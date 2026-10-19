हरियाणा के बाद पंजाब में कश्मीर की बस पर पथराव: ड्राइवरों का छलका दर्द, बताया- क्यों बनाया जा रहा निशाना?
पंजाब और हरियाणा में जम्मू-कश्मीर नंबर की यात्री बसों पर लगातार दो दिन हुए पथराव से कश्मीरी ड्राइवरों में खौफ. ड्राइवरों ने बयां की आपबीती.
Published : October 19, 2026 at 10:32 PM IST
खन्ना (लुधियाना)/श्रीनगर: हरियाणा के करनाल जिले में दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक बस पर हुए हमले के 24 घंटे के भीतर ही, पंजाब में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है. रविवार देर रात करीब 11:15 बजे, लुधियाना जिले के दोराहा शहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की दूसरी बस पर पथराव कर दिया. पत्थर बस के बाईं तरफ लगा, जिससे खिड़की का कांच टूट गया.
बस यात्रियों से पूरी भरी हुई थी. गनीमत यह रही कि बस में सवार लगभग 35 यात्रियों में से कोई भी घायल नहीं हुआ. यात्रा करने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले को गंभीरता से लेते हुए खन्ना पुलिस ने एक टेक्निकल और डिजिटल टीम बनाई है. पायल के डीएसपी (DSP) खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं.
बस को कौन निशाना बना रहा है?
एसपी (जांच) राकेश कुमार यादव ने बताया, "रविवार रात करीब 11:15 बजे, पुलिस को 112 आपातकालीन नंबर पर सूचना मिली कि एक बस पर पथराव किया गया है. अलर्ट मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली और बस चालक से बात करके घटना की जानकारी जुटाई. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह गाड़ी एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की है और दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलती है. यह बस आमतौर पर दोपहर करीब 4:00 बजे दिल्ली से रवाना होती है. जैसे ही यह दोराहा के पास पहुंची, किसी ने बाईं तरफ से पत्थर फेंक दिया, जिससे खिड़की के कांच में दरार आ गई."
पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच शुरू की
एसपी (जांच) राकेश कुमार यादव ने बताया, "जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि 17 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल में पार्किंग को लेकर इसी बस का एक विवाद हुआ था. खबरों के मुताबिक, उस घटना में दो लोग शामिल थे, जिन्होंने बस और उसके यात्रियों पर पथराव किया था. हरियाणा पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दोराहा की घटना का करनाल के विवाद से कोई संबंध है. इसके अलावा, पुलिस आपसी दुश्मनी की आशंका की भी जांच कर रही है."
बस के ड्राइवरों ने क्या कहा?
लगातार दो दिनों तक एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसों पर पथराव की घटनाओं के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इससे पहले करनाल में एक घटना हुई थी, जिसमें चार यात्री घायल हो गए थे.
हरियाणा के करनाल (नीलोखेड़ी) के पास 17 अक्टूबर को हुए पहले हमले का शिकार हुए बस के ड्राइवर वक़ार अहमद ने उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताया कि विवाद सिर्फ पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था. वक़ार के मुताबिक, गाड़ी पार्क करने के दो-तीन मिनट के भीतर ही एक कार सवार ने आकर जबरन हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और बस हटाने को कहा. जब वक़ार ने वजह पूछी, तो वह गाली-गलौज पर उतर आया. ड्राइवर का आरोप है कि हमलावरों को जम्मू-कश्मीर (JK) नंबर की गाड़ी वहां खड़ी होने पर आपत्ति थी.
दूसरे ड्राइवर का दर्द
पंजाब के दोराहा (लुधियाना) के पास रविवार रात दूसरी बस पर हुए हमले के समय स्टीयरिंग संभाल रहे ड्राइवर इशफ़ाक सूफ़ी ने बताया कि वह पिछले 13-14 सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा.
उन्होंने बताया, "हम शाहबाद के पास डिनर करने के बाद श्रीनगर के लिए निकले थे. लुधियाना के पास अचानक बस पर भारी पत्थर आकर लगे, जिससे खिड़की के शीशे चटक गए. बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. यात्री बुरी तरह डर गए थे. बस में बच्चे और एक दिल के मरीज भी सवार थे, जिनकी जान हलक में अटक गई थी." इशफ़ाक का आरोप है कि यह कोई शराबियों की आम शरारत नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की गाड़ियों को निशाना बनाने की एक सोची-समझी साजिश है.
"हम पर्यटकों को सिर-आंखों पर बिठाते हैं, बदले में हमें यह मिला"
इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े एक अन्य ड्राइवर अशफ़ाक अहमद ने बेहद भावुक होते हुए कहा, "यह हमला सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर और कश्मीरी ड्राइवरों के भरोसे पर है. जब देश भर से हजारों गाड़ियां और पर्यटक कश्मीर आते हैं, तो हम उनके स्वागत में अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं. उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान लगा देते हैं. लेकिन जब हम बाहर आते हैं, तो हमारे साथ यह सलूक होता है."
तीन फरार आरोपियों ने ही दोबारा किया हमला: कंपनी मालकिन
'स्टार वर्ल्ड हॉलिडेज वेंचर्स' की सह-मालकिन अदीबा खान ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने पहले मामले में जिन 5 आरोपियों में से केवल 2 को ही पकड़ा था, बाकी बचे 3 फरार आरोपियों ने ही पंजाब में उनकी दूसरी बस को निशाना बनाया है. उन्होंने कहा, "हमलावरों का मकसद गाड़ी को पूरी तरह तबाह करने का था. हमने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट (सुरक्षा घेरे) में बस को आगे रवाना किया गया." कंपनी ने दोनों राज्यों की सरकारों से सख्त कार्रवाई और कश्मीरी ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
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