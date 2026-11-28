ETV Bharat / bharat

पत्नी-बच्चों से मिलने की तड़प में गंवाई जान, PoK जाते समय नदी में डूबा इरफान

केरन सेक्टर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद BSF का जवान गश्त करते हुए (फाइल फोटो) ( ANI )

श्रीनगर: कश्मीर के एक 54 साल के शख्स की किशनगंगा नदी में कूदने के बाद डूबने से मौत हो गई. वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहा था.

मरने वाले की पहचान सोपोर के डांगीवाची गांव के इरफान अहमद शाह के तौर पर हुई है. एक अधिकारी ने पुष्टि किया कि शाह अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए कुपवाड़ा के केरन गांव में नदी में कूदा था. हालांकि जमा देने वाले ठंडे पानी और नदी के तेज बहाव में वह डूब गया. उसका शव 23 नवंबर को पाक अधिकृत कश्मीर के दूसरे गांव से मिली. उसकी जेब से मिले एक पहचान पत्र से उसकी पहचान की पुष्टि हुई.

केरन एक दूर का बॉर्डर गांव है और वहां जाने से पहले सुरक्षा अनुमतिकी जरूरत होती है. किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है. असल में नियंत्रण रेखा है. अधिकारी ने बताया कि, मृतक इरफान अहमद शाह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलना चाहता था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिवार को पाकिस्तान भेज दिया गया था. परिवार के एक सदस्य ने कहा कि शाह तीन महीने पहले काम के सिलसिले में घर से श्रीनगर गया था. तब से उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने उन्हें सोमवार को डूबने की घटना के बारे में बताया.