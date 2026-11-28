पत्नी-बच्चों से मिलने की तड़प में गंवाई जान, PoK जाते समय नदी में डूबा इरफान
इरफान अहमद शाह 90 के दशक में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए नियंत्रण रेखा पार कर गया था. उसने वहां रहकर शादी की.
Published : November 28, 2026 at 8:46 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर के एक 54 साल के शख्स की किशनगंगा नदी में कूदने के बाद डूबने से मौत हो गई. वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहा था.
मरने वाले की पहचान सोपोर के डांगीवाची गांव के इरफान अहमद शाह के तौर पर हुई है. एक अधिकारी ने पुष्टि किया कि शाह अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए कुपवाड़ा के केरन गांव में नदी में कूदा था. हालांकि जमा देने वाले ठंडे पानी और नदी के तेज बहाव में वह डूब गया. उसका शव 23 नवंबर को पाक अधिकृत कश्मीर के दूसरे गांव से मिली. उसकी जेब से मिले एक पहचान पत्र से उसकी पहचान की पुष्टि हुई.
केरन एक दूर का बॉर्डर गांव है और वहां जाने से पहले सुरक्षा अनुमतिकी जरूरत होती है. किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है. असल में नियंत्रण रेखा है. अधिकारी ने बताया कि, मृतक इरफान अहमद शाह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलना चाहता था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिवार को पाकिस्तान भेज दिया गया था.
परिवार के एक सदस्य ने कहा कि शाह तीन महीने पहले काम के सिलसिले में घर से श्रीनगर गया था. तब से उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने उन्हें सोमवार को डूबने की घटना के बारे में बताया.
इरफान अहमद शाह 90 के दशक में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए नियंत्रण रेखा पार कर गया था. उसने वहां रहा और शादी भी की. वह तब तक पीओके में रहा जब तक कि उमर अब्दुल्ला की सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2010 के तहत नेपाल के रास्ते घर नहीं लौट आया. यह नीति उन युवाओं के लिए थी जो पीओके में हथियारों की ट्रेनिंग लेने गए थे.
शाह की पत्नी पीओके की रहने वाली है. उनके तीन बेटे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे उन पाकिस्तानी नागरिकों में से थे जिनका वीजा रद्द कर दिया गया था और उन्हें भारत से भेज (डिपोर्ट) दिया गया था. डांगीवाची गांव के मुखिया तारिक अहमद ने कहा कि उन्होंने इरफान से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद था. बाद में पुलिस ने उन्हें बताया कि वह केरन गांव में एक नदी में डूब गया है.
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