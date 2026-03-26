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कश्मीर के अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक ईरानी नेताओं की हत्या पर शोक जताने दिल्ली रवाना

मीरवाइज उमर फारूक और शिया नेता सैयद हसन अल मूसवी ईरान के दूतावास जाकर शोक व्यक्त करेंगे.

MIRWAIZ UMAR FAROOQ
मीरवाइज उमर फारूक (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 1:04 PM IST

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श्रीनगर: कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक समेत नेताओं का एक ग्रुप अमेरिका-इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर दुख जताने के लिए नई दिल्ली में ईरानी दूतावास जा रहा है.

मीरवाइज ने कहा कि वह दूतावास जाएंगे और दोपहर में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम फारूकी और शिया नेता और अंजुमन-ए-शरीफ शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मूसवी मीरवाइज के साथ होंगे.

उन्होंने कहा, “हम ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर शोक जताने के लिए आज नई दिल्ली जाएंगे."

ग्रैंड मुफ्ती चेयरमैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर के सलाहकार दानिश रेशी ने एक बयान में कहा, "हम भारत में ईरानी दूतावास से औपचारिक रूप से अपना गहरा दुख और ईरान के नेतृत्व और लोगों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करेंगे."

उन्होंने कहा कि यह दौरा जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच इस दुखद नुकसान पर दुख और चिंता की भावना को दिखाता है.

नेता इस कठिन समय में एकता, शांति और मानवीय मूल्यों के महत्व को दोहराएंगे, साथ ही दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और शोक संतप्त परिवार और ईरान राष्ट्र को शक्ति प्रदान करेंगे.

उन्होंने कहा, "यह मिला-जुला कदम एकजुटता और दया के पक्के रिश्ते और इलाके में शांति और स्थिरता के लिए एक साथ आने की अपील को दिखाता है." इससे पहले 10 मार्च को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त करने के लिए ईरानी दूतावास गए थे.

फारूक के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन राज्यसभा सांसद, सज्जाद किचलू, चौधरी रमजान और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय भी थे. वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी 9 मार्च को दूतावास गईं थीं और ईरान के साथ अपनी संवेदना और एकजुटता दिखाई थी.

ये भी पढ़ें- भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, विदेश सचिव ने कंडोलेंस रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर

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