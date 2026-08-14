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स्वतंत्रता दिवस को लेकर कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले निगरानी, ​​गश्त और आवाजाही पर नियंत्रण के उपाय बढ़ा दिए हैं. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त के जश्न की फुल-ड्रेस रिहर्सल के दौरान, कश्मीर ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी ने कहा कि अधिकारियों के पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि अल-कायदा का संबंध 25 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके से था.

बिरदी ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से बात करने का यह सही समय नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. विभिन्न जिलों में सुरक्षा रिहर्सल की गई हैं और पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

बिरदी ने कहा, 'हमने घाटी के विभिन्न जिलों में रिहर्सल की है. हमने सुरक्षा व्यवस्था की भी रिहर्सल की है ताकि हम 15 अगस्त को अपना मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर सकें.' हाल की सुरक्षा घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जिला-स्तरीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है. स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया पर फैल रही धमकियों के बारे में पूछे जाने पर बिरदी ने कहा कि अभी मुख्य ध्यान 15 अगस्त के कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है.

बिरदी ने पूरे कश्मीर के लोगों से अपील की कि वे जिला और स्थानीय प्रशासनिक मुख्यालयों पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में शामिल हों. उन्होंने कहा, '15 अगस्त एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है. मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वे ज़िलों और प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शामिल हों और उन्हें सफल बनाएँ.'

सुरक्षा की कड़ी तैयारियों के बीच पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, ताकि पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जा सके. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में समारोह से पहले तैनाती की योजनाओं, खुफिया जानकारी, ट्रैफ़िक प्रबंधन, रूट की सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल और निगरानी के उपायों पर चर्चा की गई. प्रभात ने सुरक्षा बलों को संवेदनशील जगहों पर गश्त, चेकिंग और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी ज़ोर दिया और खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाने और उभरते खतरों पर तेज़ी से कार्रवाई करने को कहा.