बेघर हुए पत्रकार की मदद करने वाले पूर्व सैनिक को सम्मान, एक और बिजनेसमैन ने की जमीन देने की घोषणा

शाहिद टाक

शोपियां (जम्मू-कश्मीर): पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने जम्मू के बेघर हुए पत्रकार अरफाज डेंग की मदद कर दरियादिली दिखाई है. उनके इस मानवीय कदम की घाटी में काफी सराहना हो रही है. घाटी से एक और बिजनेसमैन ने कुलदीप शर्मा को इसके बदले में गिफ्ट की पेशकश की है. पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने पत्रकार अरफाज डेंग को पांच मरला जमीन दान की थी, जिनका घर हाल ही में जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गिरा दिया था.

इंसानियत के इस अनोखे काम ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता है, बल्कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जाने-माने बिजनेसमैन मुहम्मद इकबाल शाह को भी प्रभावित किया है. कुलदीप शर्मा की दरियादिली की भावना को देखते हुए, शाह ने पूर्व सैनिक को उनकी पांच मरला जमीन के बदले 10 मरला जमीन देने का ऐलान किया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए इकबाल शाह ने कहा कि वह अगले हफ्ते जम्मू जाएंगे और खुद पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा को जमीन के मूल दस्तावेज देंगे. शाह ने कहा कि उनका यह कदम हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और 'कश्मीरियत' की साझी तहजीब को मजबूत करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि वह जो जमीन दे रहे हैं, वह सेब के पेड़ों वाली एक कीमती जमीन है जिसे वह कुलदीप शर्मा को उनके नाम पर एक सच्चे तोहफे के तौर पर दान कर रहे हैं.

10 मरला जमीन देने का ऐलान

उन्होंने कहा, "कुलदीप शर्मा, गैर-मुस्लिम होने के बावजूद, एक मुसलमान भाई की मदद के लिए आगे आए. एक मुस्लिम होने के नाते, उनके जज्बे का सम्मान करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं उन्हें यह 10 मरला जमीन दे रहा हूं."