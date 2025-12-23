ETV Bharat / bharat

न्यूजीलैंड को टैक्स से छूट मिलने पर मार्केंट में कश्मीरी सेब को मिलेगी टक्कर

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के सेब सेक्टर को आने वाले साल में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कहा है कि भारत के साथ साइन किए गए किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत उसके सेब पर 25 परसेंट टैक्स में छूट देगा. अभी, भारत सेब पर 50 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है.

न्यूजीलैंड की ट्रेड मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि अभी, न्यूजीलैंड से भारत का सालाना सेब इंपोर्ट 31,392.6 टन (MT) है, जिसकी कीमत 32.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि देश का कुल सेब इंपोर्ट 519,651.8 MT (424.6 मिलियन डॉलर) है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत समझौते के पहले साल में न्यूजीलैंड को 32,500 मैट्रिक टन पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएगी. छठे साल में 25 परसेंट ड्यूटी और 1.25/किग्रा डॉलर के मैट्रिक टन पर इंपोर्ट को बढ़ाकर 45,000 मैट्रिक टन कर दिया जाएगा. इस कोटे से ज़्यादा होने पर 50 परसेंट ड्यूटी लागू होगी.

हर सीजन में पैंतीस लाख लोगों को आजीविका

कश्मीर घाटी के सेब व्यापारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि यह रियायत भारतीय बाजार में करोड़ों रुपये के कश्मीर सेब उद्योग को एक कठिन चुनौती देगी, जो भारत में सेब उत्पादन का 78 प्रतिशत हिस्सा बनाता है. जम्मू कश्मीर की किसान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता, सेब उद्योग हर सीजन में पैंतीस लाख लोगों को आजीविका देता है क्योंकि 2.15 लाख हेक्टेयर भूमि सेब के अधीन है, जिससे 2.4 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन होता है.

कश्मीर घाटी फल उत्पादक-सह-व्यापारी संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने कहा कि कर रियायतें कश्मीर के सेब उद्योग को प्रभावित करेंगी जो पहले से ही मौसम से बाधित कनेक्टिविटी और अन्य लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों का सामना कर रहा है.

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा असर कोल्ड स्टोरेज में रखे सेबों पर पड़ेगा, जिन्हें ऑफ-सीजन में बेचा जाता है क्योंकि घाटी में कटाई का मुख्य सीजन सितंबर से शुरू होता है. बशीर ने ईटीवी भारत को बताया, "हाल ही में कोल्ड स्टोर में सेब के स्टोरेज ने रफ़्तार पकड़ी है, क्योंकि किसानों को ऑफ-सीजन में अधिक दाम मिलते हैं, लेकिन जब न्यूजीलैंड से टैरिफ में छूट वाले सेब बाजार में आएंगे तो इस पर असर पड़ेगा. इसलिए, सेब इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने के बावजूद हम फिर से नुकसान में हैं."