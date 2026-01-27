ETV Bharat / bharat

मौसम अपडेट: घाटी में दूसरी बार बर्फबारी से टूरिस्ट खुश, 25 फ्लाइट कैंसिल, हाईवे बंद

इस रिपोर्ट के समय श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई थी. पिछले शुक्रवार को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में यह दूसरी बार बर्फबारी हुई है, जिससे ज्यादातर जिलों के ऊपरी इलाकों में सफेद चादर बिछ गए थे.

उन्होंने कहा, 'लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक ये सड़कें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती, तब तक इन पर यात्रा न करें.'

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू से श्रीनगर की ओर और श्रीनगर से श्रीनगर की ओर किसी भी गाड़ी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कश्मीर को पुंछ और राजौरी के पीर पंजाल जिलों से जोड़ने वाला मुगल रोड, श्रीनगर-लद्दाख रोड और सिंथन रोड, जो कश्मीर को किश्तवाड़ जिले से जोड़ता है, पहले से ही बंद हैं.

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में नवयुग टनल और उसके आसपास ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) बंद कर दिया गया.

श्रीनगर: कश्मीर में मंगलवार को फिर से बर्फबारी हुई, जिससे टूरिस्ट खुश हुए, लेकिन घाटी का देश के बाकी हिस्सों से हवाई और सतही संपर्क प्रभावित हुआ.

मंगलवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पहले आठ कैंसिल फ्लाइट की लिस्ट शेयर की और फिर एक अलग पोस्ट में इंडिगो की 16 समेत 25 कैंसिल फ़्लाइट की अपडेटेड लिस्ट शेयर की.

श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने कहा कि खराब मौसम और श्रीनगर एयरपोर्ट पर लगातार बर्फबारी के कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. उन्होंने कहा कि यात्रियों को लेटेस्ट अपडेट और दूसरे इंतजामों के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है.

श्रीनगर में जहाँ सुबह-सुबह स्नोफॉल शुरू हो गया था, टूरिस्ट सड़कों पर दिखे और घाटी की यादों को सहेजने के लिए तस्वीरें खींच रहे थे. श्रीनगर के रीगल चौक में केरल के दो टूरिस्ट ने कहा, 'यह पहली बार है जब हम बर्फ में खड़े हैं. हमने स्नोफॉल देखने के लिए यह ट्रिप प्लान किया था.'

ताजी स्नोफॉल से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, जिससे हजारों टूरिस्ट गुलमर्ग आ रहे हैं, जो स्की करने वालों के लिए एक खास जगह है. स्थानीय लोगों के लिए स्नोफॉल खुशी और राहत लेकर आया क्योंकि श्रीनगर में 1 नवंबर से लंबे समय तक सूखे के बाद इस मौसम की पहली स्नोफॉल हुई, जिससे 85 फीसदी बारिश की कमी हो गई थी.

नूर बाग इलाके में सब्जी उगाने वाले एजाज अहमद ने कहा कि वह स्नोफॉल के लिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उनकी जमीन सूख गई थी. 57 साल के एजाज अहमद ने कहा, 'सब्जी उगाने वालों के लिए स्नोफॉल अच्छी होती है, जिन्हें अपने पुरखों से खेती की जमीन विरासत में मिली थी. अहमद ने कहा, 'बारिश और बर्फ की कमी की वजह से हमें नौकरी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि मुझे कहीं और रोजी-रोटी ढूंढनी पड़ रही है लेकिन आज ईश्वर ने हमें बर्फ दी है और इससे हमारे पहाड़ों में पानी भर सकता है.'

कश्मीर मौसम का अनुमान

भारतीय मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालयी इलाके में 'येलो वॉर्निंग' जारी की है. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी इलाके में बर्फबारी और बारिश हो रही है.

मौसम का अनुमान बताने वाली एक इंडिपेंडेंट कंपनी, कश्मीर वेदर के मुताबिक, मंगलवार को कश्मीर इलाके में हल्की से मीडियम इंटेंसिटी वाली बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें शाम के आसपास सुधार होने की उम्मीद है.

कश्मीर के मैदानी इलाकों में दिन में तापमान कुछ डिग्री बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में सूखी बर्फ गीली हो जाएगी और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है. आज चिनाब वैली इलाके में मीडियम से भारी बारिश/बर्फबारी की उम्मीद है. इसमें देर शाम/रात से सुधार होगा.

पुंछ-राजौरी इलाके में हल्की से मीडियम बारिश/बर्फबारी की उम्मीद है, जिसमें दोपहर बाद सुधार होगा. आज जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मीडियम बारिश/बर्फबारी की उम्मीद है. सभी इलाकों में लगातार बारिश नहीं हो सकती है.