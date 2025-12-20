ETV Bharat / bharat

श्रीनगर, पुलवामा में कड़ाके की ठंड, उड़ानें रद्द, रविवार से चिल्लई कलां शुरू

जम्मू-कश्मीर में सर्दी का कहर ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में शनिवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पूरे कश्मीर में ठंड बढ़ गई. दक्षिण कश्मीर का पुलवामा घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से नीचे -3.2 डिग्री सेल्सियस रहा. शीत लहर के चलते कोहरे से हवाई यात्रा बाधित हुई. इससे गंतव्य हवाई अड्डों पर खराब मौसम और परिचालन कारणों से श्रीनगर के शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशनल कारणों से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जबकि वहां के एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण तीन अन्य फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. इनमें अमृतसर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट शामिल है जो खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गई और दिल्ली में खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया की दो फ्लाइट कैंसिल हो गई. इससे जम्मू के लिए आगे के ऑपरेशन पर भी असर पड़ा. यात्रियों को सलाह दी गई कि एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस दोबारा कन्फर्म कर लें. घाटी में दूसरी जगहों पर अवंतीपोरा में माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में माइनस 2.9 डिग्री सेल्सियस, पंपोर में माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस और बडगाम में माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि टूरिस्ट रिसॉर्ट गुलमर्ग में 2.0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म रहा.