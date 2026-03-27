कश्मीर: कोर्ट ने एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर को बरी किया, कहा-अभियोजन पक्ष लापरवाही साबित करने में विफल रहा
श्रीनगर की एक स्थानीय कोर्ट ने एक्सीडेंट के मामले में आरोपी ड्राइवर को बरी करने का आदेश दिया है.
Published : March 27, 2026 at 4:24 PM IST
श्रीनगर: श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2015 के एक सड़क हादसे के मामले में आरोपी ड्राइवर को बरी कर दिया है, जिसमें एक पैदल यात्री की मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील बिना किसी शक के लापरवाही से गाड़ी चलाने का सबूत नहीं दे पाया.
अपने 10 पेज के फैसले में, तृतीय एडिशनल मुंसिफ/जेएमआईसी श्रीनगर वरुण कुमार ने अभियोजन के केस में कई कमियों और कमियों की ओर इशारा किया, खासकर पुलिस गवाह की गवाही में. कोर्ट ने कहा कि गवाह ने यह नहीं बताया कि घटना कैसे हुई, गाड़ी किस दिशा में थी, गाड़ी कैसे और कहां से टकराई और पैदल चलने वाला कहां जा रहा था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई पक्का सबूत नहीं था. गाड़ी में बैठे किसी भी पैसेंजर की जांच नहीं की गई. चोट की रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए कोई मेडिकल गवाह पेश नहीं किया गया.
यह मामला 30 अगस्त 2015 को श्रीनगर के सोनवर बाग में हुए एक एक्सीडेंट से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, एक टाटा मेटाडोर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके01बी-2833 है, जिसे कथित तौर पर इम्तियाज अहमद पीर चला रहा था, ने जोगी लंकेर रैनावारी के जावेद अहमद भट नाम के एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी.
टक्कर लगने से भट गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए एसएमएचएस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. कोर्ट ने अभियोजन की बात पर ध्यान दिया कि एक्सीडेंट जल्दबाजी, लापरवाही और असावधानी से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ और इलाज के दौरान यह घायल हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया.
अभियोजन पक्ष का नेतृत्व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा श्रीनगर के पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग के एसएचओ के माध्यम से किया गया था. आरोपी पीर, मोहम्मद मकबूल पीर का बेटा है और डूगरीपुरा कलारूस कुपवाड़ा का रहने वाला है, जो अभी श्रीनगर के बटवारा में रहता है.
ट्रायल के दौरान अभियोजन ने सिर्फ दो गवाहों से पूछताछ की. पहले गवाह, शहजाद अहमद भट, जो मरने वाले के चचेरे भाई हैं, ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक्सीडेंट नहीं देखा था. उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में सिर्फ एक फोन कॉल से पता चला और बाद में उन्होंने भट की बॉडी हॉस्पिटल में देखी.
उन्होंने साफ तौर पर माना कि उन्होंने नहीं देखा कि गाड़ी कौन चला रहा था और वह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं. दूसरे गवाह, जो उस समय राम मुंशी बाग में तैनात एक पुलिस अधिकारी थे, ने दावा किया कि गाड़ी बहुत तेजी से चलाई जा रही थी और उसने पैदल चलने वाले को टक्कर मार दी. हालांकि, उनकी गवाही में जरूरी बातें कम पाई गईं.
पहले से मौजूद कानून का हवाला देते हुए, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ एक्सीडेंट होना ही आपराधिक लापरवाही साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है.
कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जज ने कहा कि "अगर रिकॉर्ड में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि जल्दबाज़ी और लापरवाही हुई है, तो दुर्घटना की बात को अपने आप नहीं माना जा सकता." सबूत देखने के बाद, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि अभियोजन जरूरी कानूनी लिमिट को पूरा करने में फेल रहा.
कोर्ट ने फैसला सुनाया, "...अभियोजन सभी सही शक के दायरे से बाहर अपना केस साबित करने में बुरी तरह फेल रहा है और क्योंकि कोर्ट के मन में अभियोजन केस और उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर शक है, जिसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए." इसके अनुसार कोर्ट ने इम्तियाज अहमद पीर को बरी कर दिया और उनकी जमानत और श्योरिटी बॉन्ड भी खत्म कर दिए.
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