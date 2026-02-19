ETV Bharat / bharat

कश्मीर कोर्ट ने बैक डोर भर्ती मामले में JK बैंक के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ ट्रायल का आदेश दिया

श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के चर्चित भ्रष्टाचार केसों में से एक में एक दिलचस्प बात यह है कि श्रीनगर की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के दो पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारियों पर कथित गैर-कानूनी नियुक्तियों के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार और साजिश के लिए केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं. यह ऑर्डर स्पेशल जज एंटी-करप्शन तसलीम आरिफ ने पास किया, जिन्होंने आरोपियों को बरी करने से मना कर दिया और इसके बजाय जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 120-बी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया. यह मामला भर्ती के नियमों का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के आरोपों से जुड़ा है. इसके बारे में जांच करने वालों का कहना है कि इससे काबिल उम्मीदवारों को सही नौकरी के मौके नहीं मिले. आरोपियों में पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और परवेज अहमद नेंगरू के अलावा कई सीनियर बैंक अधिकारी और लाभार्थी शामिल हैं. चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों में अब्दुल रऊफ भट, मोहम्मद मकबूल लोन, मोहम्मद याह्या रफीकी, सैयद इरफान लतीफ, मोहम्मद इकबाल वानी, अर्शीद हुसैन डार, शकूर अहमद भट, वसीम मेहराज, वागीश चंदर शर्मा, मोहम्मद अयूब वांचू, फैयाज अहमद भट, आसिफ इकबाल राजा, शौकत अहमद भट, परवेज अहमद बाबा, अंजुम आरा, फैजान अयाज, मुश्ताक अहमद मीर, अब्दुल रशीद शिगन, मोहम्मद असलम गनी, इमरान मट्टू और हमीम नुसरत शामिल हैं. प्रॉसिक्यूशन के अनुसार एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर तब दर्ज की जब उन्हें बैंक की अलग-अलग ब्रांच में 'बैक डोर' चैनल से बैंक अटेंडेंट और असिस्टेंट बैंक एसोसिएट की गैर-कानूनी भर्ती की शिकायत मिली. प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि बिना मंज़ूर वैकेंसी की पहचान किए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए या तय भर्ती नियमों का पालन किए बिना नियुक्तियां की गई. एंटी-करप्शन ब्यूरो ने यह भी आरोप लगाया कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट शुरू में 89 दिनों के लिए किए गए थे और बाद में वैकेंसी न होने के बावजूद उन्हें रेगुलर कर दिया गया. इससे अपॉइंट किए गए लोगों को 41 लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी मिली और बैंक को फाइनेंशियल नुकसान हुआ.