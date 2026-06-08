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महाराष्ट्र के होटल से निकाले गए कश्मीरी बीजेपी नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली- 'नफरत की राजनीति का खुद हुए शिकार'

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी साजिद यूसुफ शाह ने आरोप लगाया है कि उनकी "कश्मीरी पहचान" के कारण उन्हें महाराष्ट्र में ठहरने की जगह नहीं दी गई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते अपनी बात रखी. उनके इस आरोप पर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

भाजपा के मीडिया प्रभारी शाह ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहर के एक होटल में चेक-इन करने के एक घंटे बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा, "महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक होटल में चेक-इन करने के बाद, मुझे मेरी कश्मीरी पहचान से जुड़ी चिंताओं के कारण वहां से जाने के लिए कह दिया गया."

हालांकि, उन्होंने होटल के मालिक को विनम्र और स्पष्टवादी बताया, जिसने यह स्वीकार किया कि यह फैसला गलत और ठेस पहुंचाने वाला था. शाह ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "लेकिन (होटल मालिक ने) कहा कि वह निर्देशों का पालन कर रहा था. मैंने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और बिना किसी बहस या विवाद के वहां से चला गया."

उन्होंने कहा, "मैं यह बात सहानुभूति पाने या किसी को दोषी ठहराने के लिए साझा नहीं कर रहा हूं. मैं इसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि कानून भले ही एक देश को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन भरोसा और समझ बनने में अधिक समय लगता है."