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जन्मदिन पर काशी के बुनकर का अनोखा उपहार, रेशमी धागों से बनाया पीएम मोदी की मां के आशीर्वाद का पोर्ट्रेट

काशी के बुनकर के बनाए पोर्ट्रेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं. ( ETV Bharat )

वाराणसी / सिद्धार्थ नगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ज़बरदस्त तैयारी कर रही है. पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाने के लिए ख़ास तैयारी है. पीएम मोदी भी हर साल अपना जन्मदिन कुछ अलग अंदाज़ में मनाते हैं. कभी जवानों के बीच, तो कभी बच्चों के बीच पहुंच कर वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन उनका सबसे ख़ास फल होता था, जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेना. लेकिन माता के निधन के बाद से वह उन्हें अपने जन्मदिन पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं. ऐसे में काशी के बुनकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार भेजने के लिए एक ऐसा ख़ास गिफ्ट तैयार किया है, जो भावुक कर देने वाला है. इस ख़ास तोहफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं. काशी के बुनकर के बनाए पोर्ट्रेट में पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं. (ETV Bharat) डिज़ाइन भगवान राम के समय कला ‘उचंद कला’ से प्रभावित सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यह डिज़ाइन भगवान राम के समय कला की कल से प्रभावित है, जिसे लगभग डेढ़ महीने की मेहनत के बाद तैयार किया गया है. बुनकर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां स्वर्गीय हीराबेन मोदी का एक विशेष पोर्ट्रेट तैयार कराया है. पोर्ट्रेट में मां हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं. सर्वेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह कलाकृति भगवान श्रीराम के समय से जुड़ी प्राचीन ‘उचंद कला’ से तैयार की गई है. शुद्ध भारतीय रेशम के धागों से बने इस पोर्ट्रेट को तैयार करने में करीब डेढ़ महीने का समय लगा है.