'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा', फारूक की पाकिस्तान से बातचीत का माहौल बनाने की अपील
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत की पैरवी की.
Published : November 12, 2026 at 3:24 PM IST
जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि गोलियां और सैन्य टकराव से राजनीतिक झगड़े हल नहीं हो सकते और दुश्मनी खत्म होने का इंतजार किए बिना सही बातचीत शुरू होनी चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा. अब्दुल्ला ने यहां कहा, "अब आप इंतजार करेंगे, जब तक आप सबकी गोलियां बंद हो जाएंगी, तब तक रात हो जाएगी."
वह भाजपा सरकार के इस रुख के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि बातचीत और गोली एक साथ नहीं चल सकतीं.
सेवानिवृत्त सूचना अधिकारी मदन मंटू, जिनकी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी, के परिवार से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने और भारत के साथ बातचीत के लिए अच्छा माहौल बनाने की अपील की.
#WATCH | Jammu | Jammu and Kashmir National Conference president Farooq Abdullah says, "...Terrorism exists, but we must not be intimidated by it. Kashmir was, is, and will always remain a part of India... I have always told Pakistan: put an end to terrorism. Terrorism will lead nowhere. Choose the path of dialogue; that is the only way a solution can be found. We were once part of the same nation... We must revive SAARC so that we can all sit together, resolve our issues, and move toward progress."— ANI (@ANI) November 12, 2026
उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने को कहा है. आतंकवाद से कुछ हासिल नहीं हो सकता. बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए क्योंकि बातचीत से ही आगे का रास्ता निकल सकता है."
अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध और सैन्य टकराव से सिर्फ तबाही होती है, उन्होंने ईरान और यूक्रेन में हो रही तबाही की ओर इशारा किया, और जोर दिया कि पक्का हल सिर्फ बातचीत और आपसी बातचीत से ही निकल सकता है.
Jammu, Jammu and Kashmir: National Conference president Farooq Abdullah says, "I would like to say that we must remember that terrorism can never succeed. If they think that by carrying out such attacks, they can take over Kashmir, they must get rid of this misconception. I am also saddened that those who keep claiming in Delhi that terrorism has ended must remember that it still exists. We must find ways to eliminate terrorism..."— IANS (@ians_india) November 12, 2026
सार्क को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि इलाके के देशों को एक साथ आना चाहिए, अपने मतभेद सुलझाने चाहिए और मिलकर तरक्की करने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक उदाहरण बताया कि पुराने दुश्मन मिलकर मिलकर काम करके एक साझा भविष्य बना रहे हैं.
उन्होंने कहा, "भारत इस इलाके का सबसे बड़ा देश है, और इंदिरा गांधी ने भारत को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और हमदर्दी वाले रिश्ते बनाए रखने का रास्ता दिखाया था."
उन्होंने कहा, "हमें सार्क को फिर से शुरू करना होगा ताकि हम सब एक साथ बैठकर अपने झगड़े सुलझा सकें और तरक्की और विकास की दिशा में काम कर सकें."
हाल ही में कुलगाम और किश्तवाड़ जिलों में हुए दोहरे आतंकी हमलों पर, जिसमें दो दिनों के अंदर दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की जान चली गई और तीन सीआरपीएफ जवान घायल हो गए, अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ऐसी सोच छोड़ देनी चाहिए, और कहा कि आतंकवाद अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा.
VIDEO | Jammu: Those who keep claiming from Delhi that terrorism has ended in Jammu and Kashmir must wake up to reality; we must find ways to eliminate terrorism, says NC chief Farooq Abdullah on Kulgam, Kishtwar terror incidents. #KulgamTerrorAttack #Kishtwar (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
हालांकि, उन्होंने दिल्ली में किए गए दावों पर चिंता जताई कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से पता चलता है कि खतरा अभी भी बना हुआ है और इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं. कोई नहीं जानता कि अगला हमला कहां हो सकता है."
आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और सामान्य हालात के दावों के बारे में पूछे जाने पर, खासकर किश्तवाड़ में हाल के हमलों को देखते हुए, अब्दुल्ला ने माना कि आतंकवाद अभी भी मौजूद है, लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा था, है और रहेगा.
पाकिस्तान के बारे में अपनी पिछली बातों पर सफाई देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि वह 1947 के कबायली हमले के दौरान हुए ज़ुल्म को याद कर रहे थे, जिसमें एक ईसाई डॉक्टर और उसके परिवार की हत्या और बारामूला के एक अस्पताल में ननों के साथ रेप शामिल है.
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाने से आगे बढ़ना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि विवादों को सैन्य टकराव से हल नहीं किया जा सकता.
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