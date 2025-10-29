ETV Bharat / bharat

कक्षाओं में फल-फूल रही कश्मीरी भाषा: जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विधायक इरफान हाफिज लोन और खुर्शीद अहमद शेख द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कश्मीरी और उर्दू भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी चल रही पहलों का विवरण दिया. वागूरा-क्रीरी से विधायक इरफान हाफिज लोन ने सदन में पूछा, "क्या यह सच है कि नई पीढ़ी, विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चे, या तो कश्मीरी भाषा बोलने में असमर्थ हैं या मातृभाषा में पारंगत नहीं हैं; यदि ऐसा है, तो कश्मीरी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?"

प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने कहा, "सरकार ने युवा पीढ़ी के बीच कश्मीरी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने के लिए कई समन्वित उपाय किए हैं. संस्कृति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों ही जम्मू-कश्मीर के युवाओं में भाषाई गौरव और सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं."

जवाब में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी (JKAACL) इस मिशन में अग्रणी रही है. सरकार ने कहा, "अकादमी नियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर कश्मीरी भाषा में सेमिनार, वाद-विवाद, कविता पाठ, कहानी-कथन सत्र, रंगमंच कार्यशालाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन करती है."

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि छात्रों को श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुशायरों, नाट्य नाटकों, पुस्तक विमोचन समारोहों और कवियों तथा लेखकों के साथ संवाद सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है. ऐसे संवाद युवा शिक्षार्थियों को कश्मीरी साहित्य और प्रदर्शन कलाओं की गहराई और समृद्धि से वाकिफ कराते हैं."

सरकार के अनुसार, विभाग स्कूल शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कश्मीरी साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करने और जमीनी स्तर तक प्रचार-प्रसार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता प्रदान की जाती है.

इसके अलावा, सरकार ने बताया कि 'शीराजा' (Sheeraza), 'सोआन अदब' (Soan Adab) और 'विरासत' पत्रिकाएं कश्मीरी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण मंच बनी हुई हैं. दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उन्हें एसपीएस संग्रहालय और अभिलेखीय भंडारों में संरक्षित किया जा रहा है.