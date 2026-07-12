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कश्मीर में 13 जुलाई को लेकर बढ़ा सियासी पारा: श्रद्धांजलि देने की तैयारी में जुटे उमर-महबूबा

उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने मज़ार-ए-शोहदा जाने के लिए प्रशासन से मांगी इजाजत.

Kashmir July 13 Martyrs Day
यह तस्वीर 13 जुलाई 2025 की है जब उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. (ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : July 12, 2026 at 5:30 PM IST

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श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कश्मीर के राजनीतिक दल 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे हैं, जो श्रीनगर के डाउनटाउन में नक्शबंद साहब दरगाह के कब्रिस्तान में दफन हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर प्रशासन ने अभी तक ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है कि वे राजनीतिक नेताओं को कब्रिस्तान जाने की अनुमति देंगे या नहीं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि पार्टी कल (13 जुलाई) के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है. डार ने कहा कि पार्टी ने शहर के डाउनटाउन में स्थित मजार-ए-शोहदा नक्शबंद साहब में श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है.

पीडीपी (PDP) प्रवक्ता मोहित भान ने कहा कि 13 जुलाई के शहीदों को प्रार्थना और श्रद्धांजलि देने की इच्छा रखने वाले आम लोगों या राजनीतिक नेताओं पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. भान ने बताया कि पार्टी कब्रिस्तान जाने के कार्यक्रम की तैयारियां कर रही है. पीडीपी के एक बयान में कहा गया है कि पीडीपी नेतृत्व और कार्यकर्ता शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से शांतिपूर्ण स्मृति कार्यक्रमों पर प्रतिबंध न लगाने का आग्रह किया.

अलगाववादी नेता और मीरवाइज-ए-कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने शुक्रवार को ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 13 जुलाई करीब है. यह वह दिन है जब हम उन 21 मासूम कश्मीरियों के बलिदान को याद करते हैं, जिन्हें 95 साल पहले 1931 में इसी दिन बुनियादी अधिकारों की मांग करने पर तत्कालीन शासकों के आदेश पर गोली मार दी गई थी.

जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने कहा कि सांसद 1931 के शहीदों के सम्मान में 13 जुलाई को दिनभर की भूख हड़ताल करेंगे. एआईपी (AIP) के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने कहा कि पार्टी "शहीद दिवस", 13 जुलाई 2026 के अवसर पर श्रीनगर के नौहट्टा स्थित नक्शबंद साहब दरगाह के शहीदों के कब्रिस्तान में 'फातिहा ख्वानी' (प्रार्थना) करेगी और फूल अर्पित करेगी.

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से, जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर जिला प्रशासन राजनीतिक दलों को शहीदों के कब्रिस्तान जाने से रोकते रहे हैं. साल 2021 में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा 13 जुलाई को आधिकारिक छुट्टियों की सूची से भी हटा दिया गया था. पिछले साल जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके अन्य मंत्रियों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं दी थी. उमर को कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए दीवार फांदनी पड़ी थी.

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