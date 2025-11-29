हाड़ कंपा रही जम्मू-कश्मीर की सर्दी, श्रीनगर में पारा रिकॉर्ड नीचे गिरा; जोजिला दर्रे में एक्सट्रीम माइनस 16 डिग्री चल रहा टेंपरेचर
कश्मीर में सर्दी का सितम: मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, श्रीनगर में रात का तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Published : November 29, 2025 at 1:41 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के कई हिस्से शनिवार को भी कड़ाके की सर्दी से कांपते रहे, क्योंकि घाटी में पारा फ़्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे चला गया. सबसे ज़्यादा खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों से बताए गए. यहां जोजिला दर्रे में लगातार माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसकी वजह से यह इलाके की सबसे ठंडी जगह बन गई.
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, श्रीनगर शहर में तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस पर जम गया. इससे इस मौसम की सबसे लंबी ठंड जारी है. वहीं पास के काजीगुंड में तापमान माइनस 3.4 डिग्री दर्ज किया गया. मशहूर टूरिस्ट जगह पहलगाम में तापमान माइनस 5.2 डिग्री तक गिर गया. गुलमर्ग में तापमान माइनस 1.3 डिग्री रहा, जो तुलनात्मक रूप से कम रहा.
मैदानी इलाकों में पंपोर में सबसे ज़्यादा तापमान माइनस 6.0 डिग्री रहा. इसके बाद राफियाबाद में माइनस 5.6 डिग्री रहा.
श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा में भी माइनस 5.2 और माइनस 5.0 डिग्री के साथ कड़ाके की ठंड दर्ज की गई. कुपवाड़ा में माइनस 4.9 डिग्री और कोकरनाग घाटी में माइनस 1.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा.
जम्मू इलाके में, ज़्यादातर इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से ऊपर रहा, लेकिन फिर भी इसमें काफी गिरावट आई. जम्मू शहर और उसके एयरपोर्ट पर सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कटरा में 8.6 डिग्री रहा.
ऊपरी इलाकों में बनिहाल में माइनस 0.3 डिग्री, भद्रवाह में 0.4 डिग्री और राजौरी में 1.2 डिग्री तापमान रहा. बटोटे में 4.4 डिग्री और उधमपुर में 4.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
लद्दाख में कड़ाके की सर्दी जारी रही. कारगिल में माइनस 10.2 डिग्री और लेह में माइनस 9.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. नुब्रा वैली में माइनस 8.5 डिग्री के साथ थोड़ी ही ठंड थी.
इस साल कश्मीर वैली में जल्दी ही कोल्ड वेव आ रही है. इससे सरकार को विंटर वेकेशन के लिए स्कूल बंद करने पड़े हैं. वैली 40 दिन के सबसे कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार है. इसे लोकल भाषा में 'चिलाई कलां' कहते हैं, जो 21 दिसंबर से शुरू होता है.
