जोजिला में पारा माइनस 17 डिग्री पहुंचा, कश्मीर घाटी में सबसे ठंडा रहा, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान

कश्मीर घाटी में एक पेड़ की शाखा पर जमी बर्फ का नजारा ( PTI )

श्रीनगर: कश्मीर गुरुवार को तेज ठंड की चपेट में रहा और पूरी घाटी में तापमान और गिर गया. श्रीनगर में तापमान माइनस 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, सबसे खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों में थे, जहां जोजिला दर्रे में तापमान -17.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह आज जम्मू और कश्मीर की सबसे ठंडी जगह बन गई. वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो दिसंबर की शुरुआत के लिए सामान्य से कई डिग्री कम है. इसी प्रकार पंपोर में तापमान माइनस 5.0 डिग्री तक गिर गया, जबकि पास का पुलवामा माइनस 5.6 डिग्री के साथ मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहा. शोपियां में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और पारा माइनस 5.3 डिग्री पर पहुंच गया है. टूरिस्ट जगहों और पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में तेज गिरावट देखी गई. गुलमर्ग में तापमान माइनस 1.0 डिग्री रहा, जबकि पहलगाम, अनंतनाग और बारामूला में माइनस 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.