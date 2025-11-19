ETV Bharat / bharat

आतंकी मॉड्यूल से अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने के बाद कश्मीर के फर्टिलाइजर और केमिकल विक्रेता पर पुलिस की नजर

हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का संदेह है.

Kashmir fertilizer
फर्टिलाइजर और केमिकल विक्रेता पर पुलिस की नजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 4:42 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप जब्त होने के बाद कश्मीर में फर्टिलाइजर और केमिकल डीलर्स की जांच की जा रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस फर्टिलाइज और केमिकल विक्रेताओं की जांच कर रही है ताकि उनके अत्यधिक शक्तिशाली केमिकल स्टोर पर नजर रखी जा सके जिनकी बिक्री रेगुलेशन के अंतर्गत आती है.

दिल्ली के लाल किले में खुद को उड़ाने वाले कार हमलावर डॉ उमर नबी पर 15 लोगों की जान लेने वाले हमले में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का संदेह है. यह हमला कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद तक फैले अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा जखीरा बरामद होने के कुछ दिनों बाद हुआ था.

जांच लिए विशेष टीम का गठन
जांचकर्ता इस बात का पता लगाने पर केंद्रित हैं कि आतंकी मॉड्यूल ने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कैसे हासिल किया, जिसका इस्तेमाल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर आतंकी समूहों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) बनाने में किया जाता है. गंदेरबल, सोपोर और अवंतीपोरा में पुलिस ने स्टॉक रजिस्टर, चालान, भंडारण की स्थिति, बिक्री रिकॉर्ड और लाइसेंस की विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है.

पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "यह अभियान उन वस्तुओं की बिक्री और रखरखाव पर नजर रखने पर केंद्रित था, जिनका दुरुपयोग गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी तत्वों या असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिनमें कुछ रसायन, सॉल्वैंट्स, हार्डवेयर और पेंट की दुकानों में आमतौर पर उपलब्ध इक्विपमेंट शामिल हैं."

खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों को उचित दस्तावेज बनाए रखने, सुरक्षा मानदंडों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध खरीदारी या असामान्य ग्राहक व्यवहार की तुरंत सूचना देने के बारे में जागरूक किया गया. उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया, जिसमें पहचान विवरण, खरीदी गई मात्रा और खरीद का उद्देश्य शामिल है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "उन्हें निगरानी को मजबूत करने और लेनदेन का पता लगाने में मदद के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सलाह दी गई." उन्होंने आगे कहा कि संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निगरानी के चल रहे प्रयासों के तहत इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे.

अमोनियम नाइट्रेट कृषि उपयोग के लिए जरूरी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने 2019 में पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट के बाद व्यापारियों को स्टॉक बनाए रखने के लिए पहले भी यही निर्देश जारी किए थे. उन्होंने आगे कहा, "अमोनियम नाइट्रेट कृषि उपयोग के लिए आवश्यक है और इसलिए बाजार में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन आतंकवादी समूहों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है और ये निरीक्षण अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हैं."

अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत रेगुलेट किया जाता है. यह सफेद, रंगहीन क्रिस्टलीय केमिकल अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के बीच एक अत्यधिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है और कृषि से लेकर हेल्थ सर्विस तक दोहरे उपयोग वाला रसायन है. यह इसे एक विनियमित पदार्थ बनाता है. इस पदार्थ का औद्योगिक संचालन भी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 द्वारा नियंत्रित होता है.

दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने केमिकल, फर्टिलाइजर और हार्डवेयर की दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री, खरीद रिकॉर्ड, लाइसेंस और अन्य अनिवार्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया. पुलिस ने आगे कहा, "इस अभियान का उद्देश्य अनियमितताओं का पता लगाना और उन मटेरियल के दुरुपयोग को रोकना था जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं."

