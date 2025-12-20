ETV Bharat / bharat

श्रीनगर, पुलवामा में कड़ाके की ठंड, उड़ानें रद्द, रविवार से चिल्लई कलां शुरू

जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भीषण ठंड शुरू हो गयी है. रविवार से अत्यधिक सर्दी का 40 दिनों का समय शुरू हो रहा है.

Kashmir Weather Update
जम्मू-कश्मीर में सर्दी का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में शनिवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पूरे कश्मीर में ठंड बढ़ गई. दक्षिण कश्मीर का पुलवामा घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से नीचे -3.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

शीत लहर के चलते कोहरे से हवाई यात्रा बाधित हुई. इससे गंतव्य हवाई अड्डों पर खराब मौसम और परिचालन कारणों से श्रीनगर के शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशनल कारणों से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जबकि वहां के एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण तीन अन्य फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.

इनमें अमृतसर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट शामिल है जो खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गई और दिल्ली में खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया की दो फ्लाइट कैंसिल हो गई. इससे जम्मू के लिए आगे के ऑपरेशन पर भी असर पड़ा. यात्रियों को सलाह दी गई कि एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस दोबारा कन्फर्म कर लें.

घाटी में दूसरी जगहों पर अवंतीपोरा में माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में माइनस 2.9 डिग्री सेल्सियस, पंपोर में माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस और बडगाम में माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि टूरिस्ट रिसॉर्ट गुलमर्ग में 2.0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म रहा.

जम्मू इलाके में न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा, जम्मू शहर में 9.3 डिग्री सेल्सियस और कटरा में 10.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. लद्दाख के लेह में कड़ाके की ठंड वाला माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. जम्मू- कश्मीर में बारिश में काफी कमी के बीच ठंड के हालात हैं.

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 96 मिलीमीटर होती है, जो 33 फीसदी की कमी दर्शाता है. श्रीनगर में बारिश में 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि शोपियां, बांदीपोरा और बारामूला जैसे जिलों में 70 से 80 प्रतिशत के बीच कमी देखी गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने शनिवार देर रात से रविवार शाम तक मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी है, साथ ही रविवार को कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गंदेरबल के कुछ ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है.

यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वे उसी हिसाब से प्लान बनाएं और ऑफिशियल एडवाइजरी मानें. शनिवार को घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान जीरो से नीचे दर्ज किया गया. इससे पहले कि रविवार से शुरू होने वाले कश्मीर में सर्दियों का 40 दिन का सबसे कठोर समय चिल्लई कलां शुरू हो. यह समय पारंपरिक रूप से बहुत ज्यादा ठंड से जुड़ा होता है और घाटी में सर्दियों के सबसे ज्यादा मौसम की शुरुआत करता है.

