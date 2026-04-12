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Exclusive: कश्मीर के तीन विश्वविद्यालयों ने अमेरिकी NGO के साथ समझौते रद्द किए

'कश्मीर केयर फाउंडेशन' का मुख्य कार्यालय अमेरिका के अटलांटा में है. यह एक रजिस्टर्ड, गैर-लाभकारी , गैर-धार्मिक और गैर-राजनीतिक संगठन है.

Kashmir Universities
श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी मेगा एलुमनाई मीट 2025 के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. यह तस्वीर 27 जुलाई, 2025 की है. (फाइल) (IANS)
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By Moazum Mohammad

Published : April 12, 2026 at 1:27 PM IST

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श्रीनगरः कश्मीर के तीन विश्वविद्यालयों ने एक अमेरिकी गैर-सरकारी संगठन (NGO) के साथ अपने समझौते खत्म कर दिए हैं. यह कदम तब उठाया गया जब खुफिया एजेंसियों ने सरकार को इस संगठन की गतिविधियों को लेकर सतर्क किया था.

'कश्मीर केयर फाउंडेशन' (KCF) का मुख्य कार्यालय अमेरिका के अटलांटा में है. यह एक रजिस्टर्ड, गैर-लाभकारी (बिना फायदे के काम करने वाला), गैर-धार्मिक और गैर-राजनीतिक संगठन है. इसकी शुरुआत साल 2024 में हुई थी. इसका मकसद कश्मीर के युवाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि यह इलाका अपनी बेहतरीन संस्कृति के बावजूद कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

NGO के अनुसार, कश्मीर में उनकी यह छोटी सी पहल अब एक बड़े और सफल ग्लोबल नेटवर्क में बदल चुकी है, जो पूरी दुनिया में तरक्की और नए अवसरों को बढ़ावा दे रही है. इसका लक्ष्य छात्रों और पेशेवरों (कामकाजी लोगों) को अलग-अलग क्षेत्रों में मेंटरशिप (सही मार्गदर्शन), भविष्य के लिए जरूरी हुनर और व्यावहारिक ज्ञान देकर 'उनकी क्षमता और मिलने वाले अवसरों के बीच की दूरी को पाटना है.

उन्होंने पिछले साल कश्मीर यूनिवर्सिटी (KU), इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IUST) और शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर (SKUAST) के साथ तीन समझौते (MoU) किए थे. लेकिन अब इन तीनों विश्वविद्यालयों ने KCF को अलग-अलग आधिकारिक चिट्ठी भेजकर इन समझौतों को रद्द करने की जानकारी दे दी है.

कश्मीर यूनिवर्सिटी में, दोनों पक्षों के बीच दिसंबर 2025 में हुआ यह साझा समझौता STEM (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित), मानविकी और इससे जुड़े क्षेत्रों में वर्कशॉप, सेमिनार और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था. लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा फाउंडेशन के अध्यक्ष को भेजे गए रद्दीकरण पत्र में कहा गया है, "इस समझौते (MoU) को जारी रखना विश्वविद्यालय के व्यापक संस्थागत हित में नहीं है."

इसी तरह, 'इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' ने साझा प्रयासों को खत्म करने के लिए समझौते के 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थितियां) क्लॉज का हवाला दिया है.

ईटीवी भारत को मिले इस आधिकारिक पत्राचार में कहा गया है, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष पर कोई वित्तीय (पैसों से जुड़ी), संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी) या अन्य देनदारियां नहीं बनती हैं. इस सूचना को समझौता ज्ञापन को खत्म करने का औपचारिक नोटिस माना जाए." SKUAST ने भी अप्रैल 2025 में हुए समझौते को रद्द करने के बारे में 'कश्मीर केयर फाउंडेशन' को एक औपचारिक पत्र लिखा है.

आधिकारिक तौर पर, विश्वविद्यालयों ने 'सक्षम प्राधिकारी' (कंपीटेंट अथॉरिटी) द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद इस समझौते को रद्द कर दिया है. समीक्षा में पाया गया कि यह समझौता शैक्षणिक संस्थान के हित में नहीं है. लेकिन ऐसा पता चला है कि यह रद्दीकरण तब शुरू हुआ जब खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिन्हें उन्होंने संदिग्ध माना था और वे KCF की इस पहल से जुड़ रहे थे.

सूत्रों का कहना है, "अधिकारियों को संदेह है कि इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल एक खास तरह के वैचारिक एजेंडे को फैलाने के लिए सॉफ्ट चैनलों के रूप में किया जा रहा है. अमेरिका से जुड़े लोगों की भागीदारी ने इस जांच को और तेज कर दिया है, क्योंकि इसमें सीमाओं के पार से समन्वित (आपसी तालमेल से चलने वाले) प्रभाव के प्रयासों की आशंका है."

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