कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का घर कुर्क, 16 साल पहले लगाये थे देश विरोधी नारे

जिन्ना की पुण्यतिथि पर श्रीनगर में अलगाववादी नेताओं द्वारा आयोजित सेमिनार में एडवोकेट अब्दुल कयूम ने भारत विरोधी भाषण दिए और देश विरोधी नारे लगाए.

इसी घर को कुर्क किया गया. (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : November 12, 2025 at 7:47 PM IST

श्रीनगर: पुलिस ने 16 साल पुराने भारत विरोधी सेमिनार मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम के आवासीय घर को कुर्क कर लिया है. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात द्वारा जारी एक आदेश में श्रीनगर के बरजुल्ला स्थित घर को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवाद से प्राप्त आय' के रूप में कुर्क करने का आदेश दिया गया.

डीजीपी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि दो मंजिला आवासीय मकान और दो एकड़ से अधिक भूमि को 'आपराधिक सामग्री छिपाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए' कुर्क किया गया है.

मामला दिसंबर 2009 का है. जब शहीदगंज थाने को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि पाकिस्तान के संस्थापक अली मोहम्मद जिन्ना की पुण्यतिथि पर श्रीनगर में मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में अलगाववादी नेताओं द्वारा भारत विरोधी सेमिनार का आयोजन किया गया था. मियां कयूम ने दुख्तरान-ए-मिल्लत प्रमुख आसिया अंद्राबी, शब्बीर अहमद नज़र (जिला अध्यक्ष मुस्लिम लीग) के साथ मिलकर भारत विरोधी भाषण दिए और देश विरोधी नारे लगाए. जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मियां कयूम के घर की तलाशी ली और अपराधजनक सामग्री बरामद की. इसमें प्रतिबंधित साहित्य, हिजबुल मुजाहिद्दीन का एक खाली लेटर-हेड जिस पर मुहर लगी है, हिजबुल मुजाहिद्दीन का एक प्रेस नोट जैसा दस्तावेज (अंग्रेजी भाषा), सैयद सलाहुद्दीन का एक पत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम जेफरसन क्लिंटन को संबोधित था और प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिद्दीन की उर्दू में लिखी मुहर शामिल है, बरामद किया गया.

तदनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए यूएपीए की धारा 38 और 39 लागू की. पुलिस ने कहा कि सबूतों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि मियां कयूम ने अपने आवासीय परिसर का इस्तेमाल आपत्तिजनक सामग्री छिपाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया था. इसलिए आवासीय घर यूएपीए की धारा 2(जी) के तहत "आतंकवाद से प्राप्त आय" के दायरे में आता है और उसे कुर्क कर लिया गया है.

