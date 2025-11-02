ETV Bharat / bharat

कश्मीर का युवा बना रहा ऐसा AI जो बोलेगा और समझेगा कश्मीरी और उर्दू

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में 'स्टार्टअप' आइडिया के साथ बड़ी संख्या में युवा जुटे थे. इन होनहार युवाओं में कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त आदिल भट भी शामिल थे. उन्होंने शिक्षा में जनरेटिव एआई को शामिल करने और छात्रों को उर्दू और कश्मीरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने की वकालत की.

आदिल ने ईटीवी भारत को बताया, "जेनरेटिव एआई इस सहस्राब्दी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक है, लेकिन यह क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन नहीं करती है. इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासकर हमारे जैसे देशों में, पीछे छूट जाएगा. अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भाषा की बाधा डिजिटल विभाजन से भी अधिक गंभीर होगी."

भट का स्टार्टअप एक ऐसा एआई इंटरफ़ेस विकसित करने पर केंद्रित है जो कश्मीरी और उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को समझने और उनमें प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो. इसका लक्ष्य गलतफहमियों को दूर करना और छात्रों को भाषा की बाधा के बिना विषयों को समझने में सक्षम बनाना है. वह उन कक्षाओं के उदाहरण देते हैं जहां कई छात्र स्पष्टता के कारण विषयों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलतफहमियां पैदा होती हैं.

भट ने आगे कहा, "हमारी परियोजना क्षेत्रीय भाषाओं में इन गलतफहमियों को ट्रैक और पहचान करेगी. इससे शिक्षकों को प्रतिक्रिया देने और छात्रों को समय पर सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी."

केंद्र सरकार ने इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए एक परियोजना को सूचीबद्ध किया है. लेकिन यह आंशिक रूप से उर्दू का समर्थन करता है, जैसा कि भट्ट बताते हैं- उनके भाषण मॉडल अभी भी उर्दू या कश्मीरी का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "यही वह जगह है जहां हम भाषाई बाधा को पाटने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सर्व समावेशी' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं."