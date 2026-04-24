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कश्मीर में महिला कॉलेज ने कैंपस में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया

श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नवा कदल का एक दृश्य ( file photo-ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद जाने-माने महिला कॉलेज ने कैंपस में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. इसके तहत स्टूडेंट्स वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकतीं या ऐसा कंटेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकतीं. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नवा कदल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाली स्टूडेंट्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स को अनुशासन बनाए रखने और इंस्टीट्यूशन के काम को ठीक से चलाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. कॉलेज के नोटिस में कहा गया है, “कॉलेज कैंपस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है, कैंपस में कहीं भी छोटे वीडियो (रील) रिकॉर्ड करने या बनाने की इजाजत नहीं है और कॉलेज कैंपस के अंदर से सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट अपलोड करना पूरी तरह से मना है.” साथ ही कॉलेज कैंपस के अंदर खाना, पार्सल वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर देने या लेने पर भी रोक लगा दी है. नोटिस में लिखा है, “क्लास के समय, मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखने होंगे और बैग के अंदर रखने होंगे.”