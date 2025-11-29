ETV Bharat / bharat

'धर्म नहीं, इंसानियत मायने रखती है', बेघर हुए पत्रकार को जमीन देने वाले पूर्व सैनिक को मिला ऑफर

शर्मा ने कहा, "उन्होंने (बिजनेसमैन ने) कहा कि वह मेरे इस कदम से बहुत खुश हुए. ऐसे समय में जब लोग जाति, पंथ, रंग और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे यह साबित हुआ है कि इंसानियत जिंदा है."

शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि 46 साल के बिजनेसमैन ने नाम न बताने की शर्त पर उन्हें करीब एक करोड़ रुपये की जमीन का एक बेशकीमती टुकड़ा ऑफर किया है. उन्होंने कहा कि यह कदम उनकी दरियादिली का सम्मान करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने गुरुवार को अरफाज डेंग का घर गिरा दिया था, जिससे उनका परिवार बेघर हो गया था.

जम्मू: पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने जम्मू के बेघर हुए पत्रकार अरफाज अहमद डेंग को 5 मरला (करीब 1361.25 वर्ग फुट) जमीन देकर मदद की है. उनके इस नेक काम की पूरी इलाके में चर्चा है. लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं. इस बीच, कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि एक कश्मीरी बिजनेसमैन बदले में उन्हें बड़ा ऑफर किया है.

शर्मा ने कहा कि वह अरफाज डेंग को जमीन देने के अपने फैसले पर मिली प्रतिक्रिया से बहुत खुश हैं, जिनके बुजुर्ग माता-पिता और छोटे बच्चे घर गिराए जाने के दौरान अधिकारियों से विनती कर रहे थे. जिनका वीडियो सामने आया है. उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों ने उन्हें हिलाकर रख दिया. शर्मा ने कहा, "मैंने उससे कहा कि मैं एक गरीब इंसान हूं और उन वायरल तस्वीरों को देखकर मेरा दिल टूट गया. उसके माता-पिता अधिकारियों से भीख मांग रहे थे, और बच्चे बेबस होकर देख रहे थे. किसी को भी यह नहीं देखना चाहिए."

शर्मा ने कहा कि उनके इस कदम के मीडिया में आने के बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर के लोगों और बड़े नेताओं से दर्जनों कॉल आए. उन्होंने आगे कहा, "यह हमारा भाईचारा है. सभी समुदायों के लोगों ने संपर्क किया है."

शर्मा के मुताबिक, बिजनेसमैन ने शनिवार सुबह उन्हें फोन करके ऑफर दिया और कहा कि उन्होंने पत्रकार डेंग को जो दिया है, उसका 'डबल' देना चाहते हैं. बिजनेसमैन के आने वाले दिनों में ऑफर को पक्का करने के लिए शर्मा के घर आने की उम्मीद है.

हालांकि, शर्मा ने कहा कि उनका ध्यान अभी भी अरफाज डेंग को उसकी जिंदगी फिर से बनाने में मदद करने पर है. उन्होंने कहा, "मैंने उससे कहा कि मैं अपने भाई का घर फिर से बनाने में मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूं. धर्म मायने नहीं रखता. इंसानियत मायने रखती है."

