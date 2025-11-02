कश्मीर का युवा बना रहा ऐसा AI जो बोलेगा और समझेगा कश्मीरी और उर्दू
Published : November 2, 2025 at 3:13 PM IST
Updated : November 2, 2025 at 3:23 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में 'स्टार्टअप' आइडिया के साथ बड़ी संख्या में युवा जुटे थे. इन होनहार युवाओं में कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त आदिल भट भी शामिल थे. उन्होंने शिक्षा में जनरेटिव एआई को शामिल करने और छात्रों को उर्दू और कश्मीरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने की वकालत की.
आदिल ने ईटीवी भारत को बताया, "जेनरेटिव एआई इस सहस्राब्दी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक है, लेकिन यह क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन नहीं करती है. इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासकर हमारे जैसे देशों में, पीछे छूट जाएगा. अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भाषा की बाधा डिजिटल विभाजन से भी अधिक गंभीर होगी."
भट का स्टार्टअप एक ऐसा एआई इंटरफ़ेस विकसित करने पर केंद्रित है जो कश्मीरी और उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को समझने और उनमें प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो. इसका लक्ष्य गलतफहमियों को दूर करना और छात्रों को भाषा की बाधा के बिना विषयों को समझने में सक्षम बनाना है. वह उन कक्षाओं के उदाहरण देते हैं जहां कई छात्र स्पष्टता के कारण विषयों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलतफहमियां पैदा होती हैं.
भट ने आगे कहा, "हमारी परियोजना क्षेत्रीय भाषाओं में इन गलतफहमियों को ट्रैक और पहचान करेगी. इससे शिक्षकों को प्रतिक्रिया देने और छात्रों को समय पर सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी."
केंद्र सरकार ने इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए एक परियोजना को सूचीबद्ध किया है. लेकिन यह आंशिक रूप से उर्दू का समर्थन करता है, जैसा कि भट्ट बताते हैं- उनके भाषण मॉडल अभी भी उर्दू या कश्मीरी का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "यही वह जगह है जहां हम भाषाई बाधा को पाटने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सर्व समावेशी' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं."
यह स्टार्टअप, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के माध्यम से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) द्वारा आयोजित पहली 'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड आउटरीच' की 93 परियोजनाओं में से एक था.
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित, 50,000 करोड़ रुपये का एसआरआई फंड एक फंड योजना है जिसे मदर फंड-डॉटर फंड संरचना के माध्यम से विकासोन्मुखी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक 'नए युग' के रूप में वर्णित किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के एमएसएमई और स्टार्टअप्स का विकास निवेशकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है.
मनोज सिन्हा ने खचाखच भरे सभागार में उपस्थित नवोदित उद्यमियों से कहा- "जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास, स्टार्टअप्स और एमएसएमई का कायाकल्प, केवल एक व्यावसायिक कार्य नहीं है. यह राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जिन सुधारों को नई गति दे रहे हैं, उनका सीधा लाभ जम्मू कश्मीर के निवेशकों को मिलेगा."
जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) के निदेशक खालिद जहांगीर ने निवेशकों से क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करने के लिए कम से कम 10 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने का आग्रह किया.
