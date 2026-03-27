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कश्मीर: कोर्ट ने एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर को बरी किया, कहा-अभियोजन पक्ष लापरवाही साबित करने में विफल रहा

श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने ड्राइवर को बरी किया ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

श्रीनगर: श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2015 के एक सड़क हादसे के मामले में आरोपी ड्राइवर को बरी कर दिया है, जिसमें एक पैदल यात्री की मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील बिना किसी शक के लापरवाही से गाड़ी चलाने का सबूत नहीं दे पाया. अपने 10 पेज के फैसले में, तृतीय एडिशनल मुंसिफ/जेएमआईसी श्रीनगर वरुण कुमार ने अभियोजन के केस में कई कमियों और कमियों की ओर इशारा किया, खासकर पुलिस गवाह की गवाही में. कोर्ट ने कहा कि गवाह ने यह नहीं बताया कि घटना कैसे हुई, गाड़ी किस दिशा में थी, गाड़ी कैसे और कहां से टकराई और पैदल चलने वाला कहां जा रहा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई पक्का सबूत नहीं था. गाड़ी में बैठे किसी भी पैसेंजर की जांच नहीं की गई. चोट की रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए कोई मेडिकल गवाह पेश नहीं किया गया. यह मामला 30 अगस्त 2015 को श्रीनगर के सोनवर बाग में हुए एक एक्सीडेंट से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, एक टाटा मेटाडोर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके01बी-2833 है, जिसे कथित तौर पर इम्तियाज अहमद पीर चला रहा था, ने जोगी लंकेर रैनावारी के जावेद अहमद भट नाम के एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से भट गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए एसएमएचएस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. कोर्ट ने अभियोजन की बात पर ध्यान दिया कि एक्सीडेंट जल्दबाजी, लापरवाही और असावधानी से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ और इलाज के दौरान यह घायल हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया. अभियोजन पक्ष का नेतृत्व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा श्रीनगर के पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग के एसएचओ के माध्यम से किया गया था. आरोपी पीर, मोहम्मद मकबूल पीर का बेटा है और डूगरीपुरा कलारूस कुपवाड़ा का रहने वाला है, जो अभी श्रीनगर के बटवारा में रहता है.