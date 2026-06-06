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महबूबा मुफ्ती ने किया कश्मीर AIIMS का दौरा तो भड़की NC सरकार, जानें क्या है विवाद

महबूबा मुफ्ती द्वारा कश्मीर में बन रहे एम्स का दौरा करने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

Mehbooba Mufti AIIMS visit Row
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती. (file photo) (IANS)
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By Moazum Mohammad

Published : June 6, 2026 at 3:15 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा कश्मीर में बन रहे एम्स (AIIMS) का दौरा करने के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. महबूबा मुफ्ती के इस दौरे से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. इस कदम को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से 24 घंटे के भीतर एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस दौरे की आलोचना की थी और इसे "गैर-संवैधानिक घुसपैठ" कहा था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के पास वर्तमान में कोई विधायी या संवैधानिक पद नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इस उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में शामिल एक अधिकारी ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि अधिकारियों ने मंत्री को काम की प्रगति और संस्थान में फैकल्टी (शिक्षकों और डॉक्टरों) की भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

इट्टू ने एक दिन पहले बिना किसी आधिकारिक पद के इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए मुफ्ती की आलोचना की थी. जहां एक तरफ पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर सरकार पर मुफ्ती के दौरे के बाद एम्स अधिकारियों को समन भेजने का आरोप लगाया, वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि यह बैठक एक हफ्ते पहले से तय थी.

महबूबा, जो न तो विधायक हैं और न ही सांसद, उन्होंने वहां का दौरा किया और एम्स अधिकारियों व काम कर रही एजेंसियों के इंजीनियरों से बातचीत की. उनके साथ पार्टी के दो विधायक वहीद-उर-रहमान पारा और रफ़ीक नाइक भी थे. पुलवामा और त्राल विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. एम्स त्राल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

सूत्रों से पता चला है कि इस दौरे के लिए दोनों विधायकों द्वारा एम्स प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया था, जिसमें साइट के निरीक्षण का अनुरोध किया गया था. मुफ्ती के दौरे पर तंज कसते हुए स्वास्थ्य मंत्री इटू ने सवाल किया, "कोई भी यह सोच सकता है कि पूर्व शासक किस हैसियत से एम्स अवंतीपोरा प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ऐसा करने का इशारा कौन कर रहा है? दिल्ली का कौन सा सत्ता केंद्र इन हरकतों का निर्देश दे रहा है?"

इट्टू ने घाटी में एम्स प्रोजेक्ट में देरी के लिए पूर्ववर्ती पीडीपी (PDP) सरकार को दोषी ठहराया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 2015 में ही मंजूरी मिल गई थी. इसे अपने पिता का "सपना प्रोजेक्ट" घोषित करते हुए (क्योंकि इसकी मंजूरी तब मिली थी जब पीडीपी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे), महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को फोन किया और उनसे निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया.

महबूबा ने कहा, "उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि इसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा. इसमें कोई शक नहीं है कि यहां तैनात टीम दिन-रात मेहनत कर रही है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह चरमरा रही है, उसे देखते हुए एम्स अवंतीपोरा का जल्द चालू होना बेहद जरूरी है. इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी."

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत बन रहे इस 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल की कई समय-सीमाएं (डेडलाइन) चूक चुकी हैं, जिसमें दिसंबर 2025 की हालिया समय-सीमा भी शामिल है. अब इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक कम से कम 26 प्रतिशत काम बाकी था.

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए दो एम्स को मंजूरी दी थी- एक जम्मू के विजयपुर में और दूसरा कश्मीर के अवंतीपोरा में. जहां जम्मू का एम्स पिछले साल ही चालू हो गया था, वहीं कश्मीर का एम्स भूमि अधिग्रहण और कनेक्टिविटी जैसे कई कारणों से देरी का सामना कर रहा है. नाम न छापने की शर्त पर एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे दिसंबर की समय-सीमा को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन यह घाटी के मौसम के हालातों पर भी निर्भर करता है.

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