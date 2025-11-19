ETV Bharat / bharat

आतंकी मॉड्यूल से अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने के बाद कश्मीर के फर्टिलाइजर और केमिकल विक्रेता पर पुलिस की नजर

श्रीनगर: दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप जब्त होने के बाद कश्मीर में फर्टिलाइजर और केमिकल डीलर्स की जांच की जा रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस फर्टिलाइज और केमिकल विक्रेताओं की जांच कर रही है ताकि उनके अत्यधिक शक्तिशाली केमिकल स्टोर पर नजर रखी जा सके जिनकी बिक्री रेगुलेशन के अंतर्गत आती है.

दिल्ली के लाल किले में खुद को उड़ाने वाले कार हमलावर डॉ उमर नबी पर 15 लोगों की जान लेने वाले हमले में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का संदेह है. यह हमला कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद तक फैले अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा जखीरा बरामद होने के कुछ दिनों बाद हुआ था.

जांच लिए विशेष टीम का गठन

जांचकर्ता इस बात का पता लगाने पर केंद्रित हैं कि आतंकी मॉड्यूल ने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कैसे हासिल किया, जिसका इस्तेमाल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर आतंकी समूहों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) बनाने में किया जाता है. गंदेरबल, सोपोर और अवंतीपोरा में पुलिस ने स्टॉक रजिस्टर, चालान, भंडारण की स्थिति, बिक्री रिकॉर्ड और लाइसेंस की विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है.

पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "यह अभियान उन वस्तुओं की बिक्री और रखरखाव पर नजर रखने पर केंद्रित था, जिनका दुरुपयोग गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी तत्वों या असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिनमें कुछ रसायन, सॉल्वैंट्स, हार्डवेयर और पेंट की दुकानों में आमतौर पर उपलब्ध इक्विपमेंट शामिल हैं."

खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों को उचित दस्तावेज बनाए रखने, सुरक्षा मानदंडों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध खरीदारी या असामान्य ग्राहक व्यवहार की तुरंत सूचना देने के बारे में जागरूक किया गया. उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया, जिसमें पहचान विवरण, खरीदी गई मात्रा और खरीद का उद्देश्य शामिल है.