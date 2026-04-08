अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम समझौते के बाद कश्मीर में खुशी की लहर, लोगों ने कहा 'जीत' गया ईरान
ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम समझौते के बाद कश्मीर में लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया .
Published : April 8, 2026 at 5:59 PM IST
श्रीनगर: अमेरिका और ईरान द्वारा दो सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद, कश्मीर में मंगलवार को लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और इसे ईरान की 'जीत' बताया.
घाटी के विशेष रूप से शिया बहुल क्षेत्रों में सैकड़ों लोग युद्धविराम का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जमा हुए. यहां लोगों ने जंग में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के चित्र ले रखे थे. वे सड़कों पर जमा हुए और ईरान पर बमबारी और हमलों पर रोक का जश्न मनाने के लिए नारे लगाए.
'जीत हमारी इंशा अल्लाह' और 'अल्लाह हू अकबर' और 'मोजतबा के नाम पे जान भी कुर्बान हैं' जैसे नारे लगाते हुए, नए बने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के लिए युवाओं ने सड़कों पर पटाखे जलाकर तथाकथित ईरान की 'जीत' का जश्न मनाया.
शहर के सैदाकदल और जदीबल क्षेत्रों के साथ ही घाटी के बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में भी जश्न का माहौल बन गया है. ईरानी झंडे लहराते हुए लोगों ने युद्धविराम की घोषणा पर खुशी जताई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया. इस दौरान जश्न के हिस्से के रूप में कश्मीरी कहवा भी बांटा गया.
इससे पहले, 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे. इससे पहले, ईरान के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए कश्मीर और लद्दाख में बड़े पैमाने पर धन जुटाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. जिसमें लोगों ने ईरान के लोगों की मदद के लिए पैसे और अन्य कीमती सामान दान किए थे.
जैसे ही युद्धविराम की घोषणा हुई, बडगाम और घाटी के दूसरे इलाकों में शिया आबादी खुशी से झूम उठी और इसे ईरान की 'जीत' बताया. बांदीपोरा के सोनावारी के जावेद हुसैन ने मुसलमानों से शुक्रिया की नमाज पढ़ने के लिए कहते हुए कहा, "हम ईरान के बहादुर लोगों को उनकी बहादुरी और हिम्मत के लिए बधाई देते हैं. यह 40 दिनों की लड़ाई के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत है. यह दिन देखकर बहुत खुशी हो रही है."
कई जगहों पर जमा हुए लोगों के वीडियो में लोग ईरान के लिए खुशी मनाते हुए दिखाई दिए. लद्दाख में, जहां ईरान के लिए बड़ी रैलियां और डोनेशन कैंपेन चला, वहां लोगों ने सीजफायर को ईरान और उसके साथियों के लिए एक 'बड़ी जीत' के तौर पर भी देखा.
कारगिल के एक जाने-माने एक्टिविस्ट और शिया लीडर सज्जाद कारगिली ने कहा, "यह ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए एक बड़ी जीत है, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे. उनका शासन बदलना या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना फेल हो गया है और उन्होंने ईरान के 10 पॉइंट वाले सीजफायर प्रस्ताव को मानकर उसके सामने सरेंडर कर दिया है."
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