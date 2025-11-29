ETV Bharat / bharat

हाड़ कंपा रही जम्मू-कश्मीर की सर्दी, श्रीनगर में पारा रिकॉर्ड नीचे गिरा; जोजिला दर्रे में एक्सट्रीम माइनस 16 डिग्री चल रहा टेंपरेचर

27 नवंबर, 2025 को श्रीनगर में एक ठंडी सुबह घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच डल झील पर नावें चल रही थीं. ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के कई हिस्से शनिवार को भी कड़ाके की सर्दी से कांपते रहे, क्योंकि घाटी में पारा फ़्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे चला गया. सबसे ज़्यादा खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों से बताए गए. यहां जोजिला दर्रे में लगातार माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसकी वजह से यह इलाके की सबसे ठंडी जगह बन गई.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, श्रीनगर शहर में तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस पर जम गया. इससे इस मौसम की सबसे लंबी ठंड जारी है. वहीं पास के काजीगुंड में तापमान माइनस 3.4 डिग्री दर्ज किया गया. मशहूर टूरिस्ट जगह पहलगाम में तापमान माइनस 5.2 डिग्री तक गिर गया. गुलमर्ग में तापमान माइनस 1.3 डिग्री रहा, जो तुलनात्मक रूप से कम रहा.

मैदानी इलाकों में पंपोर में सबसे ज़्यादा तापमान माइनस 6.0 डिग्री रहा. इसके बाद राफियाबाद में माइनस 5.6 डिग्री रहा.

श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा में भी माइनस 5.2 और माइनस 5.0 डिग्री के साथ कड़ाके की ठंड दर्ज की गई. कुपवाड़ा में माइनस 4.9 डिग्री और कोकरनाग घाटी में माइनस 1.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा.

जम्मू इलाके में, ज़्यादातर इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से ऊपर रहा, लेकिन फिर भी इसमें काफी गिरावट आई. जम्मू शहर और उसके एयरपोर्ट पर सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कटरा में 8.6 डिग्री रहा.