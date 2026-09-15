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जन्मदिन पर काशी के बुनकर का अनोखा उपहार, रेशमी धागों से बनाया पीएम मोदी की मां के आशीर्वाद का पोर्ट्रेट

पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी के बुनकर के बनाए पोर्ट्रेट में प्रधानमंत्री को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं.

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काशी के बुनकर के बनाए पोर्ट्रेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:59 AM IST

4 Min Read
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वाराणसी / सिद्धार्थ नगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ज़बरदस्त तैयारी कर रही है. पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाने के लिए ख़ास तैयारी है. पीएम मोदी भी हर साल अपना जन्मदिन कुछ अलग अंदाज़ में मनाते हैं. कभी जवानों के बीच, तो कभी बच्चों के बीच पहुंच कर वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन उनका सबसे ख़ास फल होता था, जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेना. लेकिन माता के निधन के बाद से वह उन्हें अपने जन्मदिन पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं.

ऐसे में काशी के बुनकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार भेजने के लिए एक ऐसा ख़ास गिफ्ट तैयार किया है, जो भावुक कर देने वाला है. इस ख़ास तोहफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं.

काशी के बुनकर के बनाए पोर्ट्रेट में पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं. (ETV Bharat)

डिज़ाइन भगवान राम के समय कला ‘उचंद कला’ से प्रभावित

सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यह डिज़ाइन भगवान राम के समय कला की कल से प्रभावित है, जिसे लगभग डेढ़ महीने की मेहनत के बाद तैयार किया गया है.

बुनकर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां स्वर्गीय हीराबेन मोदी का एक विशेष पोर्ट्रेट तैयार कराया है. पोर्ट्रेट में मां हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं.

सर्वेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह कलाकृति भगवान श्रीराम के समय से जुड़ी प्राचीन ‘उचंद कला’ से तैयार की गई है. शुद्ध भारतीय रेशम के धागों से बने इस पोर्ट्रेट को तैयार करने में करीब डेढ़ महीने का समय लगा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस पोर्ट्रेट को विशेष उपहार के रूप में उन्हें भेजा जाएगा. इससे पहले भी सर्वेश कुमार श्रीवास्तव प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बनारसी साड़ी भेंट स्वरूप भेज चुके हैं. यह अनोखा पोर्ट्रेट काशी की समृद्ध हस्तकला और बुनकरी परंपरा को प्रदर्शित करता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बेहद भावुक तोहफा सर्वेश ने डेढ़ महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है. दो कारीगरों के साथ मिलकर सर्वेश ने यह तोहफा बनाया और अब तक इन्हें कुछ आर्डर भी मिले हैं.

इसे ख़ास पोट्रेट की कीमत 25000 रुपये है, जिसका इस्तेमाल ड्राइंग रूम बेडरूम या अन्य घर के किसी भी जगह की दीवार को सजाने के लिए किया जाता है. वॉल हैंगिंग के रूप में इस खास तौफी का इस्तेमाल किया जाएगा. यह कला किसी मशीन से नहीं, बल्कि हाथों के जरिए पूरी होती है. जिस पर काफी वक्त लगता है.

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी के बुनकर का अनोखा उपहार. (ईटीवी भारत)

इसके पहले सर्वेश ने राम मंदिर की ख़ास साड़ी के साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को तोहफे में देने के लिए भी वर्ल्ड कप के डिजाइन बनी साड़ियों को भी तैयार करवाया था.

सिद्धार्थनगर में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने सेवा संकल्प अभियान के लिए कसी कमर

सिद्धार्थनगर जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल तथा जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के तहत एक माह तक चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी.

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद प्रभारी मंत्री एवं श्रम, सेवायोजन और समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, बांसी विधायक जय प्रताप सिंह, कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह,गोरखपुर क्षेत्रीय मंत्री कन्हैया पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे.

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