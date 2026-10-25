Kashmir Marathon 2026: कड़कड़ाती ठंड में 1 साल के बच्चे को सीने से लगा दौड़ी कुलसुम बानू, जज्बे को सलाम!
कुलसुम बानू गुजरात की रहने वाली है. उसकी शादी कश्मीरी मूल के व्यक्ति इम्तियाज लोन से हुई है, जो CRPF के जवान हैं.
Published : October 25, 2026 at 5:40 PM IST
श्रीनगर: श्रीनगर में रविवार को कश्मीर मैराथन के दौरान अपने सोते हुए बच्चे को कैरियर (गोद वाले बैग) में थामे एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी इस हिम्मत और जज्बे को देखकर वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए. कुलसुम बानू ने कश्मीर मैराथन के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया. यह मैराथन हाफ रनर्स (21 किलोमीटर) और फुल मैराथन (41 किलोमीटर) के लिए आयोजित की गई थी.
सुबह कोहरे के बीच, सफेद और गुलाबी रंग के बिब (नंबर वाली टी-शर्ट) पहने धावक बेहद खूबसूरत लग रहे थे. छाती पर 27071 नंबर का बिब लगाए सो रहे अपने बच्चे के साथ बानू ने कहा, "मेरा नाम कुलसुम बानू है. मैं गुजरात की रहने वाली हूं. मैं हाफ मैराथन में हिस्सा ले रही हूं." उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन में यह उनकी पहली भागीदारी थी और उन्होंने इसे फिटनेस की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को समर्पित किया है.
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
बानू की शादी एक कश्मीरी मूल के व्यक्ति इम्तियाज लोन से हुई है, जो बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके के रहने वाले हैं. लोन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान हैं और इस समय असम में तैनात हैं.
बानू को तीन बच्चे हैं. एक 12 साल का बेटा, दो साल की बेटी और एक साल का छोटा बेटा, मुहम्मद, जो रविवार की इस ठंडी सुबह 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के दौरान उनकी गोद में था. बानू ने बताया कि उन्होंने अपने दो बड़े बच्चों को घर पर छोड़ दिया और एक साल के छोटे बेटे को अपने साथ ले आईं. अन्य धावकों के बीच, उन्होंने 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पोलो व्यू ग्राउंड से ज़ीरो ब्रिज रोड होते हुए दौड़ना शुरू किया.
मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर धावकों को किया रवाना
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुबह 6:30 बजे फुल मैराथन (42.195 किमी) और उसके बाद सुबह 7:45 बजे हाफ मैराथन (21 किमी) को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह मैराथन धावकों को श्रीनगर के कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थानों से होकर ले जाती है, जिनमें लाल चौक, पोलो व्यू, ज़ीरो ब्रिज, गुपकर रोड, बुलेवार्ड, झेलम रिवरफ्रंट, डल झील, एसकेआईसीसी (SKICC), फोरशोर रोड, कश्मीर विश्वविद्यालय और मुगल गार्डन शामिल हैं.
श्रीनगर के पोलो व्यू से शुरू की गई इस मैराथन का उद्देश्य कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय खेल पर्यटन के नक्शे पर लाना और यहां आने वाले पर्यटकों के सामने एक शांतिपूर्ण कश्मीर की तस्वीर पेश करना है. इस मैराथन में लगभग 1,221 स्थानीय प्रतिभागियों, देश के अन्य हिस्सों से आए 513 धावकों और 73 विदेशी धावकों ने हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर मैराथन एक प्रमुख खेल आयोजन के रूप में उभर रही है. यह वैश्विक खेल पर्यटन के नक्शे पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को मजबूत कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पूरे क्षेत्र में फिटनेस व स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को प्रेरित कर रही है.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोलो ग्राउंड में विजेताओं को पुरस्कार बांटे. पुरस्कार वितरण समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कुल 68 पदक (मेडल) दिए गए, जिनमें फुल मैराथन और हाफ मैराथन श्रेणियों में 34-34 पदक शामिल थे. उपराज्यपाल ने कहा कि हर एक पदक समर्पण, कड़ी मेहनत और एक सपने को पूरा करने के प्रयास को दर्शाता है.
अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि मैराथन की असली भावना न केवल इसके विजेताओं में, बल्कि रेस को पूरा करने वाले हर एक प्रतिभागी में होती है. उन्होंने कहा कि जो लोग घंटों की कड़ी मेहनत के बाद दौड़ पूरी करते हैं, वे अक्सर उतनी ही कठिन चुनौतियों से पार पाते हैं और वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति तथा साहस के लिए समान सम्मान के हकदार हैं.
इस मैराथन के विजेता इथियोपिया और केन्या के विदेशी एथलीट रहे. वहीं, बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के एक कश्मीरी धावक ने सबसे पहले रेस पूरी करके हाफ मैराथन जीती.
इसके पहले के दो संस्करण अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद आयोजित किए गए थे, जिसमें बैसरन मैदान में आतंकवादियों द्वारा 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनीवाला (घोड़े वाले) की हत्या कर दी गई थी.
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