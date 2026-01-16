ETV Bharat / bharat

कश्मीर एप्पल इंडस्ट्री पर संकट: न्यूजीलैंड से सेब आयात पर टैक्स घटाने से कश्मीरी किसान नाराज

दिसंबर में, भारत न्यूजीलैंड से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ था.

Kashmir Apple Industry
कश्मीर की एक फल मंडी में सेब के डिब्बे ढेर लगे हुए हैं. (File) (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : January 16, 2026 at 5:41 PM IST

5 Min Read
श्रीनगरः भारत और न्यूजीलैंड के बीच कीवी सेब (न्यूजीलैंड के सेब) पर आयात शुल्क कम करने के लिए हुए हालिया व्यापार समझौते ने कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों को नाराज कर दिया है. कश्मीरी कारोबारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने प्राथमिकता के साथ क्यों नहीं उठाया गया. पिछले साल दिसंबर में, भारत न्यूजीलैंड से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ था.

न्यूजीलैंड से भारत में सालाना लगभग 31,392.6 टन सेब का आयात होता है, जिसकी कीमत 3.24 करोड़ अमेरिकी डॉलर है. न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्रालय के अनुसार, भारत समझौते के पहले वर्ष में 32,500 टन सेब पर शुल्क रियायत देगा, जिसे छठे वर्ष तक बढ़ाकर 45,000 टन कर दिया जाएगा. इस कोटे पर 25 प्रतिशत शुल्क और 1.25 डॉलर प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य लागू होगा. इस तय सीमा से अधिक आयात होने पर 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

इस व्यापारिक समझौते से चिंतित सेब व्यापारियों और उत्पादकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर सरकार को इस गंभीर मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष प्राथमिकता से उठाना चाहिए और इसका समाधान सुनिश्चित करना चाहिए.

कश्मीरी सेब भारत के कुल सेब उत्पादन का 78 प्रतिशत हिस्सा साझा करता है. जम्मू-कश्मीर के योजना विभाग की 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सेब क्षेत्र सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आय उत्पन्न करता है और लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है. लगभग सात लाख परिवारों की आजीविका चलती है. राज्य में 1.60 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सेब की खेती होती है, जिससे हर मौसम में 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन होता है.

Kashmir Apple Industry
जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद डार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग करते हुए. (File) (ETV Bharat)

एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष जहूर अहमद राथर ने भारत सरकार के पास इस मामले को मजबूती से न रखने के लिए सरकार की "गैर-गंभीरता" पर सवाल उठाए हैं. राथर ने ETV भारत से बात करते हुए कहा, "आयात शुल्क में कटौती का मुद्दा जम्मू-कश्मीर सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर सीधी मार पड़ेगी. जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठा रही है, वहीं हमारी सरकार ने केंद्र के पास इस मामले की गंभीरता से पैरवी नहीं की है."

राथर का इशारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक की ओर था. इस बैठक में सुक्खू ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जुलाई से नवंबर के बीच, जब हिमाचल में सेब की कटाई का सीजन चरम पर होता है, तब सभी प्रकार के सेब आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए. इसके साथ ही, सुक्खू ने ऑफ-सीजन के दौरान भी विदेशी सेबों की डंपिंग रोकने के लिए आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मांग की है.

जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. डार ने ETV भारत को बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले किसानों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया है. डार के अनुसार, चौहान ने कहा, "कृषि मंत्रालय जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के किसानों के हितों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने की कोशिश करेगा."

सेब उत्पादकों को डर है कि न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान सेब पर दी गई 25 प्रतिशत शुल्क छूट उन कश्मीरी सेबों को भारी नुकसान पहुंचाएगी, जिन्हें ऑफ-सीजन के दौरान 'कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक' (CA) या कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में रखा जाता है.

'कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स-कम-डीलर्स यूनियन' के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने कहा कि टैक्स में दी गई इस रियायत का असर कोल्ड स्टोरेज में रखे उन सेबों पर पड़ेगा जो ऑफ-सीजन में बेचे जाते हैं, क्योंकि घाटी में मुख्य फसल का सीजन सितंबर से शुरू होता है. कृषि मंत्री डार के अनुसार, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 2,92,000 मीट्रिक टन है, जबकि यहां 6 लाख मीट्रिक टन क्षमता की आवश्यकता है.

आयात का यह मुद्दा जम्मू में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा उठाए जाने की संभावना है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सरकार से इस मामले को भारत सरकार (GoI) के समक्ष उठाने का आग्रह करेंगे. राथर ने कहा कि माकपा (CPI-M) विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी न्यूजीलैंड के साथ आयात शुल्क में कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे.

पूर्व वित्त मंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ हसीब ए. द्राबू ने इससे पहले ETV भारत से बात करते हुए कहा था कि कश्मीर के सेब उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए खुद को आधुनिक बनाना होगा, क्योंकि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते बदलते रहते हैं. इससे पहले, जब ईरान और कैलिफोर्निया के सेबों ने भारतीय बाजार को पाट दिया था, तब भी कश्मीरी सेब उत्पादकों में इसी तरह की चिंता और बेचैनी देखी गई थी.

