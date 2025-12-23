ETV Bharat / bharat

न्यूजीलैंड को टैक्स से छूट मिलने पर मार्केंट में कश्मीरी सेब को मिलेगी टक्कर

कश्मीर घाटी के सेब व्यापारियों का कहना है कि न्यूजीलैंड को टैक्स रियायत देने से कश्मीर सेब उद्योग को एक कठिन चुनौती मिलेगी.

न्यूजीलैंड को टैक्स में छूट मिलने से मार्केंट में कश्मीरी सेब को मिलेगी टक्कर
Published : December 23, 2025 at 4:42 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के सेब सेक्टर को आने वाले साल में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कहा है कि भारत के साथ साइन किए गए किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत उसके सेब पर 25 परसेंट टैक्स में छूट देगा. अभी, भारत सेब पर 50 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है.

न्यूजीलैंड की ट्रेड मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि अभी, न्यूजीलैंड से भारत का सालाना सेब इंपोर्ट 31,392.6 टन (MT) है, जिसकी कीमत 32.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि देश का कुल सेब इंपोर्ट 519,651.8 MT (424.6 मिलियन डॉलर) है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत समझौते के पहले साल में न्यूजीलैंड को 32,500 मैट्रिक टन पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएगी. छठे साल में 25 परसेंट ड्यूटी और 1.25/किग्रा डॉलर के मैट्रिक टन पर इंपोर्ट को बढ़ाकर 45,000 मैट्रिक टन कर दिया जाएगा. इस कोटे से ज़्यादा होने पर 50 परसेंट ड्यूटी लागू होगी.

हर सीजन में पैंतीस लाख लोगों को आजीविका
कश्मीर घाटी के सेब व्यापारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि यह रियायत भारतीय बाजार में करोड़ों रुपये के कश्मीर सेब उद्योग को एक कठिन चुनौती देगी, जो भारत में सेब उत्पादन का 78 प्रतिशत हिस्सा बनाता है. जम्मू कश्मीर की किसान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता, सेब उद्योग हर सीजन में पैंतीस लाख लोगों को आजीविका देता है क्योंकि 2.15 लाख हेक्टेयर भूमि सेब के अधीन है, जिससे 2.4 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन होता है.

कश्मीर घाटी फल उत्पादक-सह-व्यापारी संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने कहा कि कर रियायतें कश्मीर के सेब उद्योग को प्रभावित करेंगी जो पहले से ही मौसम से बाधित कनेक्टिविटी और अन्य लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों का सामना कर रहा है.

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा असर कोल्ड स्टोरेज में रखे सेबों पर पड़ेगा, जिन्हें ऑफ-सीजन में बेचा जाता है क्योंकि घाटी में कटाई का मुख्य सीजन सितंबर से शुरू होता है. बशीर ने ईटीवी भारत को बताया, "हाल ही में कोल्ड स्टोर में सेब के स्टोरेज ने रफ़्तार पकड़ी है, क्योंकि किसानों को ऑफ-सीजन में अधिक दाम मिलते हैं, लेकिन जब न्यूजीलैंड से टैरिफ में छूट वाले सेब बाजार में आएंगे तो इस पर असर पड़ेगा. इसलिए, सेब इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने के बावजूद हम फिर से नुकसान में हैं."

पूर्व वित्त मंत्री और अर्थशास्त्री हसीब ए द्राबू ने कहा कि कश्मीर सेब इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म पैटर्न के लिए खुद को मॉडर्न बनाना होगा, जहां भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार पर समझौते कर सकता है.

'हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा'
द्राबू ने ईटीवी भारत को बताया, "हम बैठकर चिंता नहीं कर सकते. उगाने वाले और सरकार दोनों को मिलकर हाई डेंसिटी, कोल्ड स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और रिसर्च करनी होगी. हमारा प्रोडक्शन 11 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि दुनिया भर में यह 44 टन प्रति हेक्टेयर है. इसलिए हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा."

उन्होंने कहा कि "मार्केट में बने रहने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, ब्रांडिंग लानी होगी. उन्होंने कहा, "इस इंडस्ट्री को मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए उगाने वाले और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा."

सेब को मार्केट में कड़ी टक्कर
सोपोर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि कश्मीर के सेब को पहले भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जब US, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की से इंपोर्ट होने की वजह से इसकी क्वालिटी को लेकर ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुआ था.

मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे फल की क्वालिटी विदेशी इंपोर्ट के मुकाबले कम है. इस तरह की छूट से हमारे सेब को मार्केट में कड़ी टक्कर मिलती है क्योंकि इसके रेट कम मिलते हैं, जिसका असर आखिर में छोटे किसानों पर पड़ता है."

