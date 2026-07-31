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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला: ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत

वारदात के फौरन बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है. वाहनों की चेकिंग की जा रही है.

Kashmir Terror Attack
अनंतनाग के इसी अस्पताल में घायल मजदूर का इलाज चल रहा है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 10:16 PM IST

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अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर): दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया. इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गयी. गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. मजदूरों में दहशत का माहौल है. हमले के तुरंत बाद, सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे दो प्रवासी मजदूरों को गोली मारी गयी. हमले के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. रास्ते में एक मजदूर की मौत हो गई. दूसरा गंभीर रूप से घायल है. यह हमला दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के केलम इलाके में हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि मृत मजदूर की पहचान छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक कुमार के तौर पर हुई. वहीं घायल मजदूर भी छत्तीसगढ़ का रहनेवाला है. उसका नाम भूपिंदर है. अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) में उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति बनी हुई नाजुक है.

सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर

वारदात के फौरन बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अतिरिक्त जवानों ने मौके पर पहुंचकर पूरे केलम इलाके की घेराबंदी कर ली है. आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक बड़ा और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. आने-जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है और वाहनों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही है.

बुधवार को गोला-बारूद बरामद किया था

यह हमला दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन तेज करने के कुछ हफ़्ते बाद हुआ है. 8 जुलाई को, पुलिस ने शोपियां पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के मारे जाने की घोषणा की थी.

बता दें कि कुलगाम जिले में बुधवार 29 जुलाई को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद के प्रकार व उनकी सटीक मात्रा के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक विवरण साझा नहीं किया गया है. क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा इस तरह के अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं.

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