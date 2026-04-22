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कश्मीर यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट रेप केस में गिरफ्तार, नौकरी से निलंबित किया गया

रेप केस में गिरफ्तार आरोपी श्रीनगर का रहने वाले है. उसपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Kashmir University Scientist Suspended After Arrest in Rape Case
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 1:07 PM IST

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श्रीनगर: कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट के एक वैज्ञानिक को रेप केस में गिरफ्तारी के बाद नौकरी से निलंबित कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग सेक्शन की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया कि सज्जाद मोहम्मद खान को हिरासत में लेने के बाद तुरंत सस्पेंड कर दिया गया. यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के रूल 31 के तहत, महिला पुलिस स्टेशन रामबाग में दर्ज FIR नंबर 11/2026 के संबंध में की गई.

पुलिस ने बताया कि श्रीनगर के सौरा (Soura) के रहने वाले खान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

28 साल की महिला की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 2018 में उससे संपर्क किया और रिलेशनशिप में आ गया. महिला का आरोप है कि उसने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने कहा कि वह कई बार प्रेग्नेंट हुई और उसके कहने पर प्रेग्नेंसी खत्म कर दी गई.

महिला ने उस पर पैसे का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया. उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने मेडिकल जरूरतों समेत कई बहाने बनाकर उस पर पैसे का इंतजाम करने का दबाव डाला. महिला ने दावा किया कि उसने बडगाम के कनिहामा इलाके में जमीन बेच दी, सोने के गहने बेच दिए, और श्रीनगर में UCO बैंक की ब्रांच से उसके नाम पर लोन ले लिया.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे का इस्तेमाल अपना घर बनाने और महंगी लाइफस्टाइल जीने में किया.

शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि बाद में जब उसने उससे शादी के लिए कहा तो रिश्ता बिगड़ गया. आरोपी ने उसे और उसके परिवार को धमकाया और उसकी प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी करने की चेतावनी दी.

इस बीच, पुलिस ने 20 अप्रैल को महिला पुलिस स्टेशन रामबाग में FIR नंबर 11 दर्ज की है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच चल रही है."

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SCIENTIST ARREST IN RAPE CASE

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