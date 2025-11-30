ETV Bharat / bharat

बेघर हुए पत्रकार की मदद करने वाले पूर्व सैनिक को सम्मान, एक और बिजनेसमैन ने की जमीन देने की घोषणा

पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने पत्रकार अरफाज डेंग को पांच मरला जमीन दान की थी, जिनका घर जम्मू विकास प्राधिकरण ने गिरा दिया था.

Kashmir Businessman Iqbal Shah offer land to ex-soldier for Generosity Towards Evicted Journalist
कश्मीर के बिजनेसमैन मुहम्मद इकबाल शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहिद टाक

शोपियां (जम्मू-कश्मीर): पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने जम्मू के बेघर हुए पत्रकार अरफाज डेंग की मदद कर दरियादिली दिखाई है. उनके इस मानवीय कदम की घाटी में काफी सराहना हो रही है. घाटी से एक और बिजनेसमैन ने कुलदीप शर्मा को इसके बदले में गिफ्ट की पेशकश की है. पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा ने पत्रकार अरफाज डेंग को पांच मरला जमीन दान की थी, जिनका घर हाल ही में जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गिरा दिया था.

इंसानियत के इस अनोखे काम ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता है, बल्कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जाने-माने बिजनेसमैन मुहम्मद इकबाल शाह को भी प्रभावित किया है. कुलदीप शर्मा की दरियादिली की भावना को देखते हुए, शाह ने पूर्व सैनिक को उनकी पांच मरला जमीन के बदले 10 मरला जमीन देने का ऐलान किया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए इकबाल शाह ने कहा कि वह अगले हफ्ते जम्मू जाएंगे और खुद पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा को जमीन के मूल दस्तावेज देंगे. शाह ने कहा कि उनका यह कदम हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और 'कश्मीरियत' की साझी तहजीब को मजबूत करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि वह जो जमीन दे रहे हैं, वह सेब के पेड़ों वाली एक कीमती जमीन है जिसे वह कुलदीप शर्मा को उनके नाम पर एक सच्चे तोहफे के तौर पर दान कर रहे हैं.

10 मरला जमीन देने का ऐलान
उन्होंने कहा, "कुलदीप शर्मा, गैर-मुस्लिम होने के बावजूद, एक मुसलमान भाई की मदद के लिए आगे आए. एक मुस्लिम होने के नाते, उनके जज्बे का सम्मान करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं उन्हें यह 10 मरला जमीन दे रहा हूं."

शाह ने आगे कहा कि यह घटना उन सभी लोगों को एक असरदार जवाब है जो धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इंसानियत की यह पहल हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को और मजबूत करेगी और समाज में प्यार, शांति और एकता का संदेश फैलाएगी.

कश्मीर घाटी में इकबाल शाह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुलदीप शर्मा के जमीन गिफ्ट करने की पेशकश की है. शनिवार को पुलवामा जिले के पंपोर इलाके के एक बिजनेसमैन ने शर्मा के इस इंसानियत भरे काम के लिए उन्हें जमीन का एक टुकड़ा ऑफर किया था.

जम्मू के नरवाल इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डेंग का घर गुरुवार 27 नवंबर को जम्मू विकास प्राधिकारण और जिला प्रशासन ने भारी पुलिस तैनाती के बीच ध्वस्त कर दिया था. अरफाज और उनके दो भाइयों को घटना के दौरान हिरासत में लिया गया था और उन्हें ध्वस्तीकरण कार्रवाई की लाइवस्ट्रीमिंग करने से भी रोका गया था.

इस दौरान पत्रकार अरफाज डेंग के बुजुर्ग माता-पिता और बच्चे अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे. इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद पूर्व सैनिक कुलदीप शर्मा का कलेजा पसीज गया और उन्होंने पत्रकार को पांच मरला (करीब 1361.25 वर्ग फुट) जमीन दान कर नेका काम किया.

यह भी पढ़ें- 'धर्म नहीं, इंसानियत मायने रखती है', बेघर हुए पत्रकार को जमीन देने वाले पूर्व सैनिक को मिला ऑफर

TAGGED:

IQBAL SHAH
IQBAL SHAH OFFER LAND TO EX SOLDIER
KULDEEP SHARMA DONATED LAND
JAMMU JOURNALIST ARFAZ DAING
KASHMIR BUSINESSMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.