श्रीनगर में पारा माइनस 3.7 डिग्री, जोजिला में माइनस 19 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें जम्मू और लद्दाख का हाल

जोजिला दर्रा माइनस 19 डिग्री, श्रीनगर में माइनस 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कश्मीर में मंगलवार को फिर से कड़ाके की ठंड पड़ी, क्योंकि पूरी घाटी में तापमान तेजी से गिरा. जोजिला दर्रा माइनस 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में माइनस 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. घाटी के कई दूसरे इलाकों में भी ठंड का मौसम रहा. बारामूला में माइनस 4.9 डिग्री, पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री और शोपियां में माइनस 5.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. गुलमर्ग में माइनस 2.5 डिग्री, जबकि बडगाम और पंपोर में क्रमशः माइनस 4.1 और माइनस 4.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अवंतीपोरा में माइनस 4.2 डिग्री और सोनमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जम्मू इलाके में टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. जम्मू शहर में टेम्परेचर 7.3 डिग्री, कटरा में 10.1 डिग्री और राजौरी 0.4 डिग्री के साथ डिवीजन में सबसे ठंडा रहा. भद्रवाह में भी टेम्परेचर 0.9 डिग्री के साथ जमा देने वाला रहा, जबकि दूसरे इलाकों में 2 से 7 डिग्री के बीच रहा. लद्दाख में भी ठंड उतनी ही तेज रही. लेह में माइनस 8.5 डिग्री और कारगिल में माइनस 7.2 डिग्री टेम्परेचर रहा. नुब्रा वैली में माइनस 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया. इस बीच, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, हालांकि कभी-कभी बादल छा सकते हैं और मौसम से जुड़ी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.