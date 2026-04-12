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Exclusive: कश्मीर के तीन विश्वविद्यालयों ने अमेरिकी NGO के साथ समझौते रद्द किए

श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी मेगा एलुमनाई मीट 2025 के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. यह तस्वीर 27 जुलाई, 2025 की है. (फाइल) ( IANS )

By Moazum Mohammad 4 Min Read