श्रीनगर में पारा माइनस 3.7 डिग्री, जोजिला में माइनस 19 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें जम्मू और लद्दाख का हाल
Published : December 9, 2025 at 11:43 AM IST
श्रीनगर: कश्मीर में मंगलवार को फिर से कड़ाके की ठंड पड़ी, क्योंकि पूरी घाटी में तापमान तेजी से गिरा. जोजिला दर्रा माइनस 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में माइनस 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
घाटी के कई दूसरे इलाकों में भी ठंड का मौसम रहा. बारामूला में माइनस 4.9 डिग्री, पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री और शोपियां में माइनस 5.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. गुलमर्ग में माइनस 2.5 डिग्री, जबकि बडगाम और पंपोर में क्रमशः माइनस 4.1 और माइनस 4.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अवंतीपोरा में माइनस 4.2 डिग्री और सोनमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
जम्मू इलाके में टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. जम्मू शहर में टेम्परेचर 7.3 डिग्री, कटरा में 10.1 डिग्री और राजौरी 0.4 डिग्री के साथ डिवीजन में सबसे ठंडा रहा. भद्रवाह में भी टेम्परेचर 0.9 डिग्री के साथ जमा देने वाला रहा, जबकि दूसरे इलाकों में 2 से 7 डिग्री के बीच रहा.
लद्दाख में भी ठंड उतनी ही तेज रही. लेह में माइनस 8.5 डिग्री और कारगिल में माइनस 7.2 डिग्री टेम्परेचर रहा. नुब्रा वैली में माइनस 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया.
इस बीच, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, हालांकि कभी-कभी बादल छा सकते हैं और मौसम से जुड़ी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
आज के लिए, IMD को कम से कम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है और दोपहर या शाम तक आमतौर पर बादल छा सकते हैं. दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
10 दिसंबर को टेम्परेचर फिर से कम होने की संभावना है, कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री. दिन की शुरुआत में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा, हालांकि शाम या रात में कुछ बादल छाए रहने की उम्मीद है. मौसम खराब होने की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
11 दिसंबर को, कम से कम टेम्परेचर और गिरकर माइनस 3 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 11 डिग्री के आसपास रह सकता है. दिन की शुरुआत में आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात तक थोड़े बादल छा सकते हैं.
इसी तरह, 12 दिसंबर को, IMD ने कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री के आस-पास टेम्परेचर रहने का अनुमान लगाया है. दिन की शुरुआत में थोड़े बादल छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद दोपहर या शाम को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे.
13 दिसंबर को, टेम्परेचर कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है. शुरुआत में आसमान में थोड़े बादल छाए रहेंगे और दिन चढ़ने के साथ आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
