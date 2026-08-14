स्वतंत्रता दिवस को लेकर कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर
पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि अलकायदा का संबंध लाल किले में हुए धमाके से था.
Published : August 14, 2026 at 9:06 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले निगरानी, गश्त और आवाजाही पर नियंत्रण के उपाय बढ़ा दिए हैं. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त के जश्न की फुल-ड्रेस रिहर्सल के दौरान, कश्मीर ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी ने कहा कि अधिकारियों के पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि अल-कायदा का संबंध 25 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके से था.
बिरदी ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से बात करने का यह सही समय नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. विभिन्न जिलों में सुरक्षा रिहर्सल की गई हैं और पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.
बिरदी ने कहा, 'हमने घाटी के विभिन्न जिलों में रिहर्सल की है. हमने सुरक्षा व्यवस्था की भी रिहर्सल की है ताकि हम 15 अगस्त को अपना मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर सकें.' हाल की सुरक्षा घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जिला-स्तरीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है. स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया पर फैल रही धमकियों के बारे में पूछे जाने पर बिरदी ने कहा कि अभी मुख्य ध्यान 15 अगस्त के कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है.
बिरदी ने पूरे कश्मीर के लोगों से अपील की कि वे जिला और स्थानीय प्रशासनिक मुख्यालयों पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में शामिल हों. उन्होंने कहा, '15 अगस्त एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है. मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वे ज़िलों और प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शामिल हों और उन्हें सफल बनाएँ.'
सुरक्षा की कड़ी तैयारियों के बीच पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, ताकि पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जा सके. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में समारोह से पहले तैनाती की योजनाओं, खुफिया जानकारी, ट्रैफ़िक प्रबंधन, रूट की सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल और निगरानी के उपायों पर चर्चा की गई. प्रभात ने सुरक्षा बलों को संवेदनशील जगहों पर गश्त, चेकिंग और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी ज़ोर दिया और खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाने और उभरते खतरों पर तेज़ी से कार्रवाई करने को कहा.
बख्शी स्टेडियम में सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करें, एंट्री-कंट्रोल के उपायों को मज़बूत करें और स्टेडियम के आस-पास ट्रैफिक की आवाजाही को व्यवस्थित करें.
पुलिस प्रमुख ने रात में गश्त और नाका चेकिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया, खासकर संवेदनशील जगहों और ज़िलों की सीमाओं पर. जम्मू-कश्मीर में अहम जगहों पर तोड़-फोड़ विरोधी उपायों, रूट की सुरक्षा और जवानों की तैनाती की भी समीक्षा की गई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करें और शांतिपूर्ण जश्न सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा इकाइयों के बीच तालमेल बनाए रखें.
इस बीच, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने पूरी घाटी के लोगों को इस जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. फुल-ड्रेस रिहर्सल के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, गर्ग ने निवासियों को अग्रिम बधाई दी और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया.
उन्होंने कहा, 'मैं सभी को 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम आने और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं.' गर्ग ने कहा कि निवासी अपने-अपने ज़िला मुख्यालयों में समारोह में भाग ले सकते हैं, जबकि जो लोग श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बख्शी स्टेडियम में आम लोगों का प्रवेश पहले की तरह ही मुफ़्त रहेगा. अधिकारियों ने कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पीने का पानी, शौचालय और खाने-पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी इंतज़ाम किया है. गर्ग ने बताया कि अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है.
मुख्य कार्यक्रम स्थलों के अलावा भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं. अधिकारियों ने मुख्य प्रवेश द्वारों पर तलाशी और गाड़ियों की जांच बढ़ा दी है, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त चौकियां बनाई हैं और घाटी के कई हिस्सों में गश्त तेज कर दी है. अहम जगहों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसे सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है.
साथ ही आजादी के दिन से पहले सुरक्षा की व्यापक योजना के तहत तोड़-फोड़ विरोधी जांच और प्रवेश-नियंत्रण के उपाय भी तेज कर दिए गए हैं. बख्शी स्टेडियम में हुई फुल-ड्रेस रिहर्सल में परेड टुकड़ियों, स्कूली बच्चों और कई सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो 15 अगस्त को आज़ादी के दिन के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे.