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'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा', फारूक की पाकिस्तान से बातचीत का माहौल बनाने की अपील

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ( ANI )

जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि गोलियां और सैन्य टकराव से राजनीतिक झगड़े हल नहीं हो सकते और दुश्मनी खत्म होने का इंतजार किए बिना सही बातचीत शुरू होनी चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा. अब्दुल्ला ने यहां कहा, "अब आप इंतजार करेंगे, जब तक आप सबकी गोलियां बंद हो जाएंगी, तब तक रात हो जाएगी."

वह भाजपा सरकार के इस रुख के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि बातचीत और गोली एक साथ नहीं चल सकतीं. सेवानिवृत्त सूचना अधिकारी मदन मंटू, जिनकी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी, के परिवार से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने और भारत के साथ बातचीत के लिए अच्छा माहौल बनाने की अपील की. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने को कहा है. आतंकवाद से कुछ हासिल नहीं हो सकता. बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए क्योंकि बातचीत से ही आगे का रास्ता निकल सकता है." अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध और सैन्य टकराव से सिर्फ तबाही होती है, उन्होंने ईरान और यूक्रेन में हो रही तबाही की ओर इशारा किया, और जोर दिया कि पक्का हल सिर्फ बातचीत और आपसी बातचीत से ही निकल सकता है. सार्क को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि इलाके के देशों को एक साथ आना चाहिए, अपने मतभेद सुलझाने चाहिए और मिलकर तरक्की करने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक उदाहरण बताया कि पुराने दुश्मन मिलकर मिलकर काम करके एक साझा भविष्य बना रहे हैं. उन्होंने कहा, "भारत इस इलाके का सबसे बड़ा देश है, और इंदिरा गांधी ने भारत को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और हमदर्दी वाले रिश्ते बनाए रखने का रास्ता दिखाया था."