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हरियाणा के बाद पंजाब में कश्मीर की बस पर पथराव: ड्राइवरों का छलका दर्द, बताया- क्यों बनाया जा रहा निशाना?

कश्मीर की बस पर पथराव. ( ETV Bharat )

खन्ना (लुधियाना)/श्रीनगर: हरियाणा के करनाल जिले में दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक बस पर हुए हमले के 24 घंटे के भीतर ही, पंजाब में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है. रविवार देर रात करीब 11:15 बजे, लुधियाना जिले के दोराहा शहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की दूसरी बस पर पथराव कर दिया. पत्थर बस के बाईं तरफ लगा, जिससे खिड़की का कांच टूट गया.

बस यात्रियों से पूरी भरी हुई थी. गनीमत यह रही कि बस में सवार लगभग 35 यात्रियों में से कोई भी घायल नहीं हुआ. यात्रा करने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले को गंभीरता से लेते हुए खन्ना पुलिस ने एक टेक्निकल और डिजिटल टीम बनाई है. पायल के डीएसपी (DSP) खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं.