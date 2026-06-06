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महबूबा मुफ्ती ने किया कश्मीर AIIMS का दौरा तो भड़की NC सरकार, जानें क्या है विवाद

श्रीनगर: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा कश्मीर में बन रहे एम्स (AIIMS) का दौरा करने के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. महबूबा मुफ्ती के इस दौरे से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. इस कदम को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से 24 घंटे के भीतर एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस दौरे की आलोचना की थी और इसे "गैर-संवैधानिक घुसपैठ" कहा था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के पास वर्तमान में कोई विधायी या संवैधानिक पद नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इस उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में शामिल एक अधिकारी ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि अधिकारियों ने मंत्री को काम की प्रगति और संस्थान में फैकल्टी (शिक्षकों और डॉक्टरों) की भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

इट्टू ने एक दिन पहले बिना किसी आधिकारिक पद के इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए मुफ्ती की आलोचना की थी. जहां एक तरफ पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर सरकार पर मुफ्ती के दौरे के बाद एम्स अधिकारियों को समन भेजने का आरोप लगाया, वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि यह बैठक एक हफ्ते पहले से तय थी.

महबूबा, जो न तो विधायक हैं और न ही सांसद, उन्होंने वहां का दौरा किया और एम्स अधिकारियों व काम कर रही एजेंसियों के इंजीनियरों से बातचीत की. उनके साथ पार्टी के दो विधायक वहीद-उर-रहमान पारा और रफ़ीक नाइक भी थे. पुलवामा और त्राल विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. एम्स त्राल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

सूत्रों से पता चला है कि इस दौरे के लिए दोनों विधायकों द्वारा एम्स प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया था, जिसमें साइट के निरीक्षण का अनुरोध किया गया था. मुफ्ती के दौरे पर तंज कसते हुए स्वास्थ्य मंत्री इटू ने सवाल किया, "कोई भी यह सोच सकता है कि पूर्व शासक किस हैसियत से एम्स अवंतीपोरा प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ऐसा करने का इशारा कौन कर रहा है? दिल्ली का कौन सा सत्ता केंद्र इन हरकतों का निर्देश दे रहा है?"