACL) इस मिशन में अग्रणी रही है. सरकार ने कहा, "अकादमी नियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर कश्मीरी भाषा में सेमिनार, वाद-विवाद, कविता पाठ, कहानी-कथन सत्र, रंगमंच कार्यशालाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन करती है."

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि छात्रों को श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुशायरों, नाट्य नाटकों, पुस्तक विमोचन समारोहों और कवियों तथा लेखकों के साथ संवाद सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है. ऐसे संवाद युवा शिक्षार्थियों को कश्मीरी साहित्य और प्रदर्शन कलाओं की गहराई और समृद्धि से वाकिफ कराते हैं."

सरकार के अनुसार, विभाग स्कूल शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कश्मीरी साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करने और जमीनी स्तर तक प्रचार-प्रसार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता प्रदान की जाती है.

इसके अलावा, सरकार ने बताया कि 'शीराजा' (Sheeraza), 'सोआन अदब' (Soan Adab) और 'विरासत' पत्रिकाएं कश्मीरी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण मंच बनी हुई हैं. दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उन्हें एसपीएस संग्रहालय और अभिलेखीय भंडारों में संरक्षित किया जा रहा है.

जवाब में आगे बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा एक से 12वीं तक कश्मीरी भाषा की पाठ्यपुस्तकें शुरू की हैं, जिससे यह कक्षा आठ तक अनिवार्य विषय बन गया है. बयान में कहा गया, "10,000 से ज्यादा शिक्षकों को मातृभाषा आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है, और गिंदबाश (Gindbash), वुडाव (Wudaw) और कश्मीरी-ए-डिक्शनरी (Kashmiri-e-Dictionary) जैसी पूरक सामग्री विकसित की गई है."

सरकार के जवाब में कहा गया है, "इन सतत शैक्षणिक, सांस्कृतिक और समुदाय-आधारित पहलों के जरिये सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीरी भाषा जीवंत, प्रासंगिक और युवा पीढ़ी के लिए सुलभ बनी रहे."

इसी प्रकार, एक अन्य प्रश्न में, लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सिविल सचिवालय के साइनेज में उर्दू के कम इस्तेमाल के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, "क्या यह सच है कि जम्मू और श्रीनगर में स्थित सिविल सचिवालयों के कक्षों के प्रवेश द्वारों पर उर्दू में भी साइनबोर्ड प्रदर्शित किए जाते थे और उन्हें हटा दिया गया है; यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और क्या जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषा उर्दू को सम्मान देने के लिए ऐसे साइनबोर्ड को फिर से लगाने का प्रस्ताव है?"

प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया: "नहीं, यह सच नहीं है कि जम्मू या श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय के कक्षों के प्रवेश द्वारों से उर्दू में लिखे साइनबोर्ड हटा दिए गए हैं. निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सभी आधिकारिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सभी कक्षों में एकरूपता बनाए रखने के लिए उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में नाम प्रदर्शित करने वाले त्रिभाषी साइनबोर्ड लगाए गए हैं. चूंकि मौजूदा त्रिभाषी साइनबोर्डों पर अंग्रेजी और हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा गया है, इसलिए इन्हें दोबारा लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता."

