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कश्मीर में महिला कॉलेज ने कैंपस में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया

जम्मू कश्मीर के टॉप महिला कॉलेज ने कैंपस में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है.

A view of Government College for Women Nawa Kadal, Srinagar
श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नवा कदल का एक दृश्य (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 8:44 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद जाने-माने महिला कॉलेज ने कैंपस में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. इसके तहत स्टूडेंट्स वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकतीं या ऐसा कंटेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकतीं.

गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नवा कदल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाली स्टूडेंट्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा.

स्टूडेंट्स को अनुशासन बनाए रखने और इंस्टीट्यूशन के काम को ठीक से चलाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

कॉलेज के नोटिस में कहा गया है, “कॉलेज कैंपस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है, कैंपस में कहीं भी छोटे वीडियो (रील) रिकॉर्ड करने या बनाने की इजाजत नहीं है और कॉलेज कैंपस के अंदर से सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट अपलोड करना पूरी तरह से मना है.”

साथ ही कॉलेज कैंपस के अंदर खाना, पार्सल वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर देने या लेने पर भी रोक लगा दी है. नोटिस में लिखा है, “क्लास के समय, मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखने होंगे और बैग के अंदर रखने होंगे.”

कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट्स से अनुशासन, शिष्टाचार और सही एकेडमिक माहौल बनाए रखने के लिए इन गाइडलाइंस को मानने की अपील की है. हालांकि यह बैन कश्मीर के सिर्फ़ एक कैंपस पर लागू है, लेकिन यह दूसरे शिक्षा संस्थानों के लिए एक मिसाल बन सकता है.

इसी तरह के बैन कई राज्यों में लगाए गए, खासकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जहां 16 और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया.

मार्च में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगा दिया जाएगा, और अगले 90 दिनों में इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का ऐलान किया. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर्नाटक का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया.

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