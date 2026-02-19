ETV Bharat / bharat

कश्मीर कोर्ट ने बैक डोर भर्ती मामले में JK बैंक के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ ट्रायल का आदेश दिया

बैंक के पूर्व चीफ पर भर्ती के नियमों का पालन किए बिना बैंक में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने का आरोप है.

Kashmir Backdoor Recruitment Case
श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर (ETV Bharat)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के चर्चित भ्रष्टाचार केसों में से एक में एक दिलचस्प बात यह है कि श्रीनगर की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के दो पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारियों पर कथित गैर-कानूनी नियुक्तियों के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार और साजिश के लिए केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं.

यह ऑर्डर स्पेशल जज एंटी-करप्शन तसलीम आरिफ ने पास किया, जिन्होंने आरोपियों को बरी करने से मना कर दिया और इसके बजाय जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 120-बी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया. यह मामला भर्ती के नियमों का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के आरोपों से जुड़ा है. इसके बारे में जांच करने वालों का कहना है कि इससे काबिल उम्मीदवारों को सही नौकरी के मौके नहीं मिले.

आरोपियों में पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और परवेज अहमद नेंगरू के अलावा कई सीनियर बैंक अधिकारी और लाभार्थी शामिल हैं. चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों में अब्दुल रऊफ भट, मोहम्मद मकबूल लोन, मोहम्मद याह्या रफीकी, सैयद इरफान लतीफ, मोहम्मद इकबाल वानी, अर्शीद हुसैन डार, शकूर अहमद भट, वसीम मेहराज, वागीश चंदर शर्मा, मोहम्मद अयूब वांचू, फैयाज अहमद भट, आसिफ इकबाल राजा, शौकत अहमद भट, परवेज अहमद बाबा, अंजुम आरा, फैजान अयाज, मुश्ताक अहमद मीर, अब्दुल रशीद शिगन, मोहम्मद असलम गनी, इमरान मट्टू और हमीम नुसरत शामिल हैं.

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर तब दर्ज की जब उन्हें बैंक की अलग-अलग ब्रांच में 'बैक डोर' चैनल से बैंक अटेंडेंट और असिस्टेंट बैंक एसोसिएट की गैर-कानूनी भर्ती की शिकायत मिली. प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि बिना मंज़ूर वैकेंसी की पहचान किए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए या तय भर्ती नियमों का पालन किए बिना नियुक्तियां की गई.

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने यह भी आरोप लगाया कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट शुरू में 89 दिनों के लिए किए गए थे और बाद में वैकेंसी न होने के बावजूद उन्हें रेगुलर कर दिया गया. इससे अपॉइंट किए गए लोगों को 41 लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी मिली और बैंक को फाइनेंशियल नुकसान हुआ.

आरोपी के वकील ने दलील दी कि एफआईआर एक नकली शिकायत पर आधारित थी और एंटी-करप्शन कानूनों के लागू होने पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि बैंक एक प्राइवेट संस्था है और इसके अधिकारियों को प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों के तहत किए गए थे और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें मंज़ूरी दी थी लेकिन, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि चार्ज तय करने के स्टेज में मौजूद सबूतों का सिर्फ शुरुआती असेसमेंट जरूरी है.

जज ने कहा, 'हालांकि, कोर्ट ने माना कि चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर सिर्फ यह देखना जरूरी है कि क्या अपराध होने का अंदाजा लगाने के लिए काफी मटीरियल मौजूद है, मिनी-ट्रायल करने की नहीं.' कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपियों ने मिलकर गलत काम किया. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीजों से पता चलता है कि 'काम करने का एक जैसा तरीका और डिज़ाइन की एक जैसी बातें पहली नजर में पूरे लेन-देन को सही ठहराती हैं.' कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन ने पूरे ट्रायल के लिए काफी शुरुआती चीजें जमा कर ली हैं.

कोर्ट ने कहा, 'तय कानूनी स्थिति और पहले हुई चर्चा के अनुसार यह कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल और शुरुआती सबूतों को देखने के बाद पाता है कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल पेश किया है.' इसने आगे फैसला सुनाया, 'इस प्रकार इस अदालत को रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री मिलेगी जो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और उपरोक्त अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.

जज ने जम्मू-कश्मीर बैंक के चेयरमैन और सीईओ द्वारा दी गई प्रॉसिक्यूशन मंजूरी की वैलिडिटी को भी बरकरार रखा और कन्फर्म किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वह मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी था.

जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि दोनों चेयरमैन ने बिना सही प्रोसेस के लोगों को अपॉइंट करने के लिए एक जैसे तरीके इस्तेमाल किए और कथित तौर पर रिश्तेदारों और पसंदीदा उम्मीदवारों को शामिल किया. एंटी-करप्शन ब्यूरो ने कहा कि इन कामों में फेयर कॉम्पिटिशन को नजर-अंदाज किया गया और गलत उम्मीदवारों को चुपके से हायर करने का गैर-कानूनी तरीका शुरू किया गया.

संपादक की पसंद

