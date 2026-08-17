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डल झील और झेलम में 'पंजाबी मछली' ने बढ़ा दी थी कश्मीरी मछली की टेंशन! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसे बचाने के उपाय

कश्मीर की नदियों और झीलों में 'कॉमन कार्प' के बढ़ते दबदबे के कारण 'स्नो ट्राउट' मछली विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी.

Kashmir trout fish breeding
गंदेरबल में SKUAST-K के मत्स्य पालन संकाय में हिमालयन स्नो ट्राउट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगरः कश्मीर की झीलों और नदियों में 'पंजाबी मछली' (कॉमन कार्प) का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा था. इस वजह से घाटी की अपनी स्वदेशी और बेहद दुर्लभ 'स्नो ट्राउट' मछली विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी. इस संकट के बीच 'शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर' (SKUAST-K) के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है.

शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में स्नो ट्राउट का सफल कृत्रिम प्रजनन कराकर, इसे बचाने का पूरा तरीका तैयार कर लिया है. SKUAST-K के मात्स्यिकी विभाग के 'फिश जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी' विंग द्वारा घाटी की इस स्वदेशी ठंडे पानी की मछली (वैज्ञानिक नाम: शिजोथोरैक्स प्लैजियोस्टोमस) के प्रजनन में हासिल की गई इस बड़ी सफलता पर विशेषज्ञों की पैनी नज़र है.

Kashmir trout fish breeding
गंदेरबल में SKUAST-K के मत्स्य पालन संकाय में हिमालयन स्नो ट्राउट. (ETV Bharat)

मात्स्यिकी संकाय के डीन डॉ. फिरोज़ अहमद बट, जो गांदरबल में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने 'ईटीवी भारत' को बताया कि एक बेहतरीन हार्मोनल प्रोटोकॉल का उपयोग करके ट्राउट ब्रूड स्टॉक का प्रजनन कराने में सफलता मिली है. उन्होंने जल निकायों में बढ़ते प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों, खनन और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

डॉ. बट ने कहा कि स्नो ट्राउट साफ हिमनद (ग्लेशियर) के पानी में प्रजनन करती है. मानवीय हस्तक्षेप का इनकी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है. इसके परिणामस्वरूप, झीलों और नदियों में कश्मीरी मछलियों के उत्पादन में भारी कमी आई है.

हिमालयी ट्राउट का यह सफल प्रजनन हाल ही में कश्मीर के काजीगुंड, अनंतनाग, वेरीनाग और गांदरबल सहित कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मछलियों के मरने की घटनाओं के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. इन घटनाओं ने स्थानीय मीठे पानी की मछली प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

Kashmir trout fish breeding
गंदेरबल में SKUAST-K के मत्स्य पालन संकाय में हिमालयन स्नो ट्राउट. (ETV Bharat)

हिमालयी स्नो ट्राउट को बेहतर प्रजनन के लिए खास तरह के आवासों की जरूरत होती है. झेलम नदी में प्राकृतिक प्रजनन काल के दौरान वयस्क ब्रूड स्टॉक (अंडे देने वाली परिपक्व मछलियों) की सीमित उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है.

डॉ. बट ने बताया कि वे इस स्वदेशी मछली के करीब 10,000 अंडे तैयार करने में सफल रहे हैं. उन्होंने कहा, "जब हम इस बैच को नदी में छोड़ेंगे, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस खास मछली के उत्पादन और प्रजनन को लेकर बेहद उत्साहजनक नतीजे देखने को मिलेंगे."

रिसर्च टीम के सदस्य डॉ. आदिल हुसैन मंगलो ने कहा कि स्नो ट्राउट के प्रजनन पर शोध करने से पहले उन जलाशयों से पानी के नमूने लिए गए थे, जहां यह मछली अभी कम संख्या में पाई जाती है. मंगलो ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने इस दुर्लभ मछली के प्रजनन के मानक तय किए हैं, जो भविष्य में कश्मीरी मछली के उत्पादन को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे."

Kashmir trout fish breeding
गंदेरबल में SKUAST-K के मत्स्य पालन संकाय में हिमालयन स्नो ट्राउट. (ETV Bharat)

वर्तमान में, कॉमन कार्प मछली, जिसे स्थानीय भाषा में 'पंजाबी मछली' कहा जाता है, बेहतर तरीके से प्रजनन करने में सक्षम है. इसके परिणामस्वरूप, कार्प मछली स्थानीय कश्मीरी मछली पर हावी होती दिखाई दे रही है. 'होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत स्नो ट्राउट के इस सफल कृत्रिम प्रजनन से भविष्य में जलीय जीवन, विशेष रूप से दुर्लभ मछलियों के दूरदराज के क्षेत्रों में पुनर्स्थापन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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