जोजिला में पारा माइनस 17 डिग्री पहुंचा, कश्मीर घाटी में सबसे ठंडा रहा, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान
कश्मीर घाटी में पारा गिरने के साथ तेज ठंड ने दस्तक दे दी है. कई स्थानों पर तापमान शून्य से काफी नीचे पहुंच गया है.
Published : December 4, 2025 at 1:21 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर गुरुवार को तेज ठंड की चपेट में रहा और पूरी घाटी में तापमान और गिर गया. श्रीनगर में तापमान माइनस 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, सबसे खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों में थे, जहां जोजिला दर्रे में तापमान -17.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह आज जम्मू और कश्मीर की सबसे ठंडी जगह बन गई.
वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो दिसंबर की शुरुआत के लिए सामान्य से कई डिग्री कम है. इसी प्रकार पंपोर में तापमान माइनस 5.0 डिग्री तक गिर गया, जबकि पास का पुलवामा माइनस 5.6 डिग्री के साथ मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहा.
𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙅&𝙆— Meteorological Centre Srinagar (@metsrinagar) December 2, 2025
●2-3 Dec:Generally dry
●4-5 Dec:Possibility of light snow at isol higher reaches towards 4th late night/early morning of 5th Dec.
●6-7Dec:Generally dry
●8Dec:Possibility of brief spell of light Snow at isol higher reaches
●9-13:Partly cloudy pic.twitter.com/a5Q28yYqlZ
शोपियां में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और पारा माइनस 5.3 डिग्री पर पहुंच गया है. टूरिस्ट जगहों और पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में तेज गिरावट देखी गई. गुलमर्ग में तापमान माइनस 1.0 डिग्री रहा, जबकि पहलगाम, अनंतनाग और बारामूला में माइनस 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
सोनमर्ग का मशहूर मैदानी इलाका माइनस 3.6 डिग्री तक पहुंच गया. सेंट्रल कश्मीर में, बडगाम में माइनस 4.2 डिग्री और गांदरबल में माइनस 2.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. उत्तरी जिले बांदीपोरा में माइनस 3.9 डिग्री और बारामूला जिले के रफियाबाद में माइनस 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
जम्मू क्षेत्र में मौसम सामान्य से अधिक ठंडा रहा, लेकिन मौसम सामान्य से अधिक ठंडा रहा. जम्मू शहर में 8.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि कटरा में 8.4 डिग्री तापमान रहा. ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में ज्यादा गिरावट देखी गई. इसमें बनिहाल में 2.1 डिग्री और भद्रवाह में 0.4 डिग्री तापमान रहा, जो इस इलाके में सबसे कम है. वहीं राजौरी में 1.7 डिग्री और उधमपुर में 3.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
लद्दाख में एक और रात बहुत ठंडी रही और तापमान शून्य से बहुत नीचे रहा. लेह में माइनस 9.0 डिग्री, कारगिल में माइनस 7.8 डिग्री और नुब्रा घाटी में माइनस 7.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने कश्मीर में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया है. 7 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर सूखा रहने की उम्मीद है, जबकि 8 दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है.
