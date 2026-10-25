ETV Bharat / bharat

Kashmir Marathon 2026: कड़कड़ाती ठंड में 1 साल के बच्चे को सीने से लगा दौड़ी कुलसुम बानू, जज्बे को सलाम!

कश्मीर मैराथन में बच्चे के साथ दौड़ लगाती कुलसुम बानू. ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read

श्रीनगर: श्रीनगर में रविवार को कश्मीर मैराथन के दौरान अपने सोते हुए बच्चे को कैरियर (गोद वाले बैग) में थामे एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी इस हिम्मत और जज्बे को देखकर वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए. कुलसुम बानू ने कश्मीर मैराथन के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया. यह मैराथन हाफ रनर्स (21 किलोमीटर) और फुल मैराथन (41 किलोमीटर) के लिए आयोजित की गई थी.

सुबह कोहरे के बीच, सफेद और गुलाबी रंग के बिब (नंबर वाली टी-शर्ट) पहने धावक बेहद खूबसूरत लग रहे थे. छाती पर 27071 नंबर का बिब लगाए सो रहे अपने बच्चे के साथ बानू ने कहा, "मेरा नाम कुलसुम बानू है. मैं गुजरात की रहने वाली हूं. मैं हाफ मैराथन में हिस्सा ले रही हूं." उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन में यह उनकी पहली भागीदारी थी और उन्होंने इसे फिटनेस की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को समर्पित किया है.