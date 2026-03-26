ETV Bharat / bharat

कश्मीर के अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक ईरानी नेताओं की हत्या पर शोक जताने दिल्ली रवाना

मीरवाइज उमर फारूक ( ANI )

श्रीनगर: कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक समेत नेताओं का एक ग्रुप अमेरिका-इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर दुख जताने के लिए नई दिल्ली में ईरानी दूतावास जा रहा है. मीरवाइज ने कहा कि वह दूतावास जाएंगे और दोपहर में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम फारूकी और शिया नेता और अंजुमन-ए-शरीफ शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मूसवी मीरवाइज के साथ होंगे. उन्होंने कहा, “हम ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर शोक जताने के लिए आज नई दिल्ली जाएंगे." ग्रैंड मुफ्ती चेयरमैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर के सलाहकार दानिश रेशी ने एक बयान में कहा, "हम भारत में ईरानी दूतावास से औपचारिक रूप से अपना गहरा दुख और ईरान के नेतृत्व और लोगों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करेंगे." उन्होंने कहा कि यह दौरा जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच इस दुखद नुकसान पर दुख और चिंता की भावना को दिखाता है.