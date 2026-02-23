बच्चों की किताबें, बर्तन, कपड़े वाले घर को सील किया, हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार
कश्मीर प्रवासी संपत्ति विवाद मामले ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई और चाबियां लौटाने को कहा.
Published : February 23, 2026 at 2:27 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके कारण एक घर में ताला लगा दिया गया था. श्रीनगर के एक परिवार की बुरी हालत को दिखाते हुए कड़े शब्दों में सुनाए गए फैसले में, कोर्ट ने अधिकारियों को घर के सामान की लिस्ट बनाने के बाद कब्जा वापस करने और चाबियां लौटाने का निर्देश दिया.
श्रीनगर में जस्टिस सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम की खंडपीठ ने श्रीनगर के उमराबाद, पीरबाग, सेक्टर-बी, हाउस नंबर 18 के निवासी, स्वर्गीय बशीर अहमद फख्तू के बेटे, 50 वर्षीय नूर इलाही फख्तू द्वारा दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) को अनुमति दी.
यह अपील जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और संकटपूर्ण बिक्री पर संयम) अधिनियम, 1997 के तहत राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में अंतरिम कार्यवाही से पैदा हुई. फख्तू ने कहा कि उन्होंने 20 सितंबर, 1996 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से 1996 में रेवेन्यू एस्टेट हैदरपोरा में 17 मरला जमीन खरीदी थी.
इसके बाद उन्होंने 1 मई, 2004 को श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) से अनुमति प्राप्त करने के बाद एक आवासीय घर का निर्माण किया. दो दशकों से अधिक समय तक, वह अपने परिवार के साथ वहां रहते थे, जिसमें दो स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल थे. विवाद का पता 2009 में अशोक कुमार कौल द्वारा दायर एक रिट याचिका से चलता है, जिसमें हैदरपोरा में खसरा नंबर 524 के तहत 19 मरला भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी.
राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 12 जनवरी, 2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें जमीन पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया. फख्तू ने पहले के मुकदमे में इस कदम को चुनौती दी और उसे फैसले के बाद सुनवाई की अनुमति दी गई. हालांकि, 22 मई, 2025 को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहले के फैसले की पुष्टि की, इसे पलटने का कोई कारण नहीं पाया.
जब फख्तू ने WP (C) नंबर 1260/2025 में फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम सुरक्षा मांगी. वहीं, रिट कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि बेदखली पहले ही की जा चुकी है. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अधिकारियों ने दो मंजिला घर को बंद कर दिया. डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए सबमिशन के अनुसार, घर का सामान, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और स्कूल की किताबें अंदर रहते हुए, परिसर को बंद करके बेदखली की गई थी.
डिवीजन बेंच ने जांच की कि क्या जिला मजिस्ट्रेट ने 1997 के एक्ट के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था. कोर्ट ने पहली नजर में पाया कि 22 मई, 2025 का आदेश काफी हद तक फील्ड अधिकारियों की 'अस्पष्ट और रहस्यमयी रिपोर्ट' पर निर्भर था, जिसमें यह टिप्पणी भी शामिल थी कि फख्तू को एक अलग सर्वे नंबर के दस्तावेज दिए गए होंगे.
कोर्ट ने पाया कि, जिला मजिस्ट्रेट ने फील्ड अधिकारियों की एक अस्पष्ट और रहस्यमयी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें बताया गया था कि, नूर इलाही को पुराने नंबर सर्वे 764 (नए 387) के दस्तावेज दिए गए होंगे और उसके पास सर्वे नंबर 524 मिन पुराना (379 नया) रहा होगा. हालांकि, श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने फील्ड स्टाफ की इस अधूरी रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए इसे सच मान लिया और अपील करने वाले की अर्जी खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण का हवाला देते हुए, बेंच ने दोहराया कि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत स्टेटस को बनाए रखने के बड़े अधिकार हैं ताकि याचिका बेकार न हो जाए. 18 पेज के फैसले के सबसे खास हिस्सों में से एक में, बेंच ने बेदखली के इंसानी नतीजों पर ध्यान दिया. कोर्ट ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जो कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देता है जब बिना किसी शक के कोर्ट को यह दिखाया गया कि अधिकारियों ने बेदखली की प्रक्रिया के दौरान घर के सभी सामानों के साथ-साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई की किताबों को भी बंद कर दिया था. खासकर तब जब हाई कोर्ट उसी दिन मामले की सुनवाई कर रहा था.
कोर्ट ने माना कि अंतरिम सुरक्षा से इनकार करने के कारण उसके परिवार का घर छिन गया और उसे बहुत परेशानी हुई, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाले 'जीवन के अधिकार' के खिलाफ है.
यह पाते हुए कि फख्तू ने पहली नजर में एक मामला बनाया था और सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में था, बेंच ने रिट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि, जिला मजिस्ट्रेट का 22 मई, 2025 का आदेश और 6 दिसंबर, 2025 का घर खाली करने का नोटिस रोक दिया गया है. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखी और प्रतिवादी संख्या 3 (डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर) और 4 (जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर) को घर के सामान की लिस्ट बनाने के बाद फख्तू को घर की चाबियां सौंपने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने साफ किया कि उसके अवलोकन सिर्फ अपील के निपटारे तक ही सीमित थे और लंबित रिट याचिका के आखिरी फैसले पर असर नहीं डालेंगे. बेंच ने आगे कहा, "हम यह साफ करते हैं कि इस निर्णय में की गई बातों को मामले के गुण के बारे में राय के तौर पर नहीं समझा जाएगा और यह सिर्फ इस अपील के निपटारे तक ही सीमित रहेगा."
कोर्ट ने आगे यह भी निर्देश दिया कि, यह आदेश रिट कोर्ट के सामने रिट याचिका, जो WP (C) नंबर 1260/2025 है, के फाइनल निपटारे तक लागू रहेगा, और संबंधित पार्टियों के दावे रिट कोर्ट के फाइनल फैसले से तय होंगे. डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के अलावा, रेस्पोंडेंट में कमिश्नर और सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वित्तीय आयुक्त (रेवेन्यू), एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, तहसीलदार चनापोरा, नटीपोरा और निजी उत्तरदाता अशोक कौल शामिल थे.
