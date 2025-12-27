ETV Bharat / bharat

1 जनवरी को कश्मीर-लद्दाख में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, लद्दाख में पारा -18°C तक पहुंचा

कश्मीर घाटी में, ज़्यादातर जगहों पर रात का तापमान शून्य से नीचे रहा, जिससे ठंड और बढ़ गई. सुबह में बर्फीली स्थितियां बनी रहीं.

Kashmir Weather Update
जम्मू और कश्मीर के शोपियां में 26 दिसंबर, 2025 को बर्फबारी के बाद, बर्फ़ से ढके मुगल रोड का नज़ारा. (PTI)
श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जहां मैदानी इलाकों के लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं देश भर के आम लोगों की निगाहें कश्मीर की बर्फ़ीली परिस्थितियों पर टिकी हैं, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है. जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में शीतलहर का प्रकोप जारी रहा. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लद्दाख के द्रास में तापमान गिरकर माइनस 18.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो आज पूरे क्षेत्र में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है.

कश्मीर घाटी में, ज़्यादातर जगहों पर रात का तापमान शून्य से नीचे रहा, जिससे ठंड और बढ़ गई. सुबह के शुरुआती घंटों में बर्फीली स्थितियां बनी रहीं. सोनमर्ग माइनस 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा. उसके बाद पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री और शोपियां में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

उत्तरी कश्मीर के लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 4.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पंपोर में यह माइनस 4.5 डिग्री रहा. कुपवाड़ा और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों जगह माइनस 3.8 डिग्री, जबकि अनंतनाग में तापमान गिरकर माइनस 3.6 डिग्री पर आ गया. रफ़ीआबाद में माइनस 3.4 डिग्री और अवंतीपोरा में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

घाटी के अन्य हिस्सों में भी रातें जमने वाली रहीं. बडगाम में माइनस 2.7 डिग्री, बारामुला में माइनस 2.5 डिग्री, बांदीपोरा में माइनस 2.0 डिग्री, कुलगाम में माइनस 1.9 डिग्री और गांदरबल में माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कोकरनाग में अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम तापमान माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

जम्मू क्षेत्र में, रात का तापमान तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. हालांकि कुछ क्षेत्रों में अच्छी-खासी ठंड महसूस की गई. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि जम्मू एयरपोर्ट थोड़ा गर्म रहा और यहां 7.8 डिग्री रहा. कटरा में 7.6 डिग्री, कठुआ में 6.2 डिग्री और सांबा में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जम्मू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक ठंडी स्थितियां रहीं, जहां भदरवाह में केवल 0.2 डिग्री सेल्सियस और राजौरी में 1.6 डिग्री दर्ज किया गया. बनिहाल में 2.8 डिग्री, उधमपुर में 3.0 डिग्री, रामबन में 3.7 डिग्री, डोडा में 4.0 डिग्री और बटोटे में 4.6 डिग्री रहा. किश्तवाड़ में 4.9 डिग्री, जबकि पुंछ और रियासी दोनों जगह 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Kashmir Weather Update
जम्मू और कश्मीर के शोपियां में 26 दिसंबर, 2025 को बर्फबारी के बाद, बर्फ़ से ढके मुगल रोड का एक नज़ारा. (PTI)

लद्दाख में भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहा, जहां ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दोहरे अंकों में दर्ज किया गया. भारत के सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाने जाने वाले द्रास में तापमान माइनस 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पदुम में माइनस 14.5 डिग्री, न्योमा में माइनस 15.3 डिग्री और तांग्त्से में माइनस 12.5 डिग्री दर्ज किया गया. लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 9.9 डिग्री रहा, जबकि कारगिल में यह माइनस 9.2 डिग्री सेल्सियस था.

मौसम विभाग के श्रीनगर केंद्र ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में मौसम 30 दिसंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और कश्मीर तथा लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है.

